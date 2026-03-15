La selección femenina de fútbol de EE. UU. en el extranjero: Alyssa Thompson gana la Copa de la Liga con el Chelsea; Lindsey Heaps y Lily Yohannes se alzan con la Copa de Francia con el Lyon

Han sido unas semanas muy ajetreadas para las integrantes de la selección femenina de Estados Unidos, que volvieron a las principales competiciones de clubes poco después de ganar la SheBelieves Cup por octava vez.

Lindsey Heaps y Lily Yohannes, compañeras tanto en el club como en la selección, ayudaron al OL Lyonnes a conquistar el título de la Copa de Francia, tras derrotar al París Saint-Germain por 1-0 en la Coupe de la Ligue.

El Chelsea se enfrentó al Manchester United en la final de la Copa de la Liga el domingo, con la delantera de la selección femenina de Estados Unidos Alyssa Thompson en el once inicial de las Blues. Naomi Girma se perdió el partido por lesión, mientras que Cat Macario no fue incluida en la convocatoria. El Chelsea derrotó al Manchester United y a la portera Phallon Tullis-Joyce por 1-0, gracias a un gol de Lauren James en los primeros 20 minutos.

Por otra parte, el Arsenal y Emily Fox derrotaron al London City Lionesses por 2-1 en la Superliga Femenina, mientras que Sam Coffey y el Manchester City solo sumaron un punto este fin de semana tras empatar a 0-0 con el Aston Villa.