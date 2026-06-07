Según The Mirror, por tensiones políticas, Irán deberá entrar y salir el mismo día de EE. UU. para sus partidos del Mundial 2026. La selección cruzará la frontera por la mañana y se irá nada más terminar el encuentro, un desafío logístico para su cuerpo técnico.

El embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, lo confirmó: «Podemos entrar por la mañana y debemos salir el mismo día». La medida, sin precedentes, se adoptó tras un periodo de alta tensión geopolítica y obligó al equipo a cambiar su base de Tucson, Arizona, a México.