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Enzo Maresca Chelsea Pep Guardiola GFXGetty/GOAL
Richard Martin

Traducido por

¿La mala racha del Chelsea tras la marcha de Enzo Maresca indica que él es el hombre adecuado para sustituir a Pep Guardiola en el Manchester City?

Analysis
Manchester City
E. Maresca
P. Guardiola
Chelsea
Premier League
Chelsea vs Manchester City
FEATURES

Mientras Enzo Maresca contemplaba el océano desde su piscina infinita, seguro que agradeció haber dejado el Chelsea. Desde las derrotas ante Newcastle, Everton y París Saint-Germain hasta las polémicas por «respetar el balón» y las insinuaciones de Marc Cucurella y Enzo Fernández sobre su posible salida, Stamford Bridge parece un campo de batalla comparado con la idílica escapada que Maresca disfrutó en las Maldivas.

Pero los entrenadores de élite no descansan mucho. El italiano lo dejó claro en su alegre publicaciónde Instagram: no iba a holgazanear en la playa con su familia para siempre. Era “tiempo de recargar pilas” para su próximo reto. Y ese reto parece cada vez más probable que sea en el Manchester City, próximo rival del Chelsea y lugar donde forjó su reputación como técnico.

Su deseo de suceder a Pep Guardiola en el Etihad Stadium y las reuniones que, según se informa, mantuvo con el City fueron clave en su repentina salida del Chelsea el día de Año Nuevo, aunque también pesaron los malos resultados y su disputa con el equipo médico.

A distancia parecía un tipo cascarrabias que pocos clubes querrían, pero los últimos tres meses lo han mostrado bajo una luz nueva y lo colocan como candidato ideal para reemplazar a Guardiola cuando este se retire, quizá al terminar la temporada.

  • Chelsea FC v Aston Villa FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    «Nos ha hecho mucho daño»

    Ocho jugadores del Chelsea rindieron homenaje a Maresca tras su salida del club. Pedro Neto admitió a Sky Sports que se sorprendió por la decisión de prescindir del entrenador.

    «Cuando supe la noticia, al principio me sorprendió, porque el entrenador nos había hecho mucho bien», reconoció el extremo luso. «Hizo una temporada increíble el año pasado y estaba haciendo una buena este año; a nivel personal también era increíble».

    Es normal que los jugadores hablen bien de un técnico que se va, pero esos elogios suelen desaparecer cuando llega el nuevo. Sin embargo, a medida que la temporada del Chelsea se ha desmoronado bajo Liam Rosenior —con una humillante eliminación de la Champions y la lucha por acabar entre los cinco primeros de la Premier para volver a la máxima competición europea—, varios futbolistas han empezado a recordar con nostalgia los días de Maresca.

    Tras la goleada 3-0 ante el PSG (8-2 global), Enzo Fernández declaró a TUDN: «No entiendo su salida. Nos dolió porque teníamos identidad y orden».

    Pero siempre tuvo una identidad muy clara en lo que respecta a los entrenamientos y al juego, y obviamente su marcha nos dolió mucho, sobre todo a mitad de temporada. Corta de raíz todo lo que se estaba construyendo».

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  • Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    «Morir por él»

    Luego habló Marc Cucurella, quien llamó «el más importante» a Maresca entre los seis técnicos que ha tenido en el Chelsea (Thomas Tuchel, Graham Potter, Frank Lampard y Mauricio Pochettino).

    «Sabíamos lo que Maresca esperaba de nosotros. Ganar el Mundial de Clubes ayudó: reforzó el vínculo y creamos lazos durante las celebraciones», declaró el lateral a The Athletic. «Cuando un entrenador te da esa confianza y te ofrece una plataforma para luchar por títulos, darías la vida por él. Su marcha nos impactó mucho. Son decisiones del club; si me hubieran preguntado, yo no habría tomado esa decisión».

    Las palabras de Fernández se interpretaron como un desaire hacia Rosenior, mientras que Cucurella se refirió directamente al entrenador inglés.

    «Le gusta estar cerca de nosotros y sus ideas futbolísticas son buenas, pero no tenemos tiempo para entrenarlas. En este contexto, es normal que a veces tus planes no salgan bien y que pasemos por momentos difíciles», dijo. «Con Enzo Maresca al mando, estábamos más estables, porque trabajamos juntos durante 18 meses».

    Malo Gusto admitió que le gustaba Rosenior —«Quiere compartir con nosotros su pasión por el fútbol y siento que quiero jugar para él»—, pero reconoció que el cambio fue muy disruptivo, calificándolo de «un poco complicado» y «un gran cambio».

    «Somos jóvenes, pero tenemos la calidad para superarlo. Debemos confiar en el proceso y dar lo mejor de nosotros para devolver al Chelsea a donde pertenece», concluyó Gusto.

  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH63-CHELSEA-PSGAFP

    «Donde el Chelsea merece estar»

    Las palabras de Gusto quizá suenen familiares a los aficionados del Chelsea, pues ya aparecieron en la despedida de Maresca: «Me voy con la tranquilidad de dejar al Chelsea donde se merece estar».

    Era difícil rebatir su balance de 18 meses en Stamford Bridge: había pasado del duodécimo al cuarto puesto en la Premier y ganado la Conference League con un equipo de segunda línea, además de liderar el Mundial de Clubes con una goleada 3-0 al PSG en la final.

    No todo fue perfecto: las derrotas seguidas ante Fulham, Ipswich y Brighton dolió. La afición, a veces, criticó el fútbol de posesión. Aun así, hubo muchos momentos brillantes: la goleada al Barcelona en noviembre, durante una racha de nueve victorias en 11 partidos, hizo soñar con algo grande.

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    Riesgo de quedar expuesto

    Las solo dos victorias en los nueve partidos siguientes empeoraron el clima. A eso se sumaron los extraños comentarios de Maresca sobre la falta de apoyo tras ganar al Everton en diciembre y las filtraciones sobre sus reuniones con el City. Finalmente, se marchó de mutuo acuerdo el 1 de enero de 2026.

    Rosenior ha mejorado ligeramente a Maresca en la Premier League: promedia 1,7 puntos por partido en 10 encuentros, frente a los 1,6 de Maresca en 20, y marca 0,1 goles más por partido. De hecho, el Chelsea sería cuarto en la tabla si la temporada hubiera comenzado cuando Rosenior tomó las riendas, en lugar de sexto. Estas cifras animaron al técnico a asegurar que «debemos ignorar el ruido» tras la goleada 3-0 sufrida en Goodison Park.

    El Chelsea está en semifinales de la FA Cup, pero la forma en que capituló ante el PSG, encajando tres goles en los últimos 16 minutos en el Parc des Princes tras un error de Filip Jorgensen —preferido a Robert Sánchez—, expuso a Rosenior. Sus declaraciones, ridiculizadas como «jerga de LinkedIn», y el absurdo episodio de la charla previa al partido contra el Newcastle han empeorado aún más su situación.

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    Al lado de Pep

    No extraña que los jugadores lamentaran la partida de un entrenador que, se creía, impuso orden. Maresca es visto como una figura de autoridad: trabajó con Guardiola cuando el City ganó el triplete y, luego, dirigió al equipo sub-23 del club, con el que conquistó la Premier League 2 junto a futuros talentos del Chelsea como Cole Palmer y Liam Delap.

    Además, ascendió al Leicester City en su única temporada, y desde entonces el club ha declinado. Solo el City no ha extrañado su estabilidad.

    Sin embargo, los campeones de la Carabao Cup podrían estar a punto de iniciar su propio viaje hacia lo desconocido si Guardiola pone fin a su reinado de una década al concluir esta temporada.


  • Pep Guardiola Enzo Maresca Man City Chelsea 2025Getty Images Sport

    Un buen punto de partida

    Guardiola aún no ha anunciado su futuro y recuerda que le queda un año de contrato. Sin embargo, las dos reuniones de Maresca con los directivos del City y su rechazo a otros cargos desde que dejó el Chelsea alimentan las especulaciones sobre el banquillo citizen.

    Encontrar un sucesor es más abrumador que lo que vivió Liverpool con Klopp, y el club evitará el error del United tras la salida de Ferguson, el único técnico con más Premier que Guardiola.

    Sin embargo, elegir a un técnico que trabajó codo con codo con Guardiola en su mejor temporada, que busca un estilo similar y ya ha cosechado éxitos, es un buen comienzo. Maresca debería disfrutar de las vistas al mar mientras pueda, antes de sumergirse de nuevo en la maravillosa locura de gestionar la Premier League.

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