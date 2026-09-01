Alvarez ha informado al director de fútbol del Atlético, Mateu Alemany, de que no dejará el Metropolitano este verano. Pese a los persistentes rumores que lo vinculaban con una salida, el internacional argentino se ha comprometido a seguir en la capital española al menos hasta el mercado de fichajes de invierno, según informan La Sexta y La Pizarra de Quintana, vía SPORT.

La decisión llega después de unos meses turbulentos en los que el delantero atrajo una atención considerable desde toda Europa. Al Arsenal de Mikel Arteta se le atribuyó con insistencia interés en él, y presentó ofertas para tratar de convencer al atacante de regresar a la Premier League.

Sin embargo, Alvarez ha optado por rechazar todos los acercamientos de la Premier League. El delantero sigue centrado en asegurarse un futuro traspaso al Barcelona y no está dispuesto a contemplar destinos alternativos que no encajen con sus ambiciones en Cataluña.



