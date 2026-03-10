«La mayoría de los números 9 son más fuertes que él»: Leny Yoro se ve envuelto en «demasiadas peleas» y el defensa del Manchester United recibe consejos de Rio Ferdinand

Yoro ha recuperado su puesto en el once inicial del United en las últimas semanas debido a la ausencia por lesión del defensa central Lisandro Martínez, tras haberse tenido que conformar anteriormente con breves apariciones como suplente o quedarse en el banquillo durante los 90 minutos. Dado que el francés aún se está adaptando a las exigencias de la máxima categoría inglesa y a la inestabilidad que ha afectado al Old Trafford en los últimos años, Ferdinand cree que debe tener cuidado al enfrentarse a sus rivales.

«Leny Yoro está intentando librar demasiadas batallas en cada partido, cuando físicamente no está al mismo nivel», explicó Ferdinand en su podcast Rio Ferdinand Presents. Al evaluar la diferencia entre el joven y los delanteros veteranos de la máxima categoría, el ex capitán de Inglaterra añadió: «Todos ellos están mucho más desarrollados físicamente. La mayoría de los jugadores contra los que juega, y especialmente los números 9, son más fuertes que él».