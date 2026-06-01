La «Mano de Dios» de Diego Maradona, el cabezazo de Zinedine Zidane, Lionel Messi «perfecciona el fútbol» y los 100 momentos más emblemáticos de la historia de la Copa del Mundo: una clasificación

En esta competición Pelé se dio a conocer, Diego Maradona protagonizó una de las acciones más polémicas y Zinedine Zidane mostró su genio y su locura.

También es la cita donde los modestos tumban a gigantes y un gol o una parada pueden cambiar una carrera. Esos instantes se congelan en el tiempo y se repiten durante décadas para nuevas generaciones. No todos son bonitos, pero cada uno es icónico y juntos hacen del Mundial el mayor espectáculo del mundo.

De cara a la edición de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, los redactores de GOAL han recopilado y clasificado los 100 momentos más emblemáticos de la historia de la Copa del Mundo: