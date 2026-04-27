La policía confirma que 16 aficionados del Leeds podrían ser juzgados por cánticos homófobos en el partido de la FA Cup contra el Chelsea

La Policía Metropolitana ha anunciado que 16 seguidores del Leeds United podrían ser juzgados por cánticos homófobos durante la semifinal de la FA Cup en Wembley. El partido se vio empañado por insultos discriminatorios dentro y fuera del estadio.

Un portavoz de la Policía Metropolitana declaró: «La semifinal de la FA Cup del domingo entre el Leeds y el Chelsea en Wembley transcurrió en gran medida sin incidentes. Se produjeron 14 detenciones dentro o en los alrededores del estadio por delitos que incluyen lesiones corporales graves (GBH), lesiones corporales (ABH), alteración del orden público, agresión a un trabajador de emergencias, agresión simple y intrusión en el recinto». Además, 18 personas no fueron detenidas, pero se denunciarán para valorar su enjuiciamiento por otros delitos, entre ellas 16 hinchas del Leeds que fueron vistos y oídos entonando cánticos homófobos».