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La «mentalidad especial» de Harry Kane, clave ante el Real Madrid, mientras Joshua Kimmich elogia al «verdadero modelo a seguir» del Bayern de Múnich
Kane, el motor del éxito del Bayern
El estado físico de Harry Kane ha acaparado la atención en los días previos al partido de ida en Madrid, pero el ánimo en el seno del Bayern sigue siendo desafiante. Tras perderse la victoria del fin de semana ante el Friburgo, el jugador de 32 años volvió a los entrenamientos el lunes, lo que ha despertado el optimismo de que podrá liderar el ataque contra el campeón europeo con más títulos. Kimmich, líder desde hace tiempo en el vestuario bávaro, no tiene ninguna duda de que su compañero encontrará la manera de participar en el partido.
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El reto único del Bernabéu
Con la impresionante cifra de 48 goles en solo 40 partidos en todas las competiciones esta temporada, Kane sigue siendo una pieza fundamental del equipo de Kompany. Nada menos que 10 de esos goles los ha marcado en solo nueve partidos de la Liga de Campeones, incluido un doblete en el partido de vuelta de los octavos de final contra el Atalanta, lo que explica por qué Kimmich está tan ansioso por ver al héroe inglés en el once inicial para el gran partido del martes.
«Harry es increíblemente importante para nosotros, eso es obvio», afirmó Kimmich. «Es un factor clave en nuestro juego porque no es solo un rematador nato. Es un líder nato, un auténtico modelo a seguir. Tiene una mentalidad especial para un jugador ofensivo. Sería importante que estuviera mañana sobre el terreno de juego para aportar su liderazgo».
Formar a la próxima generación
Aunque la atención sigue centrada en estrellas consagradas como Kane, Kimmich también se tomó un momento para elogiar la irrupción de Tom Bischof. El centrocampista ve en este jugador de 20 años, que marcó este fin de semana sus dos primeros goles en la Bundesliga, un reflejo de su propia trayectoria profesional, y cree que la presencia de profesionales de élite como Kane contribuye a crear el entorno perfecto para que los canteranos prosperen al más alto nivel.
«Su situación me recuerda un poco a la mía de hace once años», dijo Kimmich sobre Bischof. «Enseguida vimos que tenía una gran mentalidad, que lo daba todo. Tom también puede jugar de lateral izquierdo. Junto con Harry, Tom tiene el mejor disparo del equipo. Por eso hablamos de él. Cambió la dinámica del partido contra el Friburgo. Esto demuestra al equipo que, gracias a nuestra mentalidad y nuestra calidad, podemos hacer brillar a jugadores como él».
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Una señal de las intenciones del equipo
Kimmich cree que la incorporación de jóvenes promesas junto a figuras de talla mundial como Michael Olise y Luis Díaz envía un mensaje contundente al resto de la plantilla. Para que el Bayern recupere su trono en la cima del fútbol europeo, debe encontrar el equilibrio entre esta mezcla de juventud y experiencia bajo la presión de las eliminatorias de la Liga de Campeones.
En cuanto al impacto de la cantera en el colectivo, Kimmich concluyó: «No solo Harry Kane, Michael Olise o Luis Díaz, sino también chicos como Tom. Fue una señal importante para el equipo. Demuestra que contamos con la estructura adecuada para apoyar a diferentes tipos de jugadores, y esa mentalidad colectiva es la que nos llevará a superar los partidos más difíciles del calendario».