¡La próxima generación del Manchester United! Wayne Rooney presencia la entrada de su hijo Kai como suplente en el Manchester United sub-18, pero otro joven prodigio se lleva todo el protagonismo

Wayne estuvo en las gradas mientras el equipo sub-18 del United derrotaba con facilidad al Derby el miércoles, con los jóvenes Red Devils arrasando en una victoria por 6-1. El ex capitán de Inglaterra se mostró orgulloso como padre cuando su hijo Kai salió del banquillo de suplentes, junto a figuras como el actual entrenador Michael Carrick y su antiguo compañero de equipo John O'Shea, que también asistieron para ver al equipo de Darren Fletcher.

Louie Bradbury adelantó al United en el minuto seis, pero Sean Corry empató para el Derby justo antes de la media hora de juego. Sin embargo, JJ Gabriel volvió a poner a su equipo por delante desde el punto de penalti antes de que Noah Ajayi hiciera el 3-1 al filo del descanso.

Bradbury consiguió su doblete en el minuto 67, mientras que Gabriel y Ayaji también completaron sus dobletes en la segunda parte. La victoria situó al United a un punto del líder, el Manchester City, en la Premier League sub-18, aunque ha jugado tres partidos más que su rival local.