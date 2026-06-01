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World Cup iconic moments GFXGetty/GOAL
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La «Mano de Dios» de Diego Maradona, el cabezazo de Zinedine Zidane, Lionel Messi «perfecciona el fútbol» y los 100 momentos más emblemáticos de la historia de la Copa del Mundo: una clasificación

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FEATURES

En casi 100 años, el Mundial ha regalado momentos inolvidables. Cada cuatro años, miles de millones de aficionados se reúnen para un torneo que despierta más emoción, decepción y alegría que ningún otro evento deportivo. Esta competición, el escenario más grande del fútbol, ha visto nacer leyendas y caer estrellas.

En esta competición Pelé se dio a conocer, Diego Maradona protagonizó una de las acciones más polémicas y Zinedine Zidane mostró su genio y su locura.

También es la cita donde los modestos tumban a gigantes y un gol o una parada pueden cambiar una carrera. Esos instantes se congelan en el tiempo y se repiten durante décadas para nuevas generaciones. No todos son bonitos, pero cada uno es icónico y juntos hacen del Mundial el mayor espectáculo del mundo.

De cara a la edición de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, los redactores de GOAL han recopilado y clasificado los 100 momentos más emblemáticos de la historia de la Copa del Mundo:

  • Pele Leaves The PitchHulton Archive

    100Pelé, lesionado, se despide con tristeza (1966)

    En 1966, Pelé era el mejor jugador del mundo. Ya había ganado la Copa en 1958 y 1962. Pero en Inglaterra sufrió duras entradas.

    Primero se lesionó ante Bulgaria tras abrir el marcador en la victoria 2-0 y se perdió el segundo partido de grupo contra Hungría, que Brasil perdió.

    Con la Seleção obligada a ganar, Pelé reapareció en el último duelo de grupo ante Portugal, pero João Morais lo lesionó de nuevo sin ser expulsado. Pelé terminó el partido cojeando, pues aún no existían los cambios, y Brasil perdió 3-1. El astro anunció que no volvería a jugar el torneo, aunque después cambió de opinión.

    • Anuncios

  • 99Cambiasso remata una magnífica jugada de Argentina (2006)

    El fútbol «tiki-taka» se asocia a menudo con Pep Guardiola, España y el Barcelona. Pero en 2006, Argentina mostró su versión más pura en un Mundial: Esteban Cambiasso marcó un gol colectivo brillante.

    Maxi Rodríguez recuperó el balón en su campo e inició una jugada de pases que mantuvo a la Albiceleste en posesión durante un minuto, moviendo el balón de lado a lado mientras buscaban abrir a Serbia y Montenegro.

    Tras varios toques, Javier Saviola y Juan Román Riquelme combinaron un uno-dos. Riquelme cedió a Cambiasso, quien se la dio a Hernán Crespo. El taconazo del delantero habilitó a Cambiasso, que remató al ángulo. Crespo lo sentenció: «El gol más bonito».

    Con 24 pases, el tanto de Cambiasso quedó grabado en la historia de la Copa del Mundo; Argentina ganó 6-0 y, por un instante, pareció favorita al título.

  • 98Maradona marca un golazo en semifinales (1986)

    Los goles de Diego Maradona ante Inglaterra acapararon la atención en cuartos, pero su segundo tanto frente a Bélgica en semifinales confirmó lo que todos intuían: estaba firmando la mejor actuación individual de la historia de los Mundiales.

    Tras recibir el balón en el centro del campo, el ‘10’ dejó atrás a tres rivales y superó al portero Jean-Marie Pfaff con un tiro por encima, mostrando la misma calma y equilibrio que ante los Tres Leones.

    Era su cuarto gol en cuartos y semifinales, y aún quedaba más. 

  • Croatia v Belgium: Group F - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    97Lukaku, furioso, descarga su ira contra el banquillo (2022)

    Bélgica necesitaba ganar a Croacia en su último partido de grupo para seguir en el Mundial 2022, pero solo consiguió un 0-0 y quedó eliminada en esta fase por primera vez desde 1998.

    Romelu Lukaku, máximo goleador de la historia de los Diablos Rojos, falló tres ocasiones clarísimas: estrelló el balón en el poste con la portería vacía y luego remató de cabeza por encima del larguero desde corta distancia tras un centro de Yannick Carrasco. En el 90, Thorgan Hazard le envió un pase perfecto, pero Lukaku no lo esperaba y el balón le golpeó.

    Al final del partido, Lukaku, furioso, golpeó el banquillo en una imagen caótica. Bélgica quedó eliminada y su reputación nunca se recuperó.

  • Brazil's Rivaldo reacts after a foul, 03 June 2002AFP

    96La reacción de Rivaldo desata la polémica (2002)

    La superestrella brasileña Rivaldo generó gran revuelo en 2002 ante Turquía al llevar el simulacro de falta a otro nivel.

    Cuando La Seleção ganaba 2-1 en los últimos minutos gracias a un polémico penalti marcado por Rivaldo, Hakan Unsal golpeó el balón contra la pierna del brasileño junto al banderín de córner. Rivaldo se tiró al suelo agarrándose la cara, lo que provocó la expulsión del defensa turco por parte del árbitro Kim Young-joo. La FIFA le multó con 4.500 libras por simulación, pero el delantero defendió su acción.

    «Me alegré de ver la tarjeta roja», declaró después. «Los jugadores creativos deben poder expresarse si queremos que el fútbol siga siendo un deporte bonito. Hay demasiadas faltas y violencia en el fútbol. No importa dónde me golpeara el balón. Lo único que importaba era la intención».

  • Japan v Spain: Group E - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    95Un polémico gol de Japón elimina a Alemania (2022)

    Por segundo torneo consecutivo, Alemania quedó eliminada de la fase de grupos en 2022. Tras perder sorpresivamente ante Japón en su debut, el equipo de Hansi Flick empató con España y llegó con vida a la última jornada.

    En una noche caótica, los cuatro equipos del Grupo E tuvieron opciones de pasar: España jugaba contra Japón y Alemania ante Costa Rica. Die Mannschaft ganó 4-2 tras ir por detrás en la segunda parte, pero aún necesitaba un favor de España para avanzar.

    La Roja se adelantó, pero Japón remontó en la segunda parte para ganar 2-1 en un final polémico. Antes del centro de Kauro Mitoma que Ao Tanaka convirtió en el 2-1, el balón pareció salir por la línea de fondo, aunque el VAR no lo confirmó. El seleccionador español, Luis Enrique, consideró «sospechosa» la decisión, pero su equipo avanzó. Los grandes perdedores fueron los alemanes, que tuvieron que volver a casa.

  • 94Zico, frustrado por un pitido prematuro (1978)

    El Mundial de 1978 comenzó con una gran polémica durante el partido inaugural entre Brasil y Suecia.

    En el descuento, con 1-1, Brasil ganó un córner. Nelinho se dispuso a ejecutarlo, pero el juez de línea polaco Alojzy Jargu le obligó a colocarlo en el cuadrante. Finalmente, Zico remató de cabeza y marcó. Sin embargo, el árbitro galés Clive Thomas había pitado una fracción de segundo antes de que el balón cruzara la línea, por lo que anuló el gol y Brasil no ganó.

    La decisión causó revuelo mundial, y el árbitro Thomas insistió: «Zico llegó demasiado tarde. Quizá solo cuatro décimas de segundo, pero demasiado tarde».

  • Italian World CupHulton Archive

    93La selección anfitriona, Italia, se proclama campeona (1934)

    Italia rechazó participar en la primera Copa del Mundo de 1930 tras perder la sede ante Uruguay, pero cuatro años después aprovechó su condición de anfitriona.

    Bajo la batuta del legendario Vittorio Pozzo, los Azzurri vencieron a Grecia y se clasificaron. En la fase final golearon 7-1 a Estados Unidos y luego superaron a España y Austria rumbo al título.

    Conocidos por su fuerza física y solidez defensiva, los italianos contaron con la estrella de Giuseppe Meazza, quien jugó los cinco partidos, marcó dos goles y dio la asistencia del tanto de la victoria en la final, 2-1 ante Checoslovaquia. El título desató la locura: Italia alzó la Copa del Mundo y la Coppa del Duce, trofeo encargado por el líder fascista Benito Mussolini.

  • CUP-FR98-FRA-CRO-THURAMAFP

    92Thuram, el insólito héroe de la semifinal (1998)

    Antes de la semifinal de Francia 1998 contra Croacia en Marsella, Lilian Thuram nunca había marcado con la selección; tampoco lo hizo después. Pero entre ambos partidos firmó una de las mejores actuaciones individuales de la historia de los Mundiales.

    Croacia se adelantó con gol de Davor Šuker, pero Thuram, lateral derecho, empató de inmediato. Poco después, volvió a aparecer en el área y marcó el 2-1 que llevó a Francia a la final. Nunca más repetiría tal hazaña, pero aquella actuación perfecta impulsó el camino triunfal de Les Bleus.

  • 91El uruguayo Batista fue expulsado en el primer minuto (1986)

    La tarjeta roja más rápida de la historia de la Copa del Mundo se mostró tras solo 56 segundos. El uruguayo José Batista la recibió del árbitro francés Joel Quiniou en 1986.

    Tras un saque de banda, el defensa se abalanzó sobre el centrocampista escocés Gordon Strachan, falló el balón y golpeó con fuerza su espalda. Sus compañeros rodearon al árbitro para reclamar, pero la decisión no cambió.

    Aun así, Uruguay pasó a la siguiente ronda con un 0-0, aunque el secretario de la Asociación Escocesa de Fútbol, Ernie Walker, los tildó de «escoria del fútbol mundial».

  • Netherlands v Mexico: Round of 16 - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    90Remontada tardía de Holanda mantiene la maldición de México (2014)

    México y Países Bajos no se habían cruzado en un Mundial hasta los octavos de final de 2014. Muchos aficionados de El Tri soñaban con superar por fin esa ronda, tras cuatro eliminaciones consecutivas en esa fase.

    Pese a ganar 1-0 en el descuento, el famoso “quinto partido” se les volvió a negar. Wesley Sneijder empató a dos minutos del final y, en el 94, Klaas-Jan Huntelaar marcó de penalti y confirmó los peores temores de la afición mexicana. Muchos aficionados mexicanos aún no superan esa derrota, y las acusaciones de que Arjen Robben se tiró para ganar el penalti decisivo siguen generando debate.

  • 89«El milagro de Córdoba»: Austria elimina a la vigente campeona, Alemania Occidental (1978)

    Alemania Occidental cayó ante Austria en el Mundial 1978, rompiendo una racha de 47 años sin perder contra su rival.

    Aunque ya estaba eliminada, Austria sorprendió en Córdoba a la campeona defensora. Karl-Heinz Rummenigge abrió el marcador para Alemania Occidental, pero un autogol de Berti Vogts igualó el encuentro. Hans Krankl puso en ventaja a Austria con una volea espectacular, y aunque Bernd Holtzenbein empató de inmediato,

    Alemania necesitaba ganar para avanzar y, cuando presionaba en busca del gol en los últimos minutos, Austria sentenció al contraataque otra vez con Krankl. Fue la primera victoria austriaca sobre su rival desde 1931, impidió a Die Mannschaft disputar el tercer puesto y sigue siendo uno de los triunfos más recordados de Austria.

  • Belgium v USA: Round of 16 - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    88Obama llama a Howard tras su hazaña heroica en EE. UU. (2014)

    Tim Howard exhibió su espíritu estadounidense en la derrota 2-1 ante Bélgica en octavos de final de 2014. El portero realizó 16 paradas, récord en la Copa del Mundo.

    Su gesta fue tal que, horas después, su página de Wikipedia lo nombró «secretario de Defensa» y el presidente Barack Obama lo llamó para felicitarlo.

    Aunque Estados Unidos cayó ante la superioridad de Romelu Lukaku y Kevin De Bruyne, la resistencia de Howard lo convirtió en un héroe nacional.

  • WORLD CUP-1990-ARGENTINA-WEST GERMANYAFP

    87Alemania Occidental se toma la revancha ante una Argentina con nueve jugadores (1990)

    Argentina había vencido a Alemania Occidental en la final de 1986, y cuatro años después ambos equipos volvieron a enfrentarse en la gran final. El escenario estaba listo en Roma para una revancha épica, pero el partido fue feo y se decidió por un solo gol.

    Pedro Monzón pasó a la historia como el primer expulsado en una final al derribar con una dura entrada a Jürgen Klinsmann. En la recta final, Rudi Völler cayó tras una entrada de Roberto Sensini y el árbitro señaló penalti. Andreas Brehme lo transformó, dando a Alemania Occidental su tercera Copa del Mundo y dejando a Argentina, que acabó con nueve por la expulsión de Gustavo Dezotti, sin revancha.

  • USA v Algeria: Group C - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport

    86«¡Vamos, vamos, EE. UU.!» - El gol de última hora de Donovan enloquece a los estadounidenses (2010)

    El gol de Landon Donovan en el descuento ante Argelia fue más que un tanto: hizo soñar a una generación de aficionados estadounidenses.

    Estados Unidos llegaba al último partido de grupo del Mundial 2010 necesitado de una victoria. Tras 90 minutos de frustración —un gol anulado a Clint Dempsey, varias ocasiones falladas y la esperanza desvaneciéndose—, Tim Howard detuvo un balón, lanzó rápido y encendió el contraataque decisivo.

    Donovan condujo la jugada, siguió corriendo tras el centro de Jozy Altidore a Dempsey y aprovechó el rebote que el portero Rais M’Bolhi dejó escapar. El grito de Ian Darke «¡Vamos, vamos, EE. UU.!» se hizo icónico al instante, mientras sus compañeros lo rodeaban en la esquina. En casa, las fiestas para ver el partido estallaron por todo el país, creando uno de los primeros momentos virales del fútbol estadounidense.

  • England v USAHulton Archive

    85Inglaterra, sorprendida por la selección de Estados Unidos, formada por jugadores a tiempo parcial (1950)

    En junio de 1950 Inglaterra debutó en el Mundial tras boicotear las tres primeras ediciones por disputas con la FIFA sobre pagos a jugadores aficionados. A pesar de ser su primera participación, los Tres Leones llegaban como favoritos: solo habían perdido cuatro partidos desde la Segunda Guerra Mundial y, semanas antes, habían goleado 10-0 a Portugal.

    Estados Unidos, que había alcanzado las semifinales en 1930, llegaba con un balance mucho peor: siete derrotas en sus siete partidos previos.

    Sin embargo, Estados Unidos ganó 1-0 gracias al gol de Joe Gaetjens en el minuto 38. Inglaterra alineaba a futuras leyendas como el técnico campeón del mundo Alf Ramsey, al extremo Tom Finney y al capitán Billy Wright. Enfrente tenía a aficionados: Frank Borghi, por ejemplo, conducía un coche fúnebre para la funeraria de su tío. Un batacazo que, aún hoy, figura entre las mayores sorpresas del Mundial.

  • Franz Beckenbauer West Germany v East Germany 1974 FIFA World CupHulton Archive

    84Alemania Oriental venció a Alemania Occidental en su primer enfrentamiento (1974)

    Tres países han perdido un partido en un Mundial y, aún así, han terminado ganando el título. Alemania Occidental lo consiguió en 1954 y 1974. En 1974, el duelo contra Alemania Oriental fue muy tenso por la rivalidad política.

    El duelo entre el Oeste capitalista y el Este comunista tenía gran carga simbólica en plena Guerra Fría. Sin embargo, el partido se mantuvo equilibrado hasta el minuto 77, cuando Jürgen Sparwasser marcó de cerca para dar la victoria al Este.

    La derrota, considerada una de las mayores sorpresas de la Copa del Mundo, fue una llamada de atención para Alemania Occidental, que se repuso y venció a Países Bajos en la final.

  • Argentina v Croatia: Group D - 2018 FIFA World Cup RussiaGetty Images Sport

    83Messi y Argentina, humillados por Croacia (2018)

    Argentina y Lionel Messi tuvieron un pobre Mundial 2018; su peor momento fue la humillante derrota 3-0 ante Croacia, noche en la que Luka Modric brilló.

    Messi no pudo guiar a Argentina, y un grave error de Willy Caballero facilitó el triunfo croata. El portero intentó levantar el balón sobre Ante Rebic, falló, y el delantero marcó de volea a puerta vacía nada más iniciar la segunda parte.

    Luego, Modric aumentó la ventaja con un gran disparo desde fuera del área. Finalmente, Ivan Rakitic marcó a puerta vacía. Así, las ilusiones de Argentina quedaron al borde del abismo tras su empate inicial con Islandia.

  • 82El espectacular gol en solitario de Al-Owairan da la victoria a Arabia Saudí (1994)

    Arabia Saudí debutó en el Mundial de 1994 alcanzando los octavos de final tras vencer a Marruecos y Bélgica. Contra los belgas, Saeed Al-Owairan se convirtió en leyenda con una jugada individual hipnótica.

    Al-Owairan recogió el balón en su campo, superó a cuatro defensas y batió con inteligencia al portero Michel Preud'homme.

    Cayeron ante Suecia en octavos, pero ya habían dejado huella.

  • 81Hungría le endosó un 10-0 a El Salvador (1982)

    En sus inicios, Hungría era considerada una de las mejores selecciones del mundo. Pero en 1982 ya no era la misma potencia.

    En la fase de grupos les tocó enfrentarse a El Salvador. El país centroamericano, devastado por la guerra civil, no había podido preparar partidos ni entrenar con normalidad.

    Aun así, El Salvador intentó llevar la iniciativa ante Hungría; no funcionó. Hungría ganaba 3-0 al descanso y, más tarde, se puso 5-0 al llegar la hora de juego. El Salvador marcó un gol de consolación, pero entonces entró Laszlo Kiss, único suplente en marcar un hat-trick en un Mundial.

    László Szentes y Tibor Nyilasi redondearon el 10-1 final, y Hungría se convirtió en el primer y único equipo en llegar a diez goles en un partido del torneo. Por 90 minutos, revivieron la magia de antaño.

  • WORLD CUP-1994-WEST GERMANY-BULGARIAAFP

    80Bulgaria, la revelación del torneo, llega a semifinales (1994)

    En el Mundial de 1994, una generación dorada llevó a Bulgaria a semifinales. Hristo Stoichkov acabó como máximo goleador, y Yordan Letchkov y Krasimir Balakov también brillaron.

    Todos ellos contribuyeron a la sorpresa al eliminar a Alemania en cuartos. El penalti de Lothar Matthäus parecía dar el pase a la Mannschaft, pero dos goles en cuatro minutos de Stoichkov y Letchkov dieron la vuelta al partido y evitaron que Alemania llegara a la final por primera vez desde 1978.

  • 79La jugada de Pavard contribuye a la eliminación de Argentina (2018)

    Francia venció 4-3 a Argentina en los octavos de final de 2018. Kylian Mbappé, aún adolescente, eclipsó a Lionel Messi con dos goles y llevó a los Bleus a cuartos. Pero el momento más recordado fue el de Benjamin Pavard: el lateral derecho recibió un centro desde la izquierda, controló de volea y la colocó en el ángulo para abrir su cuenta con Francia.

    El balón centrado por Lucas Hernández desde la izquierda llegó hasta él, y Pavard, sin pensarlo, lo envió a la escuadra para marcar su primer gol con Francia.

    El disparo con efecto de Pavard fue elegido Gol del Torneo, y la repetición desde detrás del goleador se convirtió en una de las imágenes más emblemáticas de la historia reciente del Mundial.

  • Eusebio Portugal 1966Getty Images

    78Eusebio marca cuatro goles en la épica remontada de Portugal (1966)

    Corea del Norte ya había acaparado titulares en el torneo de 1966 tras derrotar a Italia en la fase de grupos, pero en cuartos de final ante Portugal, con Eusebio, pareció superarse al ponerse 3-0 arriba en media hora.

    Eusebio, considerado el segundo mejor de su generación tras Pelé, respondió con una actuación magistral: recortó distancias con un golazo y anotó un penalti justo antes del descanso.

    En la segunda parte marcó de nuevo y, tras forzar y convertir otro penalti, dio la ventaja a Portugal. José Augusto cerró el 5-3 final, pero la gran figura fue Eusebio, quien se consagró ante el mundo.

  • 77Forlán domina el Jabulani (2010)

    El Jabulani de 2010 acabó siendo el balón de partido más polémico de la historia de la Copa del Mundo. Adidas lo diseñó para que fuera el más preciso y redondo de todos, pero se desviaba con efectos impredecibles, lo que provocó críticas, sobre todo de los porteros.

    Sin embargo, el uruguayo Diego Forlán, que marcó cinco goles y llevó a su equipo a semifinales, no se quejó: aprovechó la trayectoria impredecible del balón con potentes disparos desde fuera del área para ganar el Balón de Oro.

  • Italy's defender Fabio Cannavaro reactsAFP

    76La vigente campeona, Italia, queda eliminada en la fase de grupos (2010)

    Italia terminó invicta la fase de clasificación para 2010. Aunque pocos apostaban por un nuevo título, nadie esperaba su eliminación temprana.

    El equipo de Marcello Lippi necesitó un gol de Daniele De Rossi en el 63’ para empatar ante Paraguay, y volvió a sufrir contra Nueva Zelanda, donde Vincenzo Laquinta marcó de penalti el 1-1.

    Contra Eslovaquia, necesitaba ganar y se encontró 2-0 abajo por un doblete de Robert Vittek. Los tantos de Antonio Di Natale y Fabio Quagliarella solo sirvieron para maquillar el 3-2 final, y la defensa del título terminó antes de lo esperado.

  • CORRECTION-WORLD CUP-1978-ARG-NED-ANNIVERSARYAFP

    75La dobleta de Kempes da a Argentina su primer título (1978)

    Argentina se proclamó campeona del mundo por primera vez en 1978, con el legendario delantero Mario Kempes como estrella. Kempes marcó seis goles en cuatro partidos, lo que permitió a la selección anfitriona poner fin a su espera por el trofeo; dos de esos tantos los anotó en la final contra Holanda.

    Curiosamente, tardó 10 partidos en marcar su primer gol en un Mundial; el delantero admitió que el consejo del seleccionador César Luis Menotti de afeitarse el bigote le ayudó a romper su sequía goleadora.

    Antes había marcado dos tantos a Polonia y otros dos a Perú. Su triplete en la final le dio el Balón de Oro y lo convirtió en héroe nacional.

  • TO GO WITH WORLD CUP 2010 PACKAGE IN ARAAFP

    74Argelia, debutante en el Mundial, sorprende a Alemania Occidental (1982)

    En 1982, Argelia sorprendió al mundo al vencer a Alemania Occidental, una de las favoritas, en un partido histórico de la fase de grupos. Antes del encuentro, todos se preguntaban cuántos goles marcaría Alemania, pues Argelia debutaba en un torneo grande.

    Todo cambió en el 54’: Rabah Madjer aprovechó un rebote y enloqueció el banquillo argelino. Karl-Heinz Rummenigge empató, pero 60 segundos después Lakhdar Belloumi, tras una jugada de pases, marcó el 2-1 que dejó atónitos a los alemanes.

    Argelia aguantó y se llevó la victoria. Los alemanes, sin embargo, tendrían la última risa (lo veremos más adelante...).

  • WORLD CUP-1978-ARGENTINA-TEAMAFP

    73Las acusaciones de soborno empañan la goleada de Argentina (1978)

    La goleada de Argentina 6-0 sobre Perú en 1978 le dio a la Albiceleste el pase a la final que luego ganó, pero dejó acusaciones de amaño y soborno aún sin resolver. 

    Argentina necesitaba ganar por al menos cuatro goles para avanzar y marcó seis, superando a Brasil. Desde entonces se han mencionado sobornos, como un gran envío de cereales de Argentina a Perú, además de amenazas y amaño.

    Se asegura que el dictador argentino, Jorge Videla, entró al vestuario peruano junto al secretario de Estado de EE. UU., Henry Kissinger, antes del partido, y que Videla y el gobernante peruano, Francisco Morales Bermúdez, acordaron amañar el encuentro dentro de la «Operación Cóndor». Nunca hubo una investigación oficial.

  • Battle of SantiagoHulton Archive

    72«La batalla de Santiago»: el violento enfrentamiento entre Chile e Italia (1962)

    El Mundial de 1962 en Chile se recuerda como uno de los más violentos, especialmente el partido entre Chile e Italia en la fase de grupos.

    A los 13 segundos ya había falta y, a los cuatro minutos, el italiano Giorgio Ferrini vio la roja y se negó a salir, por lo que tuvo que ser escoltado por policías armados.

    Llovieron puñetazos: Leonel Sánchez rompió la nariz a Humberto Maschio sin sanción y, poco después, golpeó a Mario David. La réplica italiana costó la segunda expulsión y dejó a los Azzurri con nueve. Chile ganó 2-0, pero el partido se recuerda más por el odio que por el poco fútbol mostrado.

  • WORLD CUP-1982-FRANCE-KUWAITAFP

    71Las protestas en Kuwait interrumpen el partido de Francia (1982)

    En la fase de grupos de 1982, Kuwait esperaba sorprender a Francia, pero el partido acabó siendo una farsa.

    Cuando Francia marcó el que habría sido su cuarto gol, los defensas kuwaitíes se detuvieron antes del disparo, alegando haber oído un silbido entre el público y asumido que era fuera de juego. No era así, pero el cuerpo técnico de Kuwait protestó airadamente, lo que obligó a llamar a la policía para separar a los aficionados de los jugadores.

    El presidente de la Federación Kuwaití, el príncipe Fahid, bajó de la grada e indicó a sus jugadores que siguieran. De forma sorprendente, el árbitro cambió de opinión y anuló el gol. Francia acabó marcando otro tanto y ganó 4-1, pero el incidente dejó perplejos a los espectadores neutrales.

  • Josip Simunic Croatia 2006Getty Images

    70Poll no expulsó a Simunic hasta la tercera amarilla (2006)

    Es raro que un árbitro se convierta en protagonista de un Mundial, pero la carrera de Graham Poll en la élite acabó tras un error en Alemania 2006.

    En el partido de fase de grupos entre Croacia y Australia en el Mundial 2006, Josip Simunić hizo una falta fuera del balón a Harry Kewell y recibió la primera amarilla. En el minuto 90 cometió otra falta en el centro del campo y fue amonestado de nuevo.

    Quienes conocen las reglas saben que esa segunda amarilla debía ser roja, pero Poll dejó que siguiera en juego. Al final del partido, Simunic empujó al árbitro, recibió la tercera amarilla y, por fin, la roja.

    El partido terminó 2-2 —por suerte para Poll, ya que, de lo contrario, Australia podría haber solicitado la repetición del partido—, pero el árbitro se retiró de los torneos internacionales a partir de entonces y explicó su error diciendo que «anotó incorrectamente el nombre del número tres de Australia, Craig Moore, al amonestar a Simunic por segunda vez y no se dio cuenta de su error».

  • FBL-WC2006-MATCH64-ITA-FRA-JUBOAFP

    69El penalti de Grosso da el título a Italia (2006)

    Fabio Grosso protagonizó una de las imágenes más inolvidables de la Copa del Mundo. Marcó un golazo a Alemania en semifinales y llevó a Italia a la final. Luego, la Azzurri venció a Francia en los penaltis y conquistó su cuarto título.

    Tras la expulsión de Zinedine Zidane en la prórroga del 1-1 en Berlín, Italia ganó la final en los penaltis. A Grosso le tocó lanzar el tiro decisivo, lo envió a la escuadra con sangre fría y luego se derrumbó de emoción con sus compañeros. El entonces desconocido lateral izquierdo marcó dos de los goles más importantes de la historia del fútbol italiano y, con ellos, Italia volvía a ser campeona del mundo por primera vez desde 1982.

  • FBL-US-WC1994-RUSSIA-CAMEROONAFP

    68Salenko marca cinco goles contra Camerún (1994)

    Oleg Salenko jugó su último partido con Rusia ante Camerún en la última jornada del Mundial 1994.

    Tras perder con Brasil y Suecia, Rusia ya estaba eliminada, y Camerún, con un punto, también. Aunque el emblemático Roger Milla marcó para los Leones Indomables, Salenko hizo historia al anotar cinco veces y llevar a Rusia a un 6-1.

  • CUP-FR98-FRA-PAR-BLANC-JUBILATESAFP

    67El gol de oro de Blanc (1998)

    Laurent Blanc fue uno de los jugadores más regulares de la selección francesa en 1998, pero su momento de gloria llegó en los octavos de final contra Paraguay. Con el marcador empatado a 0-0 y en la prórroga, entró en vigor la nueva regla del «gol de oro», según la cual el primer equipo en marcar se clasificaría para los cuartos de final.

    En el 114’, remató de tacón un córner y marcó el primer gol de oro de un Mundial, clave para que Les Bleus acabaran campeones en casa.

    Aunque no jugó la final tras ser expulsado por un cabezazo a Slaven Bilic en semifinales, su histórica actuación lo convierte en héroe del torneo.

  • WORLD CUP-1990-ITA-ARG-SCHILLACIAFP

    66El desconocido Schillachi se alza con la Bota de Oro (1990)

    La revelación de la Italia anfitriona del Mundial 1990 fue Salvatore «Toto» Schillaci. Comenzó el torneo como un desconocido, pero marcó seis goles y ganó la Bota de Oro superando a estrellas como Lothar Matthäus y Diego Maradona.

    No había sido convocado antes del torneo, pero el delantero de la Juventus marcó en su debut al entrar como suplente contra Austria y luego anotó frente a Checoslovaquia, Uruguay e Irlanda, llevando a Italia a la semifinal ante Argentina.

    Schillaci marcó de nuevo, pero Italia cayó en los penaltis ante los campeones. Aunque los Azzurri se quedaron con la espinita clavada, el ariete selló su legado: un gol en el partido por el tercer puesto le dio la Bota y el Balón de Oro.

  • Roy KeaneGetty Images Sport

    65Keane, furioso, abandona la concentración de la selección irlandesa (2002)

    Roy Keane, capitán de Irlanda, provocó un escándalo en el Mundial 2002 al marcharse airado de la concentración previa. Estrella del Manchester United y pieza clave de su selección, se enemistó con el técnico Mick McCarthy y se perdió el torneo.

    Keane criticó con dureza la preparación y la concentración en Saipán, lo que desencadenó una fuerte discusión con McCarthy. El enfrentamiento terminó con la expulsión de Keane de la plantilla y su regreso a casa.

    Desde entonces, el excentrocampista ha insistido en que «no se arrepiente» de lo sucedido, una historia que inspiró la película «Saipán», protagonizada por Steve Coogan. Irlanda superó la fase de grupos, pero vio esfumarse sus sueños ante España en los penaltis de octavos.

  • Argentina Captain Diego Maradona with Trophy 1986 FIFA World Cup FinalHulton Archive

    64Maradona y Argentina se proclaman campeones (1986)

    La final del Mundial 1986 no fue el mejor partido individual, pero sigue siendo emblemática gracias a Diego Maradona.

    Argentina ganaba 2-0 y dominaba a Alemania Occidental, pero los tantos de Karl-Heinz Rummenigge y Rudi Voller igualaron el marcador. A seis minutos del final, Jorge Burruchaga aprovechó un pase profundo de Maradona y devolvió la ventaja a Argentina.

    Esta vez la Albiceleste aguantó y se llevó su segundo título. El ‘10’ fue levantado en andas durante las celebraciones. Con cinco goles y cinco asistencias, el torneo de 1986 fue suyo, y era lógico que acabara en el bando ganador.

  • FBL-WORLD CUP-SWEDEN-FRENCH TEAMAFP

    63Los 13 goles de Fontaine le valen la Bota de Oro (1958)

    Aunque jugadores como Erling Haaland, Kylian Mbappé y Harry Kane marcan muchos goles hoy, Just Fontaine abrió camino en 1958 con una racha goleadora en Suecia.

    A pesar de los grandes delanteros que han pasado por los Mundiales, nadie ha superado los 13 goles que el francés anotó en solo seis partidos. El exjugador del Niza y del Reims firmó un hat-trick en el 7-3 ante Paraguay y un doblete en la derrota por 3-2 frente a Yugoslavia.

    Luego anotó uno frente a Escocia y otro doblete en cuartos ante Irlanda del Norte. Marcó el único gol de Francia en la semifinal perdida 5-2 contra Brasil. Cerró su actuación con cuatro tantos en el partido por el tercer puesto frente a Alemania Occidental y se llevó una Bota de Oro récord.

  • WC2002-ARG-ENG-BECKHAMAFP

    62Beckham se redime ante Argentina (2002)

    David Beckham fue declarado enemigo público en Inglaterra tras ser expulsado contra Argentina en 1998 y la eliminación en octavos. Cuatro años después se redimió ante el mismo rival.

    Tras fracturarse el metatarso, Beckham se recuperó in extremis y fue titular en el encuentro de fase de grupos ante la Albiceleste. El momento clave llegó al final del primer tiempo: Inglaterra obtuvo un penalti por falta de Mauricio Pochettino sobre Michael Owen. Beckham, con el peso de una nación, lanzó el penalti por el centro y marcó el 1-0 que clasificó a Inglaterra.

    La derrota eliminó temprano a Argentina, mientras Beckham recuperaba su condición de héroe nacional.

  • 61La farsa del tiro libre de Zaire (1974)

    Zaire —hoy República Democrática del Congo— solo jugó el Mundial de 1974, y su experiencia fue trágica.

    Tras perder contra Escocia, funcionarios del Estado se apropiaron de las primas de los jugadores, lo que derivó en una goleada sin motivación por 9-0 ante Yugoslavia. Después, el dictador Mobutuitable Seko amenazó al equipo: no podrían volver a casa si perdían por más de tres goles frente a Brasil.

    Durante el partido contra Brasil, perdiendo 3-0, el defensa Mwepu Ilunga saltó de la barrera y despejó el balón en un tiro libre. Los medios occidentales se burlaron, pero Ilunga explicó que buscaba ser expulsado para protestar contra el régimen. Solo recibió amarilla.

  • Netherlands v Costa Rica: Quarter Final - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    60Krul, el suplente estrella y héroe de la tanda de penaltis (2014)

    Tim Krul aceptó quedarse en el banquillo de la selección holandesa en el Mundial 2014, pues Jasper Cillessen era el portero titular hasta cuartos de final. Sin embargo, el técnico Louis van Gaal tenía un plan.

    En los últimos segundos de la prórroga ante Costa Rica, y con el partido camino de los penaltis, Van Gaal sustituyó a Cillessen por Krul. El portero suplente detuvo dos lanzamientos —Bryan Ruiz y Michael Umaña— y clasificó a los Países Bajos.

    La jugada de Van Gaal abrió un debate mundial sobre la psicología de las tandas y la preparación de los porteros suplentes.

  • Gerd Muller West Germany 1974Getty Images

    59Müller remata la remontada y Alemania Occidental se alza con la victoria (1974)

    Los Países Bajos, una de las potencias futbolísticas de los 70, no pudo reflejar su dominio en dos finales decepcionantes de esa década.

    La primera final, en 1974 contra Alemania Occidental en el Olympiastadion de Múnich, pareció inclinarse hacia el «fútbol total» tras el penalti inicial de Johan Neeskens, pero Paul Breitner igualó desde los once metros poco después.

    Gerd Müller marcó el gol del triunfo en el 43, dando a Alemania Occidental su segundo título mundial. Ese fue el último tanto internacional del legendario delantero, que se retiró de la selección tras el torneo.

  • Luigi Riva Italy 1970Getty Images

    58«El partido del siglo»: Italia vence a Alemania Occidental en una semifinal épica (1970)

    Apodado el «Partido del siglo» por la FIFA, la épica victoria de Italia sobre Alemania Occidental en la semifinal de 1970 fue elegida por los aficionados como el partido del siglo XX.

    Los dos anteriores campeones se midieron en Ciudad de México y el partido quedó grabado en la memoria. Con la Azzurri ganando 1-0 en el descuento, Karl-Heinz Schnellinger igualó de forma dramática para Alemania. En la prórroga cayeron cinco goles: Alemania se adelantó, pero Italia respondió y ganó 4-3. Al final, los jugadores de ambos equipos cayeron agotados al césped.

  • TO GO WITH AFP STORY BY PHILIPPE GRELARDAFP

    57Francia se sumerge en el caos tras la expulsión de Anelka (2010)

    Francia llegó al Mundial 2010 con gran talento, pero el optimismo se tornó vergüenza. Los finalistas de 2006 se desmoronaron por una revuelta de los jugadores.

    El 0-0 inicial ante Uruguay no alarmó, pero la derrota 2-0 contra México desencadenó un enfrentamiento: Nicolas Anelka insultó al seleccionador Raymond Domenech.

    Anelka se negó a disculparse tras insultar a Domenech en el descanso, así que la Federación lo expulsó. En respuesta, el plantel se rehusó a entrenar y Francia perdió 2-1 ante Sudáfrica, quedando eliminada. Anelka recibió 18 partidos de sanción y nunca volvió a la selección.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2014-MATCH57-BRA-COLAFP

    56El torneo de Neymar termina en lágrimas (2014)

    Neymar es y siempre será un icono brasileño, pero sus hazañas con la selección a menudo han acabado en lágrimas.

    En 2014, en casa, soñaba con emular a Pelé y Ronaldo y guiar a la Seleção a la gloria. Pero su sueño se truncó en cuartos de final ante Colombia cuando una camilla lo sacó del campo.

    Un rodillazo de Juan Zúñiga le fracturó una vértebra y lo marginó del resto del torneo. El país entero lloró su ausencia, y lo que vino después en las semifinales fue aún más doloroso...

  • CUP-FR98-USA IRI-ABEDZADEH-FLAGAFP

    55Irán venció a EE. UU. en un partido de la fase de grupos cargado de tensión política (1998)

    En el torneo de 1998, ningún partido superó en relevancia al encuentro entre Estados Unidos e Irán. Desde la Revolución Islámica de 1979, ambos países no se veían las caras y las relaciones diplomáticas seguían tensas. Días antes del choque, la selección iraní entregó flores blancas a sus rivales como gesto de paz.

    Luego ganaron 2-1 con tantos de Hamid Estili y Mehdi Mahdavikia, desatando una gran celebración en Irán. Ambos equipos quedaron eliminados en la fase de grupos, pero el partido sigue siendo uno de los eventos deportivos más cargados políticamente de la era moderna.

  • North Korean national soccer team players celebratAFP

    54Corea del Norte sorprende a Italia (1966)

    En 1966 se vivió una de las mayores sorpresas del Mundial. Corea del Norte, tras perder 3-0 con la Unión Soviética y empatar 1-1 ante Chile con gol en el 88’, venció a Italia —bicampeona entonces—.

    Italia se quedó con diez por lesión y, pese a la inferioridad, Pak Sung-jin aprovechó un espacio al borde del área para marcar el 1-0 y dar a Corea del Norte la victoria que necesitaba.

    «Me moví [cuando el balón estaba en el aire] para usar mi pie derecho, más preciso, y marqué», recordó Pak. «Italia perdió la batalla mental y, tras encajar, jugó de forma individual; así vimos triunfar el trabajo en equipo sobre la técnica».

  • Germany v Argentina: 2014 FIFA World Cup Brazil FinalGetty Images Sport

    53Götze da la victoria a Alemania (2014)

    Alemania fue, sin duda, el mejor equipo del Mundial 2014. Llegó a la final tras golear 7-1 a Brasil en semifinales, pero superar a Argentina no iba a ser fácil.

    El seleccionador Joachim Löw le susurró a Mario Götze, que había entrado en la segunda parte: «Demuéstrale al mundo que eres mejor que Messi». A siete minutos del final de la prórroga, el delantero del Borussia Dortmund controló con calma un centro de André Schürrle y batió a Sergio Romero con una volea.

    Con solo 22 años, Götze le dio a Alemania su cuarto título mundial y pasó a la historia como un héroe nacional.

  • 52La épica celebración de Tardelli tras la victoria de Italia (1982)

    En 1982, Italia venció a Alemania en la final por 3-1. La imagen de Marco Tardelli corriendo tras marcar desde lejos para poner el 2-0 quedó grabada en la memoria de todos.

    Al impactar la red, pareció volver a sus sueños de niño: el balón superando al portero y la hinchada rugiendo.

    Sus compañeros lo rodearon al instante, pero mientras corría con los brazos abiertos y el pelo cubriéndole el rostro, era imposible no emocionarse con la imagen de quien logra su sueño.

    Un gol en una final del Mundial se celebra así: como Tardelli. Y eso, tan sencillo, une a aficionados y jugadores.

  • Netherlands v Argentina: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    51«La batalla de Lusail»: Argentina gana unos cuartos de final tensionados (2022)

    Argentina y Países Bajos protagonizaron un tenso duelo en los cuartos de final del Mundial 2022.

    Argentina ganaba 2-0 hasta el 83’, pero Wout Weghorst forzó la prórroga con dos tantos. Lautaro Martínez anotó el penalti decisivo, aunque el partido se recordó por la falta de disciplina.

    El árbitro mostró 18 amarillas y expulsó a Denzel Dumfries. Después, Lionel Messi criticó a Weghorst y la táctica holandesa: «Van Gaal dice que juegan buen fútbol, pero solo puso a gente alta y lanzó balones largos».

    El portero argentino Emiliano Martínez agregó: «Oí a Van Gaal decir "tenemos ventaja en los penaltis", y si llegan a los penaltis, ganan. Creo que debería callarse».

  • 50Carlos Alberto culmina una jugada brillante que confirma el dominio de Brasil (1970)

    El cuarto gol de Brasil en la final de 1970 ante Italia, marcado en una victoria 4-1, es considerado el mejor gol colectivo de la historia de los Mundiales.

    La jugada empezó en el campo brasileño: Clodoaldo dribló a cuatro italianos, el balón pasó por Rivelino, Jairzinho y Pelé, quien, con un gesto desinteresado, se lo cedió al capitán Carlos Alberto Torres para rematar al fondo de la red. 

    Ese tanto resumía a la perfección lo que hizo grande a aquella selección: velocidad, técnica y pura alegría.

  • FBL-1982 FIFA WORLD CUP-FRANCE-WEST GERMANYAFP

    49Schumacher derriba a Battiston (1982)

    Esta entrada invita a reflexionar: el fútbol es un deporte de contacto, pero no debe haber lugar para la violencia. En la semifinal del Mundial de 1982 entre Alemania Occidental y Francia, Michel Platini envió un pase en profundidad a Patrick Battiston.

    Battiston avanzó y, aunque su disparo se marchó desviado, lo peor fue la reacción de Harald Schumacher. El portero alemán salió a toda velocidad y, ya con el balón fuera, saltó y impactó con la cadera en la cabeza del francés.

    Battiston quedó inconsciente y sin pulso al llegar los fisioterapeutas, pero el árbitro ni siquiera pitó falta. El francés sobrevivió, aunque perdió dos dientes. Schumacher, con frialdad, comentó: «Si eso es todo, yo mismo le pondré las coronas».

    Alemania Occidental ganó la semifinal en los penaltis, y una posterior encuesta en Francia lo nombró el hombre más odiado del país, por encima de Adolf Hitler.

  • Paul Gascoigne England 1990Getty Images

    48Las lágrimas de Gascoigne tras la derrota de Inglaterra en semifinales (1990)

    Paul Gascoigne se había convertido en el nuevo héroe de Inglaterra cuando los Tres Leones alcanzaron las semifinales de Italia 90 bajo la dirección de Sir Bobby Robson, pero acabaron sufriendo una dolorosa derrota ante Alemania Occidental en la tanda de penaltis.

    El momento clave llegó en la prórroga: Gascoigne vio una amarilla que le habría apartado de una posible final. Los aficionados quedaron atónitos al verle con el labio inferior tembloroso y las lágrimas corriendo por su rostro, mientras Gary Lineker gesticulaba a Robson para que hablara con el centrocampista.

    Su fragilidad conquistó al país y lo convirtió en un ídolo. Pero aún quedaban más lágrimas: Chris Waddle y Stuart Pearce fallaron sus penaltis y el sueño mundialista se esfumó.

  • Forward Francois Omam-Biyick from CameroAFP

    47Camerún sorprende al vencer a la campeona Argentina (1990)

    La victoria de Camerún sobre Argentina en 1990 sigue siendo una de las mayores sorpresas del Mundial: los campeones defensores de Diego Maradona cayeron ante un equipo de jugadores relativamente desconocidos en su primer partido.

    Los Leones Indomables sorprendieron al mundo al adelantarse en la segunda parte, cuando François Omam-Biyick saltó por encima de Roberto Sensini y cabeceó al gol, callando a un San Siro abarrotado.

    Camerún se quedó con diez por la expulsión de André Kana-Biyik, y luego con nueve tras la roja a Benjamin Massing por derribar a Caniggia, quien incluso perdió una bota. Aun así, la victoria africana fue realidad.

  • South Africa v Mexico: Group A - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport

    46Tshabalala da el pistoletazo de salida a Sudáfrica (2010)

    Pocos confiaban en que Sudáfrica llegara lejos en el Mundial 2010, pero los Bafana Bafana sentían una gran presión al ser la primera selección africana en organizar el torneo. Nunca habían superado la fase de grupos en sus dos participaciones anteriores, hasta que Siphiwe Tshabalala marcó un golazo en el Soccer City y todo pareció posible.

    El exextremo del Kaizer Chiefs corrió hacia un pase de Kagisho Dikgacoi y lanzó un disparo imparable que se coló por la escuadra.

    Sin embargo, el empate de Rafael Márquez y la posterior derrota 3-0 ante Uruguay fueron decisivos: Sudáfrica quedó tercera por detrás de México por diferencia de goles, pese a vencer a Francia en el cierre. Así, se convirtió en la primera anfitriona en no avanzar a octavos.

  • Argentina v Saudi Arabia: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    45Arabia Saudí sorprende a Messi y Argentina (2022)

    En 2022, Arabia Saudí sorprendió al mundo al vencer a Argentina, favorita del torneo, en el debut del Grupo D.

    Lionel Messi abrió el marcador de penalti en el 10’, pero Saleh Al-Shehri igualó justo tras el descanso. Cinco minutos después, Salem Al-Dawsari sorprendió al mundo con un disparo lejano que se coló en la portería.

    Argentina se lanzó al ataque, pero Arabia Saudí resistió y firmó su única victoria en Catar. Aunque Argentina acabó alzando el trofeo, el tanto de Al-Dawsari ya es histórico.

  • Semi-final Germany v Italy - World Cup 2006Getty Images Sport

    44Italia vence a Alemania en una gran semifinal (2006)

    En 2006, Italia y Alemania disputaron una semifinal intensa. Los Azzurri vencieron a la anfitriona por cuarta vez en un Mundial (tras 1938, 1970 y 1978).

    El partido terminó 0-0 tras 90 minutos, pero fue intenso y ambos equipos buscaron la victoria. Los porteros Oliver Kahn y Gianluigi Buffon salvaron a sus selecciones y, en la prórroga, Alberto Gilardino y Gianluca Zambrotta acertaron el larguero, antes de que Lukas Podolski fallara un cabezazo claro desde seis metros.

    Cuando ya se olfateaba la lotería de los penaltis —Alemania había eliminado a Argentina desde los once metros en la ronda previa—, Italia marcó dos tantos. Primero, Fabio Grosso se metió en el área y remató de forma brillante, dejándose a sí mismo incrédulo; luego, Alessandro del Piero sentenció dos minutos después, mientras Alemania, lanzada al ataque, buscaba en vano el empate.

  • World Cup 1958Hulton Archive

    43La tripleta de Pelé lleva a Brasil a la final (1958)

    Pelé es uno de los mayores iconos del fútbol. Con Brasil comenzó su leyenda en el Mundial de 1958.

    Con apenas 17 años y 244 días, el joven prodigio lideró a la Seleção a la final tras un hat-trick ante Francia en semifinales.

    Todos sus goles llegaron en la segunda parte; el tercero, una brillante volea desde el borde del área, selló la victoria y el pase a la final contra Suecia.

  • 42Un tiro libre de Ronaldo completó su hat-trick en un emocionante partido en España (2018).

    Portugal y España protagonizaron un emocionante partido con seis goles en la fase de grupos de 2018, en el que Cristiano Ronaldo acaparó los titulares con un brillante hat-trick.

    Ronaldo abrió el marcador desde el punto de penalti tras una falta de Nacho. Diego Costa igualó para España, pero el portugués devolvió la ventaja a su equipo justo antes del descanso con un disparo que se le escapó a De Gea.

    Dos tantos en tres minutos de Costa y Nacho al inicio del segundo tiempo parecían dar la victoria a España, pero Ronaldo tuvo la última palabra: en el 88, el cinco veces Balón de Oro marcó de falta con un disparo con efecto para empatar y convertirse en el jugador más viejo en firmar un ‘hat-trick’ en un Mundial.

  • Russian referee Nikolay Golubev (R) showAFP

    41«La batalla de Núremberg»: Portugal y Países Bajos sumaron 16 amarillas y 4 rojas (2006).

    Conocida como «la batalla de Núremberg», este frenético partido de octavos en 2006

    Maniche, entonces centrocampista del Chelsea, marcó el único gol, pero el partido se recuerda por su enorme tensión. Mark van Bommel vio la primera amarilla, y poco después Khalid Boulahrouz derribó a Cristiano Ronaldo, quien tuvo que retirarse llorando por lesión.

    Antes del descanso, Costinha vio dos amarillas y se fue a los vestuarios. En la segunda parte, Luis Figo fue amonestado por un cabezazo a Van Bommel, Boulahrouz recibió la segunda amarilla y, poco después, Deco y Giovanni van Bronckhorst también fueron expulsados. El árbitro Valentin Ivanov, tras mostrar 16 amarillas y 4 rojas, no volvió a pitar en el torneo.

  • South Korean midfielder Ahn Jung-hwan celebrates fAFP

    40Ahn da la victoria a Corea del Sur frente a Italia en un polémico partido (2002)

    En el Mundial 2002, Corea del Sur eliminó a Italia en un partido lleno de polémica.

    El árbitro Byron Moreno concedió un penalti inicial a Corea del Sur —fallado—, expulsó a Francesco Totti por simulación y anuló un gol a Damiano Tommasi en la prórroga por fuera de juego.

    Así, Ahn Jung-Hwan marcó el gol decisivo cuando el partido se encaminaba hacia los penaltis. Un centro de Lee Young-Pyo permitió al pequeño Ahn elevarse sobre Paolo Maldini y cabecear por encima de Gianluigi Buffon, asegurando una famosa victoria en octavos.

  • Morocco v Portugal: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    39Marruecos hace historia al eliminar a Portugal (2022)

    Marruecos vivió una trayectoria increíble en 2022. Los Leones Indomables se convirtieron en la primera selección africana en alcanzar las semifinales de un Mundial tras superar una dura fase de grupos con Bélgica y Croacia.

    Tras eliminar a España en los penaltis, Marruecos venció 1-0 a Portugal en cuartos gracias a un cabezazo de Youssef En-Nesyri en el 42’ y a las paradas de Yassine Bounou, pese al asedio luso en la segunda parte y un error final de Pepe.

    En el descuento, Walid Cheddira vio la roja, pero Marruecos ya estaba en ‘semis’, donde luego perdió ante Francia.

  • Germany v England: 2010 FIFA World Cup - Round of SixteenGetty Images Sport

    38A Lampard y a Inglaterra les anulan un gol claro (2010)

    Inglaterra no brilló en el Mundial 2010 y pasó con apuros la fase de grupos, donde enfrentó a Estados Unidos, Eslovenia y Argelia. En octavos chocó con Alemania, que lucía una delantera temible con Miroslav Klose, Thomas Müller y Lukas Podolski.

    Tras un inicio irregular, los goles de Klose y Podolski pusieron a Alemania 2-0 arriba antes de la media hora. Un cabezazo de Matthew Upson reavivó a los Tres Leones, que empezaron a amenazar cada vez que avanzaban.

    Poco después, Frank Lampard disparó, el balón superó a Manuel Neuer, golpeó el larguero, rebotó en la línea y volvió a salir, pero el árbitro no lo concedió pese a las protestas. Alemania sentenció con un 4-1 final.

  • Senegalese midfielder Pape Bouba Diop (L) celebratAFP

    37Senegal sorprende a Francia en el partido inaugural (2002)

    El Mundial 2002 empezó con sorpresa: Senegal, debutante, venció a la campeona Francia. Los Bleus, sin Zidane por lesión, alinearon a Henry, Petit, Desailly y Vieira.

    El delantero senegalés El Hadji Diouf asistió a Papa Bouba Diop, quien marcó el único gol tras un error de comunicación entre Petit y Fabien Barthez. Diop celebró corriendo hacia el banderín, dejando su camiseta en el suelo y bailando con sus compañeros alrededor.

    Francia terminó última de su grupo y volvió a casa prematuramente, mientras que Senegal alcanzó los cuartos de final antes de perder contra Turquía.

  • World Cup HeroHulton Archive

    36El perro Pickles encuentra el trofeo robado del Mundial (1966)

    En 1966, cuando la Copa del Mundo llegó a Inglaterra, el trofeo Jules Rimet se expuso en el Central Hall de Westminster. Al segundo día fue robado y los ladrones pidieron 15 000 libras por su devolución.

    Días después, Dave Corbett paseaba a su perro, Pickles, que olfateó la copa bajo un árbol.

    «Mientras le ponía la correa, vi un paquete envuelto solo en papel de periódico y atado con una cuerda», recordó Corbett. «Rasgué un poco y aparecieron los escudos de Brasil, Alemania Occidental y Uruguay, y luego una mujer sosteniendo un plato poco profundo. Había visto fotos de la Copa del Mundo en periódicos y televisión, así que mi corazón empezó a latir con fuerza».

    Pickles recibió un premio e incluso apareció en una película de Eric Sykes.

  • Paolo Rossi Italy 1982Getty Images

    35La tripleta de Rossi lleva a Italia a una emocionante victoria (1982)

    Paolo Rossi no debía estar en la selección italiana para el Mundial de 1982. Había sido sancionado dos años por amaño de partidos, y el seleccionador, Enzo Bearzot, fue muy criticado por convocarlo. Hasta que Italia se midió a Brasil.

    Brasil llegaba invicto tras vencer a la campeona Argentina y solo necesitaba un empate para avanzar. Rossi, sin embargo, tenía otros planes.

    El entonces delantero de la Juventus marcó el primero a los cinco minutos con un cabezazo inteligente, antes de que Sócrates empatara. Poco después, aprovechó un pase descuidado de la defensa y remató para su doblete, aunque Falcao volvió a igualar.

    Cuando Brasil seguía atacando, Rossi culminó un contraataque letal. Italia avanzó, Brasil quedó eliminada y Rossi, renacido, se llevó la Bota de Oro.

  • Netherlands' midfielder Nigel de Jong (RAFP

    34De Jong sigue en el campo a pesar de recibir una patada de kárate (2010)

    La final de 2010 entre España y Holanda, pese a ser un duelo entre dos selecciones atrevidas, fue un partido áspero y poco deportivo. El árbitro Howard Webb batió el récord de amonestaciones en una final al mostrar 14 tarjetas amarillas, pero solo amonestó al holandés Nigel de Jong por su famosa patada a Xabi Alonso en el minuto 28.

    Inmediatamente después de que Alonso rematara de cabeza, De Jong le impactó con el pie en el pecho, lo que desató la indignación de la selección española. La Roja quizá habría tenido las cosas más fáciles si Holanda se hubiera quedado con diez desde temprano, aunque al final logró el título en la prórroga gracias al gol de Andrés Iniesta.

  • 33«La vergüenza de Gijón»: Alemania Occidental y Austria eliminan a Argelia con un resultado beneficioso para ambas (1982)

    Argelia venció 2-0 a Alemania Occidental en su debut en el Mundial 1982, luego perdió 2-0 ante Austria y finalmente derrotó 3-2 a Chile. Ese duelo se jugó 24 horas antes del Alemania Occidental-Austria, por lo que ambos sabían que una victoria germana por dos goles les clasificaría a ambos a costa de Argelia.

    Horst Hrubesch marcó a los 10 minutos. La primera parte fue competitiva, pero en la segunda ambos equipos se limitaron a defender el resultado. Un aficionado alemán llegó a quemar su bandera en señal de protesta.

    Desde 1986, la última jornada de cada grupo se juega simultáneamente para evitar otro episodio como «La vergüenza de Gijón».

  • WORLD CUP-1954-GERMANY-JOYAFP

    32«El milagro de Berna»: Alemania Occidental venció a la Hungría de Puskás en la final (1954)

    En la década de 1950, Hungría tenía posiblemente la mejor selección de la historia. Liderados por Ferenc Puskás, «los Magiares Magníficos» llegaron al Mundial de 1954 tras cuatro años invictos. Después de golear a Alemania Occidental, una de las favoritas, por 8-3 en la fase de grupos, todo indicaba que ganarían su primer título.

    Ambos volvieron a encontrarse en la final y lo que ocurrió se conoció como «El milagro de Berna»: Alemania Occidental remontó un 2-0 y ganó 3-2 tras anularse un polémico gol de Puskas.

    Para Alemania fue un impulso que marcó décadas de éxito; para Hungría, un golpe del que nunca se repuso del todo.

  • WORLD CUP-1930-JULES RIMET-TROPHYAFP

    31Uruguay gana el primer torneo (1930)

    La primera Copa del Mundo masculina estaba lejos del gigante mundial que la FIFA ha creado en la era moderna, con solo 13 selecciones participantes.

    Uruguay llegaba como favorito tras ganar el oro en los Juegos de 1924 y 1928, y se le concedió la organización del torneo. La Celeste superó la fase de grupos sin encajar gol, goleó 6-1 a Yugoslavia en semifinales y alcanzó la final contra Argentina.

    Tras discutir qué balón usar, el partido comenzó y Uruguay, que perdía 2-1 en la primera parte, remontó y ganó 4-2 en el Centenario. Veinte años después conquistaría su segundo título, en Brasil.

  • 30Beckham es expulsado por una patada a Simeone (1998)

    La expulsión de David Beckham en 1998 contra Argentina manchó su carrera y le costó años recuperar el apoyo de los aficionados.

    Un golazo de Michael Owen y un penalti de Gabriel Batistuta dejaron el partido de octavos 2-2 a mitad del segundo tiempo. En ese momento, Beckham, tendido tras una falta de Diego Simeone, lanzó su bota hacia el argentino. La exagerada reacción de Simeone convenció al árbitro Kim Nielsen de mostrarle la roja.

    Con diez, Inglaterra resistió, pero cayó en los penaltis. Beckham fue criticado en casa y abucheado en cada campo visitante con el United. Solo su talento con los Red Devils y los Tres Leones le devolvió el cariño del público inglés.

  • 29El impresionante gol de James Rodríguez (2014)

    Pocos conocían a James Rodríguez antes del Mundial 2014; al final, todos hablaban de la joven estrella colombiana. En cuatro semanas marcó el mejor gol del torneo, ganó la Bota de Oro y se convirtió en uno de los jugadores más codiciados.

    En octavos ante Uruguay controló el balón en el pecho, se giró y lanzó una volea que, tras golpear el larguero, entró. Un gol tan brillante que hasta los rivales aplaudieron.

    En total marcó seis goles en cinco partidos, antes de que Colombia cayera ante Brasil en cuartos de final. Poco después, el Real Madrid lo fichó por 63 millones de libras.

  • Frank Rijkaard Rudi Voller 1990Getty Images

    28Rijkaard escupe a Voller (1990)

    La rivalidad entre Alemania Occidental y los Países Bajos quedó clara en 1990 cuando Frank Rijkaard escupió a Rudi Voller.

    En un encuentro tenso y lleno de faltas, la tensión estalló cuando Rijkaard fue amonestado por una entrada sobre Voller. El holandés, enfadado, le escupió al pasar. En el posterior tiro libre, Voller se trenzó con el portero Hans van Breukelen, lo que enfureció aún más a Rijkaard y desencadenó un nuevo encontronazo. El árbitro expulsó a los dos, y el holandés volvió a escupir al alemán mientras se marchaban.

    Un momento desagradable que, años después, ambos superaron grabando un anuncio de mantequilla en Holanda y donando sus honorarios a la caridad.

  • 27El penalti fallado por Diana Ross (1994)

    A lo largo de los años, el Mundial ha vivido momentos surrealistas, pero pocos superan al incidente ocurrido en la ceremonia inaugural de 1994.

    Oprah Winfrey se cayó de una plataforma y se torció el tobillo poco después de presentar a la famosa cantante Diana Ross, quien seguramente no imaginó que protagonizaría uno de los momentos más divertidos de la historia de la Copa del Mundo al aceptar participar en la ceremonia inaugural.

    Tras avanzar por el campo, se dispuso a lanzar un penalti simulado, pero falló estrepitosamente. La portería se partió en dos como si hubiera recibido el disparo de un delantero, lo que aumentó aún más la hilaridad del momento.

  • SOC-URUGUAY-SCHIAFFINO-DECEASEDAFP

    26«Maracanazo»: Uruguay sorprende a Brasil en la final (1950)

    En 1950, Brasil, anfitrión del torneo, ganó dos de sus tres partidos de grupo y marcó ocho goles. Luego venció 7-1 a Suecia y 6-1 a España para llegar a la final en el Maracaná.

    Uruguay, en cambio, avanzó con dificultades: venció 8-0 a Bolivia en la fase de grupos, evitó a Francia por retiro, empató 2-2 con España y superó 3-2 a Suecia para llegar a la final.

    Horas antes del encuentro, el alcalde de Río proclamó: «¡Vosotros, jugadores, seréis aclamados como campeones por millones de compatriotas! ¡No tenéis rivales en el hemisferio! ¡Venceréis a cualquier competidor! ¡Ya os saludo como vencedores!».

    Sin embargo, esa arrogancia les pasaría factura, pues Uruguay ganó 2-1 ante más de 170 000 aficionados atónitos, en quizás el triunfo más inesperado de la Copa del Mundo. 

  • Brazil v Netherlands 1994 FIFA World Cup Baby CelebrationHulton Archive

    25Bebeto mece al bebé (1994)

    En la víspera de los cuartos de final contra Holanda, las estrellas de Brasil trataron de relajarse. Sin embargo, al delantero Bebeto le costaba más: su esposa estaba a punto de dar a luz.

    Finalmente todo salió bien: Bebeto marcó, celebró meciendo un bebé junto a Romario y Mazinho, y la Seleção avanzó a semifinales tras ganar 3-2.

  • English forward Wayne Rooney (R) leavesAFP

    24Ronaldo guiña el ojo mientras Rooney es expulsado (2006)

    El duelo de cuartos de final del Mundial 2006 entre Inglaterra y Portugal prometía revancha: los Tres Leones habían caído ante Cristiano Ronaldo y su selección en la Euro 2004.

    El partido fue reñido y tenso, pero en el minuto 62 Wayne Rooney, según a quién preguntes, pisó sin querer la entrepierna de Ricardo Carvalho o lo hizo violentamente. El árbitro lo interpretó como una agresión y le mostró la tarjeta roja tras las protestas portuguesas lideradas por Ronaldo.

    Mientras Rooney se retiraba cabizbajo, las cámaras captaron a Ronaldo, entonces su compañero en el Manchester United, guiñando un ojo a su banquillo. Acto seguido marcó el penalti de la victoria que eliminó a Inglaterra. De la noche a la mañana, Ronaldo se convirtió en un villano de opereta.

  • 23Un golazo de Bergkamp envía a Argentina a casa (1998)

    A pocos segundos del final del partido de cuartos de final de 1998 entre Holanda y Argentina, con el marcador 1-1, Frank de Boer lanzó un pase largo desde su campo.

    Dennis Bergkamp controló el balón con el pecho, se lo pasó a Roberto Ayala con el segundo toque y, a continuación, remató al segundo palo con el tercero. Todo sucedió en un instante, pero el gol fue brillante.

    Bergkamp, que había rechazado volar a Francia y viajó en tren y barco, será recordado por ese momento mágico, aunque Holanda cayó en semifinales.

  • SOC-BRAZIL-FRANCE-RONALDOAFP

    22La incertidumbre sobre Ronaldo acapara la atención en los últimos días previos a la final (1998)

    La final del Mundial 1998 entre Brasil y Francia se empañó por un episodio confuso. Ronaldo Nazario, estrella de la Seleção y mejor jugador del mundo, fue retirado de la alineación titular poco antes del partido y luego reintegrado.

    Según algunas informaciones, la estrella del Inter había sufrido un ataque convulsivo en el hotel del equipo la tarde del partido, lo que conmocionó a sus compañeros. La Confederación Brasileña de Fútbol emitió declaraciones contradictorias, pero luego eximió a Ronaldo de cualquier irregularidad.

    En el partido, Ronaldo no brilló, apenas inquietó a la defensa francesa y terminó subcampeón.

  • FBL-WC-2014-MATCH03-ESP-NEDAFP

    21Van Persie brilla mientras la selección holandesa, con una actuación de cinco estrellas, sorprende a España (2014)

    España llegó al Mundial de 2014 en Brasil como campeona defensora, en plena época dorada tras ganar tres títulos consecutivos: dos Eurocopas alrededor de su triunfo en el Mundial de 2010.

    Por eso su derrota por 5-1 ante Holanda en el debut fue impactante. El cabezazo en plancha de Robin van Persie para empatar justo antes del descanso marcó el punto de inflexión: el holandés se lanzó a por un balón largo de Arjen Robben, lo remató en el aire y lo envió por encima del legendario portero Iker Casillas, que quedó clavado y humillado.

    Esa derrota significó el fin del ciclo ganador de España, eliminada en la fase de grupos, mientras que el tanto de Van Persie quedó como una imagen emblemática del torneo.

  • 20La parada milagrosa de Banks frustra a Pelé (1970)

    En un abrir y cerrar de ojos, Gordon Banks realizó una atajada legendaria ante un potente cabezazo de Pelé en el Inglaterra-Brasil de 1970, y aún perdura en la memoria de los fans de los Tres Leones.

    Bajo el abrasador calor de Guadalajara, Pelé remató de cabeza un centro de Jairzinho y envió el balón hacia la esquina inferior, seguro de celebrar otro gol. Banks, anticipando la trayectoria, se lanzó y despejó el balón por encima del larguero.

    Pelé se quedó con las manos en la cabeza y, más tarde, describió la intervención del guardameta inglés como «la mejor parada que he visto en mi vida».

  • WC2002-GER-BRA-RONALDO CELEBRATEAFP

    19La redención de Ronaldo y el quinto título de Brasil (2002)

    En 2002, Ronaldo lideró a Brasil hacia su quinto Mundial en Corea del Sur y Japón. Superó los fantasmas de 1998 —cuando sufrió un desmayo antes de la final contra Francia— y las lesiones de rodilla que ponían en duda su regreso.

    Con una actuación deslumbrante, marcó ocho goles —Bota de Oro— y lideró la final contra Alemania con dos tantos que devolvieron a Brasil la cima del mundo.

  • FBL-WC-2018-MATCH64-FRA-CROAFP

    18Mbappé brilla y le da a Francia su segunda estrella (2018)

    Kylian Mbappé deslumbró en el Mundial 2018 con actuaciones clave que llevaron a Francia a su segundo título. Con solo 19 años, el delantero mostró su futuro estelar al impulsar a Les Bleus hacia la victoria.

    Marcó en la fase de grupos ante Perú, luego anotó dos goles y forzó un penalti para eliminar a la Argentina de Lionel Messi en octavos. Finalmente, selló el 4-2 contra Croacia en la final y se convirtió en el segundo jugador más joven en marcar en una final, tras Pelé.

  • Spain's midfielder Andrés Iniesta celebrAFP

    17Iniesta da a España su primer título (2010)

    Rara vez los favoritos cumplen las expectativas y ganan el título, pero España lo logró en 2010. Una generación excepcional se hizo histórica al conquistar su primer y único Mundial masculino, con Andrés Iniesta marcando en la prórroga de la final ante Holanda. 

    Iniesta controló un pase de Cesc Fábregas y batió a Maarten Stekelenburg con una volea, desatando la locura en la grada del Soccer City.

    Quedaban unos minutos, pero Holanda ya jugaba con diez por la doble amarilla a John Heitinga y no logró igualar el marcador.

  • 16Un tiro libre de Ronaldinho derrota a Inglaterra (2002)

    Un momento mágico de Ronaldinho eliminó a Inglaterra en el Mundial 2002, aunque luego se debatió si el brasileño lo había hecho a propósito.

    El tanto llegó tras un tiro libre a unos 35 metros, en la derecha, después de una falta de Paul Scholes sobre Kleberson. Todos esperaban un centro, pero él lo envió flotando por encima de un indefenso David Seaman hasta el fondo de la red. Ronaldinho fue expulsado en la segunda parte, pero su gol bastó para eliminar a Inglaterra del torneo.

    ¿Fue intencionado? «Quería disparar a puerta, pero quizá no exactamente donde acabó el balón», admitió. «Si soy sincero, apuntaba al otro lado de la red».

  • 15Presentamos el «giro de Cruyff» (1974)

    Antes del «giro de Maradona» y la «tijera de Ronaldo», existía el «giro de Cruyff», llamado así por el mejor futbolista de la historia de los Países Bajos tras una jugada magistral en el Mundial de 1974 contra Suecia.

    Pegado a la línea de banda y presionado por el defensa Jan Olsson, el holandés fingió un pase, cambió de dirección y se adentró en el área.

    Hoy es un recurso básico en el fútbol y Hal Robson-Kanu lo usó con maestría para anotar a Bélgica en la Euro 2016.

  • Zinedine Zidane France 1998Getty Images

    14Un doblete de Zidane da a Francia su primer título (1998)

    Zinedine Zidane tuvo un torneo discreto en 1998 hasta la final. Su expulsión ante Arabia Saudí en la fase de grupos parecía su momento más destacado antes de enfrentar a Brasil, pero guardó lo mejor para el instante decisivo.

    En la final ante Brasil marcó dos cabezazos, ambos tras córner, y Emmanuel Petit sentenció en el descuento. Francia era campeona del mundo ante su público.

    Zidane fue nombrado mejor jugador del partido y su rostro se proyectó sobre el Arco del Triunfo mientras millones celebraban en París. Tiempo después fichó por el Real Madrid y se retiró como uno de los mejores de su generación.

  • Andres EscobarGetty Images

    13El trágico autogol de Escobar (1994)

    Con estrellas como Carlos Valderrama y Faustino Asprilla, Colombia llegaba con grandes expectativas al Mundial de 1994. Pelé pronosticó que alcanzarían las semifinales. Sin embargo, la ilusión se convirtió en tragedia.

    Tras perder con Rumanía, Colombia necesitaba vencer a Estados Unidos, pero cayó 2-1 por un autogol de Andrés Escobar.

    El equipo no avanzó y, tras regresar a Colombia, Escobar fue asesinado en Medellín, presuntamente por sicarios del cártel que había apostado por la selección.

  • Geoff Hurst England 1966Getty Images

    12La tripleta de Hurst lleva a Inglaterra a una polémica victoria en la final (1966)

    Inglaterra aún espera acabar con 60 años de espera. Pero aquel verano de 1966 en Wembley, el fútbol «volvió a casa».

    Tras empatar 2-2 tras 90 minutos —Geoff Hurst y Martin Peters para Inglaterra, Helmut Haller y Wolfgang Weber para Alemania Occidental—, Hurst marcó de nuevo en la prórroga.

    A los 11 minutos de la prórroga marcó su segundo gol: un disparo potente que golpeó el travesaño, rebotó hacia abajo y, según el juez de línea, cruzó la línea de gol. Alemania Occidental ha protestado desde entonces, pues cree que el balón no entró.

    Antes de que acabara el tiempo extra, Hurst marcó de nuevo: intentaba lanzar el balón a la grada para ganar tiempo, pero el balón entró por la escuadra. Se convirtió así en el primer jugador en lograr un hat-trick en una final de la Copa del Mundo. Inglaterra ganó el torneo por primera y única vez gracias a Hurst, al juez de línea y a un poco de suerte que desde entonces les ha sido esquiva.

  • Italy v Uruguay: Group D - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    11Suárez muerde a Chiellini (2014)

    Luis Suárez ya había mordido a rivales antes del Mundial 2014: una vez con el Ajax y otra con el Liverpool.

    En el último partido de la fase de grupos, la frustración lo llevó a morder el hombro de Giorgio Chiellini, quien mostró la marca a las cámaras.

    El árbitro no vio el incidente y Uruguay ganó 1-0, avanzando a la siguiente ronda. Sin embargo, la FIFA revisó las imágenes y suspendió a Suárez cuatro meses, la sanción más larga por una falta de este tipo. Sin su estrella, Uruguay cayó en octavos ante Colombia.

  • 10La celebración endiablada de Maradona precede a su suspensión por dopaje (1994)

    Diego Maradona marcó algunos de los mejores goles de los Mundiales, así que su remate ante Grecia no sorprendió. Pero sí lo hizo su celebración.

    En vez de esperar a sus compañeros, corrió hacia una cámara de televisión en la banda y gritó a la lente con una mirada histérica.

    Fue su última excentricidad en un Mundial: después del partido dio positivo por efedrina y lo suspendieron para el resto del torneo.

  • TOPSHOT-FBL-WC2010-MATCH58-URU-GHAAFP

    9Una «parada» de Suárez envía a Ghana a casa (2010)

    ¿Fue un acto antideportivo o una jugada de supervivencia? En 2010, Luis Suárez evitó con la mano un gol de Ghana en la línea de meta.

    Suárez ya había protagonizado momentos polémicos, pero aquel día, en la prórroga de los cuartos de final contra Ghana, despejó el balón con la mano para evitar un gol de Stephen Appiah. Fue expulsado, y el posterior penalti de Asamoah Gyan golpeó el larguero, lo que permitió a Uruguay ganar la eliminatoria en los penaltis y eliminar al último equipo africano.

    Uruguay ganó la eliminatoria en los penaltis y Suárez celebró: «Hice la parada del torneo».

  • Roger Milla Cameroon 1990Getty Images

    8Las celebraciones de Milla bailando tras marcar un gol (1990)

    El delantero camerunés Roger Milla marcó el Mundial de 1990 con su famoso baile, convirtiendo el torneo en inolvidable.

    Se había retirado del fútbol internacional antes de la fase final, pero le convencieron para que volviera y marcó cuatro goles en Italia a los 38 años. Su costumbre de correr hacia el banderín de córner tras marcar y menear las caderas causó furor y lo llevó a los titulares mundiales.

    Camerún llegó a cuartos antes de caer ante Inglaterra en prórroga. Pero Milla no se detuvo: en 1994, con 42 años, marcó a Rusia y se convirtió en el goleador de más edad en la historia del Mundial.

  • Brazil v Germany: Semi Final - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    7Brasil 1-7 Alemania (2014)

    Ningún resultado en la historia del Mundial causó tanta conmoción como lo ocurrido en el Mineirão el 8 de julio de 2014. Sin Neymar ni Thiago Silva, Brasil sucumbió 7-1 ante una Alemania implacable en semifinales.

    Thomas Müller abrió el marcador a los 11 minutos y Miroslav Klose aumentó la ventaja poco después. Antes del descanso, Toni Kroos (dos veces) y Sami Khedira fijaron el 5-0.

    El estadio enmudeció. En la segunda parte, dos tantos de André Schürrle quebraron a varios jugadores brasileños, que acabaron llorando. Fue un trauma nacional que ningún aficionado brasileño olvidará.

  • 6El penalti fallado por Baggio le dio el trofeo a Brasil (1994)

    En 1994, Roberto Baggio era el mejor jugador del mundo.

    «La Divina Cola de Caballo» guió a Italia a la final de la Copa del Mundo, marcando en octavos, cuartos y semifinales. Tras un empate sin goles, la final se definió en los penaltis.

    Baggio se encargó del quinto lanzamiento, pero su disparo se fue por encima del larguero, eliminando a Italia y haciéndole ganar el apodo de «el hombre que murió de pie».

  • Brazil 1958Getty Images

    5El joven Pelé contribuye a que Brasil consiga su primer título (1958)

    Pelé ganó tres Copas del Mundo, pero la primera, en 1958, lo lanzó a la fama mundial.

    Tras marcar cuatro goles que llevaron a Brasil a la final, el joven astro completó un hat-trick en semifinales y selló el título con una volea ante Suecia.

    Su segundo tanto, un cabezazo en parábola, no fue tan espectacular pero valió igual: fue el último del partido y dio a Brasil su primer título. Aún es el único triunfo de la Seleção en Europa.

  • 4El «gol del siglo» de Maradona (1986)

    Todavía se notaba la indignación de Inglaterra por el gol de la «Mano de Dios» de Diego Maradona cuando, unos minutos después, el astro argentino dejó atónito al mundo con un momento de magia.

    Recogió el balón en su campo, se giró y arrancó. Encadenó regates: Peter Beardsley, Peter Reid, Terry Butcher y Terry Fenwick cayeron en la frontal. Luego dribló a Peter Shilton y, pese a la presión final, empujó la pelota a la red.

    La jugada, típica de su genio, duró 11 segundos y cubrió 60 metros. Ese gol en cuartos fue elegido «Gol del Siglo» por la FIFA, inmortalizando el momento y al hombre que lo hizo posible.

  • TOPSHOT-FBL-WC2006-FRA-ITA-ZIDANE-MATERAZZIAFP

    3Zidane es expulsado por un cabezazo a Materazzi (2006)

    Zinedine Zidane es uno de los futbolistas más emblemáticos de todos los tiempos, pero quizá se le recuerde más por un cabezazo en la final del Mundial 2006.

    Durante la prórroga de la final del Mundial 2006, Zidane, ya alejándose de Materazzi, se giró tras un intercambio de palabras y le propinó un cabezazo en el pecho.

    Materazzi, que había empatado el penalti de Zidane en el tiempo reglamentario, recuerda que cuando la leyenda francesa le ofreció su camiseta al final del partido, él respondió: «No, prefiero a tu hermana». Materazzi insiste en que solo fue «palabrería», pero Italia acabó ganando la tanda de penaltis, mientras Francia se quedaba aturdida por un acto de locura que provocó la expulsión de su jugador estrella. 

    La imagen de Zidane pasando junto al trofeo con la cabeza gacha permanece imborrable en la historia del torneo.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRA-TROPHYAFP

    2Messi pone el broche de oro al fútbol tras la mejor final de la historia (2022)

    La victoria de Argentina sobre Francia en la final de 2022 pasará a la historia como un partido épico. En Catar, los aficionados vieron un duelo de alto nivel entre las dos mejores selecciones, con goles de Kylian Mbappé y Lionel Messi.

    Argentina se adelantó 2-0 con tantos de Messi y Di María, pero Mbappé recortó distancias de penalti y, un minuto después, igualó el marcador.

    Messi marcó el 3-2 en la prórroga, pero Mbappé respondió con su tercer penalti a dos minutos del final. En la definición desde los once metros, Argentina acertó sus cuatro lanzamientos, mientras que Coman y Tchouameni fallaron para Francia.

    Así, Messi por fin se proclamó campeón del mundo y selló su legado.

  • Diego Maradona Hand of God 1986Getty Images

    1La «Mano de Dios» de Maradona (1986)

    ¿El momento más emblemático de la historia del Mundial? El mítico gol de la «Mano de Dios» de Diego Maradona en los cuartos de final de 1986 contra Inglaterra será difícil de superar.

    Con Argentina aún herida por la Guerra de las Malvinas, cuatro años antes, el ‘10’ albiceleste metió el balón con la mano en el arranque del segundo tiempo, ocultando el gesto tras su cabeza para engañar al árbitro Ali Bin Nasser. El tanto subió al marcador y la explicación de Maradona —«un poco con la cabeza de Maradona y un poco con la mano de Dios»— quedó inmortalizada.

    Inglaterra, lógicamente, se enfureció, más aún cuando Argentina terminó ganando el torneo.