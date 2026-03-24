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La policía detiene a un hombre de 63 años por una presunta agresión por motivos racistas, tras la cual dos estrellas del Brentford «quedaron ensangrentadas» al intervenir en el ataque
La policía confirma la detención
Según The Telegraph, un hombre de 63 años ha sido detenido tras una investigación sobre un violento altercado ocurrido en Queen’s Road, en Richmond.
La Policía Metropolitana confirmó el martes que el individuo fue detenido como sospechoso de agresión simple, intento de daños a la propiedad y un delito contra el orden público con agravante racial. Desde entonces ha quedado en libertad bajo fianza mientras continúan las investigaciones.
Las autoridades también han identificado a una segunda presunta víctima que, según se informa, fue objeto de insultos racistas durante el mismo periodo.
La investigación se puso en marcha después de que la policía acudiera al lugar de los hechos aproximadamente a las 2 de la madrugada del domingo, poco después de que la plantilla del Brentford regresara a Londres tras su partido de la máxima categoría contra el Leeds United.
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Las estrellas del Brentford, elogiadas por su valentía
Según se informa, los dos jugadores del primer equipo, cuyos nombres no se han revelado, presenciaron la agresión e intervinieron. A pesar del riesgo para su propia seguridad, acudieron en ayuda de un hombre que estaba siendo atacado en lo que se ha descrito como un enfrentamiento por motivos racistas. Aunque la intervención evitó que la víctima principal sufriera más daños, los jugadores quedaron ensangrentados tras la pelea que se produjo a continuación.
Afortunadamente, ninguno de los jugadores sufrió lesiones lo suficientemente graves como para requerir hospitalización o tratamiento médico prolongado. Los informes describen a ambos como «completamente sanos» tras el incidente.
Los jugadores pudieron estar en Londres a esa hora porque se había permitido a la plantilla organizar su propio desplazamiento desde Elland Road, y muchos se preparaban para partir con sus selecciones nacionales.
Las Bees vuelan alto a pesar de los problemas fuera del campo
Bajo la dirección de Keith Andrews, el Brentford se ha convertido en la revelación de la temporada de la Premier League. Aunque muchos expertos pronosticaban que se vería envuelto en la lucha por el descenso al inicio de la campaña, el equipo se encuentra ahora firmemente en la pugna por la clasificación para la Liga de Campeones.
Actualmente se sitúan a solo dos puntos del Chelsea, sexto clasificado, y a tres del Liverpool, quinto.
El empate sin goles en Elland Road del fin de semana se consideró un resultado positivo, ya que permitió al equipo mantener su racha mientras los clubes rivales perdían puntos.
El rápido ascenso del club en la tabla lo ha convertido en un auténtico aspirante a la Europa League, y un buen final de temporada supondría un logro histórico para el equipo del oeste de Londres.
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¿Qué le depara el futuro al Brentford?
El Brentford tiene previsto volver a la acción en la Premier League el 11 de abril, cuando reciba al Everton en el Gtech Community Stadium.
A continuación, le espera un calendario de partidos muy exigente, que incluye un encuentro de alto riesgo contra el Manchester United que podría resultar decisivo en su lucha por asegurarse una plaza en las competiciones europeas para la temporada 2026-27.