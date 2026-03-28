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Massimiliano Favo Italia Under 17Getty Images

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La selección italiana sub-17 golea a Islandia: los Azzurrini suman el máximo de puntos en la fase de clasificación para el Europeo

Iceland U17 vs Italy U17
Italy U17
Iceland U17
European Championship U17 Qualification

Dos de dos para la selección italiana sub-17 en la fase de clasificación para el Campeonato de Europa

Segunda victoria para la selección italiana sub-17 en la fase de clasificación para el Campeonato de Europa de la categoría. Tras la remontada del miércoles ante Portugal, los Azzurrini del seleccionador Massimilano Favo se imponen a Islandia por un contundente 4-0 a domicilio, con el marcador decidido en los primeros 38 minutos.

Italia suma ahora el máximo de puntos en el Grupo A2 de la Liga A de la segunda ronda de clasificación que conducirá a la fase final del Campeonato de Europa (que se disputará en Estonia entre el 25 de mayo y el 7 de junio), junto con Rumanía, que se impuso por 1-0 a Portugal, último con 0 puntos junto con Islandia.

  • EL PARTIDO

    Todo fue coser y cantar para Italia, que se adelantó enseguida en el marcador gracias a DiegoPerillo. El delantero del Empoli, nacido en 2009, marcó el 1-0 en el minuto 7, antes de que su compañero de equipo y capitán, Edoardo Biondini, anotara el segundo gol en el 25'.

    El partido es coser y cantar y, entre los minutos 37 y 38, Italia marca el cuarto. Primero vuelve a marcar Perillo, y luego se suma a la fiesta Thomas Corigliano,mediapunta nacido en 2009 de laJuventus.

    En la segunda parte, los Azzurrini gestionan la ventaja sin arriesgar y confirman el resultado de 4-0 en casa de Islandia. Una magnífica victoria que aúpa a los chicos de Favo al liderato del grupo a la espera del partido contra Rumanía del martes 31 de marzo.

    • Anuncios
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