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La Premier League explica por qué Gabriel no fue expulsado por el «cabezazo» a Erling Haaland en la derrota del Arsenal ante el Manchester City
La Premier League explica por qué el VAR confirmó la decisión del árbitro
En la segunda parte, Gabriel chocó con Haaland y, aparentemente, le empujó con la cabeza. El árbitro Anthony Taylor solo le mostró amarilla, decisión respaldada por el VAR, John Brooks. La Premier League confirmó en X: «El VAR revisó la acción de Gabriel y determinó que no fue excesivamente agresiva».
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Los comentaristas, sorprendidos por el arbitraje indulgente
La polémica decisión dejó perplejos a muchos observadores, y el exjugador del Arsenal Perry Groves afirmó que Gabriel había quedado impune. En declaraciones al programa «GameDay Live» de talkSPORT, Groves dijo: «A Haaland le sale bien, en realidad, porque no reacciona en absoluto… Creo que Gabriel se ha salido con la suya. Pensó que Haaland estaba fuera de su alcance, pero está claro que no era así».
El exentrenador del Newcastle, Alan Pardew, recordó su prohibición de 2014 por una falta similar y sentenció: «Me multaron con 150 000 libras, así que ya sabes qué opino. Metió la cabeza donde no debía, como yo».
¿Cómo reaccionó Haaland?
Haaland, que también recibió una tarjeta amarilla por su participación en el altercado, se mostró diplomático al hablar del incidente tras el partido. Cuando le preguntaron si Gabriel debería haber sido expulsado, declaró a Sky Sports: «Creo que si me tirara al suelo, cosa que no haré a menos que alguien me ataque de verdad, quizá sería tarjeta roja. No estoy seguro. Pero es lo que hay, no me voy a tirar al suelo. Me sacaron amarilla, no sé por qué, se me echó encima. Pero así son las cosas».
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La lucha por el título cambia mucho.
A pesar de la polémica, el Manchester City logró una victoria clave que reabre la lucha por el título. El equipo de Pep Guardiola suma 67 puntos en 32 partidos y se acerca a la cima. El Arsenal lidera con 70 puntos en 33 encuentros, pero su ventaja se reduce.
Los citizens visitarán al Burnley el miércoles con la opción de igualar la cima. Por su parte, el Arsenal, que recibe al Newcastle el sábado en el Emirates, debe reaccionar para recuperar la confianza y la ventaja.