La selección femenina de Estados Unidos conserva el segundo puesto del último ranking mundial de la FIFA. Inglaterra sube al tercero tras vencer a España, que permanece primera.

En la edición de agosto solo hubo tres variaciones: Inglaterra subió al 3.º, Alemania bajó al 4.º y Japón saltó tres lugares hasta el 5.º.

La selección femenina de Estados Unidos venció 2-1 a las Nadeshiko en sus últimos duelos. Dentro del top 10, Japón fue el que más lugares escaló.