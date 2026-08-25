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¡La revelación de Reijnders! Su padre habla sobre la salida del Manchester City y los millones detrás del impactante cambio a Arabia Saudí
Explicando el traslado a Arabia Saudí
Tijjani Reijnders completó un sonado traspaso del Manchester City al equipo de la Saudi Pro League Al Qadsiah. El movimiento sorprendió a muchos, especialmente teniendo en cuenta el estatus del jugador como internacional neerlandés en plena madurez futbolística a sus 28 años. Aunque un lucrativo contrato de cuatro años, valorado según las informaciones en 100 millones de euros, acaparó los titulares, su padre y asesor empresarial, Martin Reijnders, insiste en que la historia va mucho más allá del dinero.
En declaraciones sinceras a la prensa, Martin reconoció que el cambio generaría inevitablemente debate. Sin embargo, subrayó que una compleja combinación de exigencias del club y factores deportivos acabó dictando la salida del centrocampista del Etihad Stadium.
- ANP
El obstáculo de la valoración
Según Martin, pretendientes europeos como la Juventus, el Newcastle United y el Atlético de Madrid mostraron un interés concreto después de que Reijnders se sintiera descontento con su cambiante papel en la plantilla bajo las órdenes del nuevo entrenador, Enzo Maresca. Sin embargo, el traspaso se topó de inmediato con un obstáculo debido a la elevada valoración económica de Manchester City.
«Tijjani simplemente no podía irse a cualquier sitio», desveló Martin, al explicar que el City exigía una cuantiosa cantidad por el traspaso que ningún club europeo interesado estaba dispuesto o podía pagar. Solo Al Qadsiah tenía la capacidad económica para igualar esas elevadas cifras, lo que llevó al jugador y a su entorno a evaluar seriamente la propuesta después de rechazarla inicialmente en dos ocasiones.
La ambición se topa con la realidad financiera
Más allá de las complicaciones relacionadas con el traspaso, el ambicioso proyecto deportivo de Al Qadsiah ayudó a inclinar la decisión final. El club se clasificó para la Liga de Campeones de Asia y fichó de forma agresiva talento internacional de primer nivel para consolidarse como una fuerza dominante en el fútbol asiático.
Aunque Martin admitió abiertamente que el paquete económico es realmente increíble y que influyó, sostuvo que el dinero solo se volvió decisivo al elegir entre un papel secundario que no le hacía feliz en el City o minutos regulares y competitivos en un sistema táctico adaptado a él. «El dinero solo se convirtió en un factor cuando solo quedaban dos opciones deportivas», afirmó.
- Getty Images Sport
Pasar página
Reijnders se marcha de Mánchester tras haber dejado una huella tangible durante su etapa en Inglaterra, que incluyó la conquista tanto de la FA Cup como de la Carabao Cup en la temporada 2025-26. Después de haber jugado también con Países Bajos en el Mundial de 2026, el centrocampista centra ahora por completo su atención en Oriente Próximo.
Mientras Al Qadsiah busca irrumpir con fuerza en la escena continental, Reijnders aspira a asegurarse minutos con regularidad y a ser el pilar de su ambicioso proyecto. El controvertido traspaso cierra un capítulo de su carrera y, al mismo tiempo, abre una nueva aventura en el extranjero, lucrativa y exigente.
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