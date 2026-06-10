Según se informa, el codiciado supertalento habría autorizado su fichaje por el «Stadt» este verano, y Eichhorn habría notificado su decisión a los demás interesados.
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«La saga ha terminado»: Kennet Eichhorn habría tomado una decisión; se espera un fichaje sensacional
Aunque Eichhorn renovó con el Hertha hasta 2029, puede marcharse antes gracias a una cláusula de rescisión. Se desconoce la cifra exacta del traspaso del jugador de 16 años, pero Sky asegura que el Bayer pagará entre ocho y nueve millones de euros.
El acuerdo pone fin a semanas de negociación por uno de los mayores talentos alemanes. Varios clubes de primer nivel, nacionales y extranjeros, se habían interesado por Eichhorn.
Sin embargo, la lista de interesados se redujo en las últimas semanas. El Bayern se retiró por sus altas pretensiones económicas y el Liverpool quedó descartado porque el joven prefería quedarse en Alemania. En los últimos días, la revista kicker apuntaba que la lucha se reducía al Leverkusen y al RB Leipzig, mientras que Ruhrnachrichten incluía al subcampeón Borussia Dortmund.
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Kennet Eichhorn esperó a que se resolviera la cuestión del entrenador en el Bayer Leverkusen
Bayer era un candidato prometedor. Según Sky, Eichhorn se someterá pronto a las pruebas médicas y luego firmará un contrato hasta 2031. «La saga ha terminado», se afirma.
La designación del nuevo entrenador la semana pasada disipó sus últimas dudas. El joven de 16 años esperaba conocer al sucesor de Kasper Hjulmand, lo que se interpretó como una señal de su inminente fichaje. Ya ha hablado con el nuevo técnico del B04, Carles Martínez.
Martínez, conocido por su labor de formación y comparado con Xabi Alonso, practica un fútbol de posesión que favorece las cualidades defensivas de Eichhorn en el centro del campo.
La pasada temporada, el capitán de la sub-17 solo se perdió tres meses por una lesión de ligamento sindesmal y una posterior sanción por roja. Con el técnico Stefan Leitl fue titular fijo en el equipo de la capital y mostró gran nivel pese a no lograr el ascenso.
Las estadísticas de Kennet Eichhorn con el primer equipo del Hertha BSC
Partidos 19 Partidos de más de 90 minutos 2 Goles 2 Asistencias 0 Tarjetas amarillas 7 Tarjetas rojas 1