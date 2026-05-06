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FC Bayern frustriertGetty Images

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La prensa internacional califica al FC Bayern de «lamentable» y «en horas bajas», y habla de un «drama por una mano»

Liga de Campeones
Bayern Múnich vs Paris Saint-Germain
Bayern Múnich
Paris Saint-Germain

El FC Bayern cae de forma dramática ante el PSG en las semifinales de la Liga de Campeones. Tras la eliminatoria, se habla de una nueva «bestia negra», de un campeón récord «en horas bajas» e incluso «lamentable», que vivió un «drama por una mano».

Tras una noche amarga, el Bayern de Múnich quedó eliminado en semifinales de la Liga de Campeones. El 1-1 ante el campeón, el París Saint-Germain, no bastó tras la derrota 4-5 en la ida. La prensa internacional dio por justo el triunfo, pese a las protestas muniquesas por una mano.

En la individual del Bayern, Kane marcó demasiado tarde; solo un jugador muniqués destacó.

  • L’Équipe: «La historia del fútbol francés se escribe a menudo en Múnich, y el césped del Allianz Arena sigue siendo para el PSG una fuente de alegría infinita. Desde su sensacional triunfo contra el Inter de Milán el 31 de mayo, el club de la capital está estrechamente vinculado a la fortaleza bávara y, el miércoles por la noche, en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, ha vuelto a dar la talla con un merecido empate contra el Bayern de Múnich».

    Le Figaro: «¡El París Saint-Germain está en la final! En un duelo de alta emoción, los parisinos resistieron con valentía y ahora están más cerca de su segunda estrella».

    Marca: «Luis Enrique vuelve a convertir Múnich en terreno sagrado para el PSG. El gol tempranero de Dembélé amplió la ventaja de la ida; el tanto de Harry Kane en el tiempo de descuento llegó demasiado tarde para el Bayern. Los parisinos defenderán su título ante el Arsenal de Arteta».

    AS: «¡El PSG es la bestia negra!»

    Mundo Deportivo: «El PSG de Luis Enrique se medirá al Arsenal de Mikel Arteta el 30 de mayo en la final de la Liga de Campeones. En el Puskas Arena de Budapest se verá un duelo de técnicos españoles. Si la ida fue un espectáculo, la vuelta entre PSG y Bayern se decidió por tensión y nervios».

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  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    El PSG ha «neutralizado» al Bayern de Múnich y lo ha sumido en «un mar de lágrimas»

    BBC: «La vuelta de semifinales no fue un clásico como la ida en París. El Bayern reclamó un penalti en la primera parte cuando Vitinha despejó un balón que golpeó el brazo de João Neves, pero el reglamento lo impide si el balón ha sido tocado por un compañero».

    The Guardian: «El París Saint-Germain se enfrentará al Arsenal en la final de la Liga de Campeones porque se lo tomó en serio, neutralizó a un Bayern de Múnich en horas bajas y apenas se tambaleó tras ampliar la ventaja que ya tenía de la ida».

    The Sun: «¡El campeón vigente avanza con hambre de victoria sobre los ingleses. Tras el festival de nueve goles en la ida, el PSG sentenció en la vuelta y el Bayern cayó».

    Corriere dello Sport: «El partido de ida ofreció goles, espectáculo y emoción. La vuelta confirmó la sentencia: el PSG vuelve a la final, mientras el Bayern se queda en el camino tras el 1-1 en el Allianz Arena».

    Kurier: «La semifinal marca el final del camino: el Bayern cae ante el vigente campeón, el PSG».

    Kronenzeitung: «El PSG celebra y hunde al Bayern en el valle de las lágrimas. Para el campeón de Alemania, dirigido por el entrenador Vincent Kompany, el sueño del triplete terminó prematuramente. Kane y compañía no encontraron en ataque los recursos para poner en aprietos a los visitantes, que se defendieron con solidez».

    Blick: «El Bayern cae tras un drama por una mano».

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