La «mentalidad especial» de Harry Kane, clave ante el Real Madrid, mientras Joshua Kimmich elogia al «verdadero modelo a seguir» del Bayern de Múnich

Con la impresionante cifra de 48 goles en solo 40 partidos en todas las competiciones esta temporada, Kane sigue siendo una pieza fundamental del equipo de Kompany. Nada menos que 10 de esos goles los ha marcado en solo nueve partidos de la Liga de Campeones, incluido un doblete en el partido de vuelta de los octavos de final contra el Atalanta, lo que explica por qué Kimmich está tan ansioso por ver al héroe inglés en el once inicial para el gran partido del martes.

«Harry es increíblemente importante para nosotros, eso es obvio», afirmó Kimmich. «Es un factor clave en nuestro juego porque no es solo un rematador nato. Es un líder nato, un auténtico modelo a seguir. Tiene una mentalidad especial para un jugador ofensivo. Sería importante que estuviera mañana sobre el terreno de juego para aportar su liderazgo».