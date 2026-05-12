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Legacy Germany GFXGOAL
Jochen Tittmar

Traducido por

La misión de Julian Nagelsmann: aprovechar el legado de Alemania en el Mundial y resucitar a una potencia europea tras dos eliminaciones consecutivas en la fase de grupos

Legacy
Germany
World Cup
FEATURES
J. Nagelsmann

Esto es «Legacy», la serie de artículos y podcasts de GOAL que cuenta atrás para el Mundial de 2026. Cada semana exploramos las historias y el espíritu de las selecciones que marcan el fútbol. En esta edición, vemos cómo Julian Nagelsmann intenta que Alemania... Alemania de nuevo. Tras años de alejarse de la identidad que la llevó al título mundial en Brasil hace 12 años, el técnico busca recuperarla.

Fuera de Alemania, muchos aficionados resumen así a la selección: «El fútbol es simple: 22 hombres corren tras un balón 90 minutos y, al final, ganan los alemanes». Gary Lineker lo pronunció tras la semifinal del Mundial de 1990, que Inglaterra perdió en penaltis ante Alemania, a partes iguales entre admiración y resignación.

Pero la frase era más que una broma: resumía la imagen de una nación que, durante décadas, entendió el fútbol como una cuestión de confianza inquebrantable. Alemania nunca se rendía y se imponía con organización, disciplina y fuerza de voluntad.

Esa identidad, forjada en la mentalidad más que en la estética, convertía los Mundiales en pruebas de carácter.

Los héroes de Berna en 1954, los campeones de Múnich en 1974 y los guerreros de Roma en 1990 mostraron ese equilibrio entre determinación y sobriedad táctica. Alemania no siempre brilló, pero casi siempre fue eficaz. Ese era su ADN: organizado, implacable, decidido.

  • Germany v Argentina: 2014 FIFA World Cup Brazil FinalGetty Images Sport

    El camino hacia una nueva era

    A principios de los 2000, el fútbol cambiaba rápido. El juego internacional se volvía más veloz, técnico y exigente. En Alemania crecía el anhelo de modernizarse. Tras el Mundial 2006, Joachim Löw asumió la selección y la DFB inició una nueva era.

    Bajo su mando, Alemania mostró un estilo distinto: menos lucha, más control; menos reacción, más acción. En 2012, Löw lo resumió así: «Hemos desarrollado una buena combinación de pases y carreras, recuperación del balón y contraataques rápidos».

    Apostó por un fútbol que no perseguía el balón, sino que lo controlaba. La selección se convirtió en una máquina de posesión, influida por la estética de Pep Guardiola y el dominio español. El nuevo estilo reflejaba una imagen modernizada: Alemania quería ganar y deleitar.

    El éxito le dio la razón: en el Mundial de 2014, Alemania mostró la simbiosis perfecta entre orden y creatividad, y conquistó su cuarto título con la recordada goleada 7-1 a Brasil en semifinales.

    Fue el triunfo de una nueva Alemania, capaz de dominar a sus rivales en lugar de solo derrotarlos. Pero incluso en esa victoria se gestó la crisis que vendría: el estilo se volvió ideológico y la posesión se convirtió en un fin en sí misma.

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  • Korea Republic v Germany: Group F - 2018 FIFA World Cup RussiaGetty Images Sport

    Desaparición de un aura

    Tras la temprana eliminación de Alemania en el Mundial 2018, Löw admitió: «Mi mayor error fue creer que podríamos superar la fase de grupos con un fútbol dominante y de posesión. Debería haber preparado al equipo como en 2014, con un equilibrio mayor entre ataque y defensa».

    Sus palabras admiten que el fútbol alemán se había alejado de sus fundamentos: el equipo era técnicamente sobresaliente, pero había perdido identidad. El resultado fue una crisis que superó lo deportivo.

    Tras 2014 comenzó un alejamiento gradual. El fútbol de la selección se modernizó, pero dejó de ser «típicamente alemán». Querían ser todo a la vez: elegantes como España, tácticamente astutos como Francia, intensos en la presión como Inglaterra; y, en el proceso, perdieron su esencia.

    El resultado fueron equipos estructuralmente buenos, pero emocionalmente vacíos. Las campañas de 2018 y 2022 demostraron que la posesión no es un fin en sí misma. En 2018 ya no era moderna: clubes como el Manchester City de Guardiola imponían un contra-pressing más intenso.

    Löw no evolucionó lo suficiente: un 70 % de posesión sin pasión ni claridad resultó inútil. La Mannschaft parecía educada, predecible y poco dispuesta a luchar. El aura que describió Lineker había desaparecido.

  • FBL-EUR-NATIONS-GER-PRESSERAFP

    Un nuevo comienzo

    El legado que un día representó fortaleza se había diluido, pero ahora recupera relevancia. En una era dominada por datos, estructuras y sistemas, la dimensión emocional y de carácter sigue siendo un factor de éxito subestimado.

    Los Mundiales no premian sistemas teóricos, sino determinación y actitud. No siempre gana el equipo con mejores estadísticas de pase, sino el más unido. El legado alemán —lucha, equipo, fortaleza mental— no es nostalgia, sino un recurso de futuro.

    Julian Nagelsmann lo reconoce. Desde que asumió la selección en 2023, insiste en la mentalidad y el espíritu de equipo. En marzo de 2024, antes de la Eurocopa, afirmó: «Solo contamos con la presión de triunfar; el resto viene de fuera. El fútbol debe emocionar».

    Lo interpretó como un nuevo comienzo. Tras el torneo, en el que Alemania volvió a parecer un equipo, aclaró: «Dije que necesitábamos el apoyo de la gente porque sabíamos que no habíamos sido lo suficientemente buenos en los últimos torneos. Después de los últimos partidos, creo que los aficionados ven que queremos lograr algo y cambiar las cosas».

    Se refería a lo que Löw había perdido en sus últimos años: la conexión entre el equipo, la identidad y el público. A finales de julio, en el Congreso Internacional de Entrenadores de la Asociación Alemana de Entrenadores de Fútbol en Leipzig, Nagelsmann lo expresó con más claridad.

    «No tenemos que ser la España 2.0», afirmó, y añadió que había que «pensar a la antigua usanza», de forma más defensiva, como siempre se hizo en Alemania. Así, el regreso de las virtudes alemanas ya había comenzado.

  • Northern Ireland v Germany - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Equipo de trabajadores

    El fútbol alemán quiere recuperar su identidad: ser él mismo, no una copia. Por eso Nagelsmann habla de «trabajadores», jugadores dispuestos a sacrificarse por el grupo. Prefiere futbolistas menos técnicos pero con gran carácter, como los equipos que en su día respetó Lineker.

    Ya convocó a Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Pascal Gross (Brighton) y Grischa Promel (Hoffenheim) como sus “trabajadores”. También están Waldemar Anton y Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), aunque aún deben afianzarse en la selección. Joshua Kimmich, Leon Goretzka y Jonathan Tah, del Bayern de Múnich, se unen a Antonio Rüdiger y al capitán del RB Leipzig, David Raum, en este enfoque.

    Para Nagelsmann, un “trabajador” destaca por resistencia, entradas oportunas y fiabilidad táctica; su labor es mantener la estructura, la estabilidad y la seguridad, dejando la creación para otros. Andrich, Gross y Promel encajan: cierran espacios, presionan y aguantan en alta intensidad.

    La dupla del Dortmund, Anton y Schlotterbeck, más la pareja de centrales Tah y Rüdiger, aportan solidez y anticipación a la defensa. Kimmich y Goretzka destacan en el centro del campo por su posicionamiento, sus desplazamientos y su liderazgo. Para Nagelsmann, estos “trabajadores” son piezas clave de un equipo funcional que prioriza el colectivo sobre la brillantez individual.

    Nagelsmann añade que la mentalidad surge de estructuras claras y liderazgo; así se logra estabilidad emocional que, sobre el campo, se traduce en juego fluido.

    «Lo importante es que los demás equipos nos vean de nuevo como una nación futbolística. Quiero que subamos al autobús y pensemos: “Hoy ganaremos, somos Alemania”», explicó Nagelsmann a Blickpunkt Sport hace más de un año.

  • Germany v Italy - UEFA Nations League Quarterfinal Leg TwoGetty Images Sport

    Advertencia y guía

    Para Nagelsmann, esta es la base emocional de su proyecto. No se trata de volver al fútbol de décadas pasadas, sino de recuperar una convicción que se había perdido. El fútbol alemán moderno debe mostrar carácter sin perder de vista el balón. Debe ser moderno, pero con un toque alemán.

    El equilibrio entre innovación y tradición, entre posesión y garra, es el núcleo de esta reorientación. El legado advierte de lo fácil que es perder la identidad y, a la vez, guía para recuperarla.

    Históricamente, el fútbol alemán rinde mejor cuando es fiel a sí mismo: los equipos de 1974 y 1990 destacaron por estructura, claridad y disciplina, y el de 2014 añadió elegancia.

    Los equipos posteriores perdieron ese equilibrio: intentaron complacer a todos y perdieron carisma. La apuesta de Nagelsmann por recuperar jugadores trabajadores no mira al pasado, sino al futuro; quiere unir actitud y habilidad.

    Este enfoque ya muestra resultados: la percepción del público cambió. Antes de la Eurocopa 2024, la selección parecía insípida; durante y después del torneo se recuperó el entusiasmo. El fútbol pareció volver a cargarse de emoción. Jugadores tan distintos como Jamal Musiala y Rüdiger encarnan la nueva imagen: técnica y determinación. Esa mezcla es el núcleo del legado alemán en su forma modernizada.

    Hoy este legado vuelve a ser relevante porque el fútbol internacional ha entrado en una fase donde la posesión ya no garantiza el éxito. Francia y Argentina muestran que ganan los equipos con mentalidad y adaptación. Los mejores mantienen la calma en los momentos clave, y Alemania fue el ejemplo perfecto.

  • NagelsmannGetty Images

    Bases para el futuro

    En un fútbol globalizado y tácticamente complejo, la técnica ya no basta. Lo que marca la diferencia no es el análisis de datos, sino la cultura: un equipo que conoce sus valores se mantiene estable aun en crisis. Eso aporta dirección e identidad. Por eso, cuando Nagelsmann insiste en que «resiliencia, espíritu de equipo y pasión» son clave, describe los cimientos del futuro.

    El fútbol alemán vuelve a estar en una encrucijada. La famosa frase de Lineker fue un reflejo: antes era una muestra de fuerza, después se hizo irónica; quizá algún día vuelva a ser un cumplido.

    Bajo su mando, Alemania no copia el pasado, sino que lo comprende. Quiere que la fuerza, antes ligada a disciplina y voluntad, brote ahora del espíritu de equipo, la claridad y la estabilidad mental.

    El legado del fútbol alemán resiste en cada prórroga, cada tanda de penaltis, cada duelo mental. Redescubrirlo no es idealizar el pasado, sino aprovechar su fuerza para el futuro.

    El éxito de Nagelsmann no dependerá solo de su táctica, sino de su habilidad para unir esa fuerza clásica con una pasión renovada. Si lo logra, la frase de Lineker volverá a ser un halago: una muestra de respeto hacia un equipo que sabe quién es y que gana porque está a la altura de su legado.

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