Mourinho ha insistido con firmeza en que su plantilla está «cerrada» para el mercado de fichajes de verano, enviando un mensaje claro de que no espera más llegadas al Santiago Bernabéu. A pesar de un verano de cambios importantes en el Santiago Bernabéu, el foco sigue puesto en el hecho de que el club no haya logrado cerrar ciertos objetivos, especialmente en el centro del campo. Mourinho, sin embargo, no tardó en restar importancia a cualquier frustración por la campaña de fichajes del club, incluso después de perder a Rodri, que finalmente optó por fichar por el gran rival, el Barcelona.

Hablando antes del próximo partido de LaLiga del Real Madrid contra la Real Sociedad, el legendario técnico abordó la especulación en curso en torno a la actividad del club de la capital en el mercado de fichajes. «Para mí, la plantilla está cerrada, pero el mercado sigue abierto. Nunca sabes si un jugador va a venir y va a decir: “Me han dejado en el banquillo dos veces y quiero irme”», dijo Mourinho a los periodistas. «En teoría, no (más operaciones)... pero siempre podría pasar algo... En mi cabeza, la plantilla está cerrada, cerrada, y no he pedido a nadie. Estoy muy contento con los jugadores que tengo».