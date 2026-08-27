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La nueva estrella del Real Madrid Marc Cucurella habló sobre su estado físico tras un emotivo debut en el Santiago Bernabéu
Abordando la condición física y el estado de forma
A pesar del resultado positivo, siguen existiendo dudas sobre la preparación física de Cucurella, ya que el defensa no ha sido titular en ninguno de los dos primeros partidos del Madrid en la nueva campaña. El español fue sincero sobre su estado actual y reconoció que una pretemporada alterada le ha obligado a ponerse al día en cuanto a ritmo de competición. Subrayó que el proceso para volver a su mejor nivel físico sigue en marcha y requiere paciencia tanto por parte del jugador como de la afición.
"Paso a paso. Está claro que no tuvimos mucha pretemporada, pero poco a poco me voy sintiendo mejor. Estamos haciendo un gran trabajo. La temporada es larga y el entrenador sabe gestionar muy bien al equipo. Esa es una de sus virtudes", explicó en la web oficial del club.
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Un debut soñado en el Bernabéu
Cucurella no pudo ocultar su alegría después de pisar por fin el césped sagrado del Santiago Bernabéu como jugador del Madrid. Al repasar la noche, Cucurella describió la experiencia como uno de los momentos culminantes de su carrera profesional, destacando el esfuerzo colectivo de la plantilla ante un rival resistente.
"Una noche perfecta, no se puede pedir más. Mostrar el trofeo del Mundial de Clubes a la afición fue un momento muy especial. Luego, durante el partido, hicimos un gran trabajo. Nos enfrentábamos a un gran equipo. Nos lo pusieron difícil, pero el equipo ofreció una actuación excelente", afirmó.
Hitos personales y presencia familiar
El partido tuvo un profundo significado personal para Cucurella. El español destacó que tener a sus seres queridos en la grada hizo que la victoria fuera aún más dulce, mientras busca consolidarse como una presencia habitual en el once inicial durante el resto de la temporada 2026-27.
Cucurella profundizó en la emoción a flor de piel de la noche y afirmó: «Muy especial. Fue muy emocionante. Un día muy importante, la primera vez que mi familia estuvo aquí, en el estadio, para verme. Estoy muy feliz y espero que haya más noches como esta. Me sentí privilegiado. No muchos reciben este tipo de cariño y pueden mostrar un trofeo tan importante en este estadio. Estoy muy feliz por el cariño que he recibido y seguiré trabajando duro porque esto es solo el principio», declaró Cucurella.
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El impacto de Mbappe y la profundidad de la plantilla
La noche también estuvo marcada por el brillo de Kylian Mbappe, que firmó un sensacional hat-trick para desmontar la defensa de la Real Sociedad. Cucurella habló con entusiasmo de su nuevo compañero de equipo y subrayó cómo la presencia del francés cambia la dinámica de cada partido. El lateral izquierdo cree que la eficacia de Mbappe de cara a portería será una constante a lo largo del año, al aportar al equipo el factor diferencial definitivo en los partidos igualados.
"Es un jugador decisivo y es un privilegio tenerlo de nuestro lado. Espero que siga marcando más goles. Este no será su último hat-trick de la temporada. Con él en racha, el equipo es mucho más peligroso, y me alegro por él", dijo.
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