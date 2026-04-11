La rebelión de Díaz... ¿Cómo se rebeló la estrella marroquí contra el banquillo del Real Madrid?

El marroquí Brahim Díaz ha cambiado otra vez su rol en el Real Madrid: de jugador secundario a pieza clave.
Ha sido titular en seis partidos en 29 días, muestra de su espíritu rebelde y de su merecimiento de un puesto fijo.
El marroquí Brahim Díaz ha cambiado otra vez su rol en el Real Madrid: de jugador secundario a pieza clave.
Ha sido titular en seis partidos en 29 días, muestra de su espíritu rebelde y de su merecimiento de un puesto fijo.
Según el diario español «AS», Díaz suele ir a contracorriente. Tras ser titular solo cuatro veces en 194 días, aprovechó su tiempo en el banquillo para revertir la situación. Después de que el entrenador Álvaro Arbeloa reconociera públicamente que se merecía más, el jugador duplicó ese mérito con su rendimiento sobre el campo.
Con el regreso de la potencia ofensiva liderada por Kylian Mbappé, Díaz debió redefinir su rol: ya fuera como mediapunta, “falso delantero” o acompañante de Vinicius Junior en la punta, siempre aportó peligro.
Ante el Bayern fue el suplente más importante, pero ayer frente al Girona volvió a la titularidad y, lejos de resignarse, respondió con rebeldía.
El astro marroquí demostró ser un jugador polivalente capaz de actuar como motor del juego o como extremo. Lo confirmó ante el Girona, Desde la izquierda, con libertad para desplazarse hacia el centro, cumplió la orden de su técnico: «Le pido que arriesgue y que no se conforme con no cometer errores». Su dinamismo y visión de juego facilitaron el gol de Valverde.
Celebró su partido 100 en La Liga con el pase decisivo para el gol de Valverde, su asistencia 7 esta temporada y la 14 en la competición. No sumó más solo por la falta de puntería de Mbappé, quien recibió un pase en profundidad pero envió el balón a las gradas pese a quedar solo ante la portería.
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Las estadísticas muestran que la estrella marroquí generó 7 ocasiones claras para sus compañeros, más que Valverde y Vinicius, con 3 cada uno. Además, realizó 6 centros y fue el segundo con más pases en el último tercio (22), solo por detrás de Vinicius (25), completó un regate y provocó 4 faltas.
Defensivamente recuperó dos balones y ganó siete duelos, mostrando equilibrio entre creación y presión. y avisa de que mantendrá su rebeldía habitual, ya sea de titular o desde el banquillo, de cara al duelo de Múnich.