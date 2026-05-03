«La motivación es complicada», afirma Luis Enrique, técnico del PSG, antes del duelo de Champions contra el Bayern

El sábado, ante el noveno de la Ligue 1, el París Saint-Germain empató 2-2 tras rotar su once. Dembélé, Kvaratskhelia y Marquinhos descansaron, y Zaire-Emery entró desde el banquillo.

«Solo alineamos a dos jugadores que ya habían sido titulares el martes por la noche. Intentamos controlar el partido según nuestras ideas. Queríamos ganar, pero hemos dejado escapar esta oportunidad», declaró Enrique. Los goles del club de la capital los marcaron el delantero Ibrahim Mbaye (6’) y Zaire-Emery (62’), mientras que por parte del Lorient anotaron Pablo Pagis (12’) y Aiyegun Tosin (78’).

A falta de tres jornadas, el PSG no sentenció la Liga y mantiene seis puntos sobre el Lens, que también empató 1-1 con el Niza. El domingo recibirá al Stade Brest con otra oportunidad de título.