El análisis de Japón muestra que Moriyasu ha creado un equipo organizado, compacto en defensa y dinámico con el balón. Holanda, pese a ello, llega con optimismo, aunque no tendrá una tarea fácil.
Inglaterra, con un centro del campo similar, tuvo el 70 % de la pelota, pero apenas generó peligro: un xG de 0,89. Brasil, en octubre, dominó el 67 % del juego y creó solo dos ocasiones (xG de 1,27). Japón cede el balón a rivales más fuertes y cierra los caminos hacia el centro del campo.
Holanda deberá tener paciencia, pero evitar una posesión estéril. Japón presiona con su bloque 5-2-3 y cierra el centro, forzando el juego exterior. Aunque los laterales suelen quedar libres, Japón presiona de inmediato por fuera. Holanda debe jugar rápido, cambiar de banda con velocidad y mover el balón con inteligencia para forzar decisiones al bloque japonés y evitar el pases sin profundidad que Inglaterra pagó caro.
Su mayor oportunidad llega en la transición: Japón deja espacios en las bandas, detrás de sus laterales, que actúan como extremos. Al recuperar el balón, Holanda debe cambiar de juego de inmediato y en vertical para explotarlos, antes de que Japón se reorganice en su 5-2-3.
Sin embargo, ese mismo riesgo funciona a la inversa: Japón puede cederles el balón y lanzar contraataques veloces, sobre todo por la izquierda con Nakamura o Maeda. Si Dumfries se proyecta en ataque, la Oranje podría quedar expuesta. Las estadísticas de sus dos laterales izquierdos lo confirman.
En resumen, Japón tiene un estilo claro y vulnerable. Si Holanda cambia rápido de ritmo, desborda el bloque rival y evita los contraataques, podrá ganar.