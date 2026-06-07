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La selección iraní solo podrá entrar en EE. UU. durante los días de los partidos del Mundial, pues el Gobierno alega motivos de terrorismo
Medidas drásticas impuestas al equipo nacional iraní en materia de desplazamientos
Según The Mirror, por tensiones políticas, Irán deberá entrar y salir el mismo día de EE. UU. para sus partidos del Mundial 2026. La selección cruzará la frontera por la mañana y se irá nada más terminar el encuentro, un desafío logístico para su cuerpo técnico.
El embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, lo confirmó: «Podemos entrar por la mañana y debemos salir el mismo día». La medida, sin precedentes, se adoptó tras un periodo de alta tensión geopolítica y obligó al equipo a cambiar su base de Tucson, Arizona, a México.
- AFP
El Gobierno formula acusaciones de terrorismo
Las restricciones llegan en medio de tensiones y acusaciones directas de funcionarios estadounidenses contra la delegación iraní. Aunque ya se otorgaron los visados deportivos para que el equipo compita, el Departamento de Estado justificó el escrutinio alegando posibles riesgos de seguridad durante el torneo.
Un funcionario del Departamento de Estado confirmó: «Hemos otorgado los visados necesarios para que Irán compita en la Copa del Mundo, incluidos los de atletas y personal de apoyo». Sin embargo, añadió: «No permitiremos que el equipo iraní abuse del sistema para introducir terroristas en Estados Unidos bajo falsos pretextos».
México se ofrece como sede alternativa
Tras la negativa de Estados Unidos a permitir que la selección iraní pernocte en su territorio, México ofreció albergue seguro al equipo durante la fase de grupos. Antes, Irán pidió a la FIFA jugar todos sus partidos en México, pero el organismo rechazó la solicitud, por lo que se optó por el actual sistema de traslados transfronterizos.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, lo confirmó: «No tenemos motivos para negarles la posibilidad de quedarse en México. Estados Unidos no quiere que la selección iraní pase la noche allí, pero van a jugar tres partidos en su territorio. Así que nos preguntaron: “¿Pueden pasar la noche en México?”. Y nosotros respondimos: “Sí, no hay problema”. No tenemos ningún problema».
- AFP
Se avecina un calendario complicado en el Grupo G
Los obstáculos logísticos complican el intento de Irán de clasificarse para las eliminatorias por primera vez. Comenzará en Los Ángeles ante Nueva Zelanda, seis días después enfrentará a Bélgica en California y cerrará la fase de grupos contra Egipto en Seattle, lo que exigirá varios vuelos transfronterizos bajo el estricto protocolo de «mismo día».