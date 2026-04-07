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Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Traducido por

¡La pesadilla del Real Madrid! Harry Kane iguala a una leyenda del FC Bayern de Múnich

Liga de Campeones
Real Madrid vs Bayern Múnich
Real Madrid
Bayern Múnich
H. Kane

El delantero del Bayern de Múnich, Harry Kane, se está convirtiendo en la pesadilla del Real Madrid, y con su gol en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones ha igualado el récord de dos leyendas de la Bundesliga.

Kane marcó el martes por la noche en el Bernabéu, en el minuto 46, el 2-0 provisional para el Bayern. Con ello, el inglés suma al menos una participación directa en un gol en cada uno de sus últimos cuatro partidos de la Liga de Campeones contra el Real Madrid (dos goles y dos asistencias).

Solo la leyenda del Bayern Giovane Elber y el exdelantero del BVB Pierre-Emerick Aubameyang habían logrado anteriormente una racha similar contra el Real Madrid.

  • La racha de Kane comenzó cuando aún vestía la camiseta del Tottenham Hotspur, para el que dio una asistencia en la victoria por 3-1 contra el Real Madrid en un partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones en noviembre de 2017.

    En su primera temporada con el Bayern, al que Kane se incorporó en el verano de 2023 tras ser traspasado desde los Spurs por 95 millones de euros, el inglés marcó de penalti el 2-1 provisional en el 2-2 de la ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Real Madrid. En el partido de vuelta, Kane dio la asistencia para el gol que adelantó al Bayern, obra de Alphonso Davies, que estuvo a punto de llevar al FCB a la final. Sin embargo, en los últimos compases, los madrileños lograron darle la vuelta al partido y ganaron por 2-1 gracias a dos goles tardíos de Joselu.

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    Harry Kane vuelve a dar un golpe al Real Madrid

    La participación de Kane en el partido del martes había sido una incógnita, ya que el jugador de 32 años se había visto obligado a quedarse fuera últimamente por problemas en el tobillo. Sin embargo, al final, el entrenador del Bayern, Vincent Kompany, pudo contar con su goleador, que marcó con un disparo raso desde unos 20 metros apenas 20 segundos después de la reanudación de la segunda parte. En todas las competiciones, este fue ya el 49.º gol de Kane esta temporada.

    La racha de Elber, con cuatro partidos consecutivos de la Liga de Campeones en los que participó directamente en los goles contra el Real Madrid, comenzó en mayo de 2000, cuando, en la vuelta de las semifinales, en la que el Bayern se impuso por 2-1 (la ida se había perdido por 0-2), dio una asistencia y marcó un gol. Aproximadamente un año después, Elber marcó el gol de la victoria por 1-0 para el FCB en el partido de ida de semifinales en Madrid y volvió a marcar en la victoria por 2-1 en el partido de vuelta. A esto le siguieron dos asistencias en el 2-1 del partido de ida de cuartos de final en abril de 2002.

    La racha de Aubameyang la logró el gabonés, que ahora juega en el Olympique de Marsella, con la camiseta del Borussia Dortmund entre septiembre de 2016 y diciembre de 2017.

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