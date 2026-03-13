Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Umbro Home collection GFXUmbro/GOAL
Krishan Davis

Traducido por

La nueva colección «Home» de Umbro es una prueba más de que la marca es la reina de la nostalgia del fútbol inglés

Umbro es un ejemplo de cómo labrarse un nicho. La histórica marca británica puede haber perdido terreno frente a gigantes de la ropa deportiva como Nike y Adidas en la era moderna, como consecuencia de sus limitaciones financieras y de un mercado hostil, pero sigue invicta como proveedora de la nostalgia del fútbol inglés puro. Su nueva colección «Home» para la primavera/verano de 2026 es otro reflejo de ese hecho.

A medida que se acerca la Copa del Mundo, que se celebrará en tres países muy distantes entre sí, y que sus competidores lanzan campañas ingeniosas y costosas diseñadas para sacar provecho del gran evento del verano, la empresa Umbro, con sede en Manchester, ha mirado hacia dentro y ha lanzado una colección que resulta reconfortante y cercana, cuando el torneo difícilmente podría celebrarse más lejos.

Tampoco han hecho las cosas a medias, sino que han profundizado en sus archivos para reproducir algunos clásicos absolutos de su apogeo a finales de los 90 y principios de los 2000, en una amplia colección que resulta extremadamente impactante y evoca ese inconfundible carácter inglés con el que la marca se ha convertido en sinónimo a medida que su identidad ha evolucionado y se ha adaptado para sobrevivir.

La nueva colección «Home» no hace más que confirmar lo que ya sabíamos: Umbro es el rey de la nostalgia del fútbol inglés.

Compra la colección Home en UmbroShop ahora.

  • Umbro Home collectionUmbro/GOAL

    Volver a lo básico

    En esta campaña no encontrarás rascacielos imponentes ni grandes y llamativos anuncios, ya que Umbro vuelve con tacto a lo esencial con una colección que destaca por su sencillez. En sus propias palabras, «esto no es fútbol pensado para la televisión o para la grandeza».

    En cambio, el concepto se basa en un club de fútbol base ficticio en una ciudad típicamente inglesa, apoyándose en la familiaridad de un campo de juego destartalado junto a una carretera principal, la decoración desgastada de una antigua sede del club y las pintas baratas y las animadas charlas que siempre se encuentran allí después de un partido improvisado un sábado por la tarde.

    «No es el club de nadie y, al mismo tiempo, es el club de todos», afirma Umbro.

    • Anuncios
  • Umbro Home collectionUmbro

    Homenaje a las comunidades futbolísticas

    Rodada en el Ashton FC, en el Gran Mánchester, los distintos escenarios resultan reconfortantemente familiares y se centran en «los espacios que rodean el juego y los momentos que se desarrollan al margen de la acción, donde residen la verdadera cultura futbolística y la comunidad», en homenaje a quienes mantienen vivo ese sentimiento. La colección incluso cuenta con modelos relacionados con el club, así como con personajes seleccionados en la calle.

    En un clima político profundamente incierto e impredecible, en el que la bandera de San Jorge ha sido cooptada por la extrema derecha, la campaña parece ser la forma que tiene Umbro de reivindicar la identidad inglesa a su manera, única e inconfundible.

  • Umbro Home collectionUmbro

    Rebosa nostalgia.

    Para hacer realidad su concepto, Umbro ha buceado en su catálogo para reproducir una serie de clásicos absolutos, uniendo los puntos entre el fútbol, la moda y el estilo de vida. Desde zapatillas deportivas hasta bolsos, pantalones cortos, chándales, camisetas retro y sudaderas con capucha, podrías vestirte de pies a cabeza dos o tres veces si así lo desearas.

    ¿Lo más destacado? Bueno, elige lo que quieras: la chaqueta Harrington es una auténtica belleza, inspirada en las chaquetas deportivas de Inglaterra en la Copa del Mundo de 2006, dos décadas después, con la icónica cruz de San Jorge abstracta en el hombro. Pensada como un homenaje a los grandes entrenadores, creemos que al difunto Sven-Goran Eriksson, que llevó a los Tres Leones al torneo de Alemania hace 20 años, le habría encantado.

    También se incluye una reedición de la camiseta local de Inglaterra de aquella época, así como la versión de 1998, lo que ofrece excelentes opciones para ir al pub este verano, antes de la edición de 2026. También puedes hacerte con una camiseta de fútbol de manga larga de inspiración retro en tres colores diferentes, con la icónica cinta de doble diamante de Umbro en las mangas.

    Compra la colección Home en UmbroShop ahora.

  • Umbro Home collectionUmbro/GOAL

    Conectando la calle y el campo

    Se trata tanto de una colección de ropa urbana como de una colección de fútbol, con muchas más prendas que quedarían igual de bien en las gradas que en el campo. Entre ellas se encuentran los pantalones de chándal holgados de estilo retro, que evocan los partidos improvisados en el parque con jerséis a modo de porterías. Solo asegúrate de estar en casa para la cena.

    Luego está la camisa Boxy, que combina mangas raglán y paneles deportivos con una tapeta y un cuello clásicos. Puedes combinarla con los pantalones Washed Drill, que cuentan con una costura central en la parte delantera y el logotipo oversize de Umbro con doble diamante.

    También hay zapatillas de estilo astro adaptadas para la calle, un montón de opciones de camisetas, vaqueros y pantalones cargo. Una paleta de beiges, tonos suaves y apagados de gris y azul y un tartán de marrones se mezcla con la selección de tejidos deportivos en toda la colección.

  • Umbro Home collectionUmbro

    El renacimiento continúa

    Este es solo el último hito en el exitoso resurgimiento de Umbro, que se apoya en su identidad como una de las pocas marcas inglesas de fútbol con auténtica tradición. Cuando Nike vendió la empresa en 2012, tras cuatro años y medio de propiedad, su futuro era incierto, ya que había perdido varios contratos importantes de suministro de equipaciones, entre ellos los de la selección inglesa y el Manchester City.

    Pero en los años transcurridos desde entonces, Umbro se ha consolidado y se ha reinventado con éxito, aprovechando su rica historia, sus raíces en Manchester y el mercado de la ropa urbana en un momento en el que los cruces con el fútbol estaban en pleno auge. La estrategia ha dado sus frutos, y ahora Umbro es venerada como experta en el siempre popular género de la ropa de fútbol de inspiración retro.

  • Umbro Home collectionUmbro

    «Una historia natural que contar para Umbro».

    Umbro puede haber perdido terreno como serio competidor de los gigantes Nike y Adidas en la batalla por dominar el mercado de la ropa deportiva de alto rendimiento moderna, pero ha encontrado su nicho como proveedor de artículos impregnados de nostalgia y lo ha hecho suyo.

    «La intersección entre la cultura futbolística y la moda es un espacio con el que Umbro no solo está familiarizada, sino que ha ayudado a forjar», afirmó Helene Hope, directora de marketing global de la marca Umbro, en el comunicado. «Con una profunda historia de marca arraigada en este espacio, parece una historia natural que Umbro cuente».

    La marca inglesa ha demostrado una vez más que es la reina de la nostalgia por la cultura futbolística del país. La colección «Home» ya está disponible en Umbro.co.uk y en tiendas seleccionadas.

    Compra la colección Home en UmbroShop ahora.

Amistosos
England crest
England
ENG
Uruguay crest
Uruguay
URU
0