AFP
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La operación de compra del Sevilla liderada por Sergio Ramos fracasa a solo tres días de que finalice el plazo
Las negociaciones para la adquisición fracasan
Según The Athletic, el consorcio de Ramos acordó pagar 444 millones de euros por el 85 % del Sevilla. La operación fracasó cuando, en una reunión de última hora, el grupo modificó su propuesta inicial, tal como adelantaron El Desmarque y El País. Fuentes cercanas a los accionistas vendedores dan la operación por fracasada y ambas partes admiten que es muy improbable recuperarla.
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Las propuestas chocan en materia de equidad
La ruptura llegó tras presentar el equipo del legendario defensa una estructura de inversión nueva. Ramos, el fondo Five Eleven e inversores mexicanos cambiaron la compra directa de 275 millones de euros por una oferta inicial de 100 millones a cambio del 18 %. Aunque sus allegados aseguraron que ese valor proporcional era mayor, los vendedores lo vieron incoherente y un retroceso respecto al acuerdo original.
Se cuestionan las garantías a poco de que venza el plazo
El nuevo plan buscaba elevar gradualmente la participación del consorcio al 60 % mediante una inyección de capital escalonada, respaldada por el banco Santander. Según fuentes de La Liga, la ampliación de capital de 120 millones de euros habría equilibrado las cuentas del Sevilla al cubrir sus pérdidas de los últimos cuatro años. No obstante, los accionistas actuales dudaban de la estructura revisada, al considerarla incierta y con garantías insuficientes.
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El Sevilla se centra en nuevos compradores
El plazo de negociación exclusiva vence el 31 de mayo, así que el Sevilla ya busca una oferta de compra alternativa. Ramos, sin equipo desde que dejó el Monterrey mexicano en diciembre, convocará una rueda de prensa para comentar el fracaso de la operación. El club andaluz necesita actuar rápido y conseguir inversiones que le permitan cumplir con el juego limpio financiero de cara a la próxima ventana de fichajes de verano.