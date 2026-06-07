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La recuperación de William Saliba alivia a Francia, aunque Didier Deschamps advierte que la convocatoria de Ousmane Dembélé aún es incierta
Se descartan las dudas sobre la forma física de Saliba
El defensa del Arsenal sufre desde hace semanas una dolencia de espalda, lo que ha generado rumores sobre una posible cirugía tras el torneo. Sin embargo, Deschamps ha aclarado que estará disponible tanto para el amistoso contra Irlanda del Norte como para el Mundial.
«Los 26 jugadores estarán disponibles para el partido de mañana», declaró Deschamps a Telefoot antes del encuentro contra Irlanda del Norte. «El equipo médico lo está tratando y también lo estamos gestionando en función de cómo se sienta. Pero es algo que lleva arrastrando varias semanas y no le ha impedido jugar todos los partidos con el Arsenal, incluida esa final [de la Liga de Campeones] de 120 minutos».
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Dembélé vuelve a los entrenamientos tras la victoria en la Europa League
Mientras Saliba se recupera, Dembélé ya está listo para volver al equipo tras un periodo de descanso. El extremo del PSG se quedó en el banquillo en la reciente derrota 2-1 ante Costa de Marfil, después de haber tenido más tiempo para recuperarse de la exigente final de la Liga de Campeones contra el Arsenal. Deschamps confirmó que el veloz delantero podría ser titular en el último amistoso del lunes.
Al ser consultado sobre su posible inclusión en el once, Deschamps confirmó: «Sí, como el resto de jugadores. Ousmane es uno de los que no actuó tras la final y necesitaba recuperarse». Su velocidad y habilidad, propias del ganador del Balón de Oro, llegarán justo a tiempo para que Francia encuentre su mejor versión.
Tensiones internas sobre los derechos de imagen
Sin embargo, no todo es un camino de rosas en la concentración francesa. Han surgido informes que apuntan a un ambiente extremadamente tenso en torno al uso de los derechos de imagen de los jugadores. Al parecer, las superestrellas Kylian Mbappé y Rayan Cherki están descontentos con la Federación Francesa de Fútbol (FFF) por una campaña promocional de una casa de apuestas deportivas.
Las estrellas piden aclaraciones, pues consideran que muchas de sus imágenes se usan en una campaña de la empresa de apuestas, socio oficial de la FFF. Fuera del campo, Deschamps espera que el foco se mantenga en el juego mientras la selección prepara su último amistoso en Europa.
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El partido inaugural del Mundial está a la vuelta de la esquina
Francia se prepara para el partido inaugural del Mundial 2026 contra Senegal. Deschamps, con la experiencia de 2002, busca evitar sorpresas. La presencia de Saliba y un renovado Dembélé aporta la flexibilidad necesaria para superar el difícil Grupo I.
Tras el amistoso contra Irlanda del Norte, el foco estará en mantener la forma de los titulares e integrar a los campeones de la Champions, que se incorporarán más tarde. Con el regreso de sus estrellas, Les Bleus vuelven a ser favoritos y las expectativas en París son máximas.