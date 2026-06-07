Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Iran v Gambia - Friendlies ANTALYA, TURKIYE - MAY 29: Players of Iran National Football Team celebrate after their teammate Mehdi Taremi (9) scored a goal during a friendly football match against Gambia at Titanic Mardan Palace Sports Complex in Antalya, Turkiye on May 29, 2026. Orhan Cicek Anadolu Antalya Turkey. Editorial use only. Please get in touch for any other usage. Copyright: x2026xAnadoluxOrhanxCicekx
Muhammad Zaki

Traducido por

La selección iraní solo podrá entrar en EE. UU. durante los días de los partidos del Mundial, pues el Gobierno alega motivos de terrorismo

Irán
World Cup
USA

El Mundial 2026 enfrenta una nueva polémica diplomática: Irán deberá entrar y salir el mismo día de Estados Unidos para sus partidos, debido a alegaciones de seguridad y tensiones geopolíticas.

  • Medidas drásticas impuestas al equipo nacional iraní en materia de desplazamientos

    Según The Mirror, por tensiones políticas, Irán deberá entrar y salir el mismo día de EE. UU. para sus partidos del Mundial 2026. La selección cruzará la frontera por la mañana y se irá nada más terminar el encuentro, un desafío logístico para su cuerpo técnico.

    El embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, lo confirmó: «Podemos entrar por la mañana y debemos salir el mismo día». La medida, sin precedentes, se adoptó tras un periodo de alta tensión geopolítica y obligó al equipo a cambiar su base de Tucson, Arizona, a México.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-VENUESAFP

    El Gobierno formula acusaciones de terrorismo

    Las restricciones llegan en medio de tensiones y acusaciones directas de funcionarios estadounidenses contra la delegación iraní. Aunque ya se otorgaron los visados deportivos para que el equipo compita, el Departamento de Estado justificó el escrutinio alegando posibles riesgos de seguridad durante el torneo.

    Un funcionario del Departamento de Estado confirmó: «Hemos otorgado los visados necesarios para que Irán compita en la Copa del Mundo, incluidos los de atletas y personal de apoyo». Sin embargo, añadió: «No permitiremos que el equipo iraní abuse del sistema para introducir terroristas en Estados Unidos bajo falsos pretextos».



  • México se ofrece como sede alternativa

    Tras la negativa de Estados Unidos a permitir que la selección iraní pernocte en su territorio, México ofreció albergue seguro al equipo durante la fase de grupos. Antes, Irán pidió a la FIFA jugar todos sus partidos en México, pero el organismo rechazó la solicitud, por lo que se optó por el actual sistema de traslados transfronterizos.

    La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, lo confirmó: «No tenemos motivos para negarles la posibilidad de quedarse en México. Estados Unidos no quiere que la selección iraní pase la noche allí, pero van a jugar tres partidos en su territorio. Así que nos preguntaron: “¿Pueden pasar la noche en México?”. Y nosotros respondimos: “Sí, no hay problema”. No tenemos ningún problema».



  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIER-QAT-IRNAFP

    Se avecina un calendario complicado en el Grupo G

    Los obstáculos logísticos complican el intento de Irán de clasificarse para las eliminatorias por primera vez. Comenzará en Los Ángeles ante Nueva Zelanda, seis días después enfrentará a Bélgica en California y cerrará la fase de grupos contra Egipto en Seattle, lo que exigirá varios vuelos transfronterizos bajo el estricto protocolo de «mismo día».

World Cup
USA crest
USA
USA
Paraguay crest
Paraguay
PAR
World Cup
Irán crest
Irán
IRÁ
Nueva Zelanda crest
Nueva Zelanda
NZL