¡La próxima generación del Manchester United! Wayne Rooney presencia la entrada de su hijo Kai como suplente en el Manchester United sub-18, pero otro joven prodigio se lleva todo el protagonismo
Wayne ve a su hijo Kai debutar con el Manchester United sub-18.
Wayne estuvo en las gradas mientras el equipo sub-18 del United derrotaba con facilidad al Derby el miércoles, con los jóvenes Red Devils arrasando en una victoria por 6-1. El ex capitán de Inglaterra se mostró orgulloso como padre cuando su hijo Kai salió del banquillo de suplentes, junto a figuras como el actual entrenador Michael Carrick y su antiguo compañero de equipo John O'Shea, que también asistieron para ver al equipo de Darren Fletcher.
Louie Bradbury adelantó al United en el minuto seis, pero Sean Corry empató para el Derby justo antes de la media hora de juego. Sin embargo, JJ Gabriel volvió a poner a su equipo por delante desde el punto de penalti antes de que Noah Ajayi hiciera el 3-1 al filo del descanso.
Bradbury consiguió su doblete en el minuto 67, mientras que Gabriel y Ayaji también completaron sus dobletes en la segunda parte. La victoria situó al United a un punto del líder, el Manchester City, en la Premier League sub-18, aunque ha jugado tres partidos más que su rival local.
El hijo de la leyenda inglesa eclipsado por la joven promesa del Manchester United
Aunque Kai tuvo una buena actuación durante su cameo, ayudando al United a marcar otros dos goles y consiguiendo una asistencia para el sexto, fue otra joven estrella la que acaparó la atención de todos, ya que Gabriel volvió a ser el protagonista.
Su primer gol fue relativamente sencillo, ya que lo marcó desde el punto de penalti, pero el segundo fue una auténtica obra maestra. El jugador de 15 años se adentró en el área del Derby y lanzó un disparo imparable que el portero rival, Cristiano Dzialuk, solo pudo ver pasar por encima de sus guantes y entrar por la escuadra.
Gabriel, candidato al estrellato tras entrenar con el primer equipo
Gabriel ya ha recibido el intimidante apodo de «Kid Messi», pero el adolescente está muy bien considerado por los responsables del Old Trafford, que creen que tiene muchas posibilidades de convertir su enorme potencial en una satisfactoria carrera profesional.
En octubre se publicó que el Arsenal, rival en la Premier League, estaba interesado en él, aunque se dijo que la admiración de los Gunners por Gabriel era «prematura» y que no había ningún traspaso inminente.
Desde entonces, no ha dejado de mejorar, estableciendo un nuevo récord en el club al convertirse en el goleador más joven del United en la FA Youth Cup en diciembre, durante su primera aparición competitiva en Old Trafford.
Incluso se habló de un posible debut con el primer equipo cuando Gabriel entrenó junto a Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo y Casemiro en la plantilla del primer equipo. Todavía parece bastante pronto para meter al adolescente en el caldero del fútbol de la Premier League, una opinión que también comparte el entrenador del equipo sub-18, Fletcher, pero hay muchas posibilidades de que Gabriel juegue al fútbol de competición al más alto nivel en el futuro.
Kai recibió una oferta de contrato millonaria del Manchester United.
Gabriel está dando mucho que hablar gracias a sus seis goles en los últimos cuatro partidos, pero Rooney junior también tiene muchos admiradores. Kai marcó recientemente cuatro goles en un solo partido con el equipo sub-16 del United, lo que nos recuerda la precisión goleadora de su padre en el primer equipo.
Sin embargo, Kai mantiene los pies en el suelo y afirma: «Soy yo mismo. Quiero ver cómo evoluciona mi carrera, obviamente intentaré dar lo mejor de mí y llegar a lo más alto.
Solo me centro en mí mismo e intento no dejar que la presión me afecte, y seguir trabajando día a día, mes a mes».
El United está interesado en retenerlo y se cree que le ha ofrecido un contrato por valor de 50 000 libras al año, tras quedar impresionado por sus actuaciones en las categorías inferiores.
