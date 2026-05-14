«La relación está completamente destruida»: la disputa entre el Real Madrid y el FC Barcelona sube de tensión tras las amenazas de demanda

«Si creen que deben demandarnos... Aquí es más fácil ganar la Champions League que la Liga. No supe del caso Negreira hasta hace tres años. Este procedimiento no lo inició el Real Madrid, sino la Agencia Tributaria, que vio algo sospechoso. Entonces se abrió un proceso penal y el primer perjudicado que se presentó fue el Real Madrid. El propio Barça ha admitido haber pagado ese dinero al vicepresidente de árbitros», declaró el directivo de 79 años en una entrevista con la cadena de televisión LA SEXTA.

El martes, Pérez arremetió contra el Barcelona y volvió a acusarlo de corrupción en el caso Negreira. Se investiga si el club pagó entre 2001 y 2018 a José María Enríquez Negreira, entonces vicepresidente de la Comisión de Árbitros. El reciente campeón de España respondió con un comunicado y anunció que su departamento jurídico revisará las declaraciones del presidente madridista.