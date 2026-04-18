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La madre de Kylian Mbappé está furiosa por el mal rendimiento del club propiedad de la estrella del Real Madrid
Una temporada decepcionante para el Caen
El SM Caen, actualmente octavo en la Liga Nacional, está lejos de la lucha por el ascenso que se esperaba. A pesar de la compra del club por parte de Mbappé a través de su fondo Coalition Capital en el verano de 2024, el equipo no ha encontrado regularidad en la tercera división francesa. Con solo 36 puntos en 29 jornadas, se sitúa a 20 del líder, el Dijon. Una realidad inesperada para un conjunto que no jugaba en esta categoría desde 1984 y que pone a la nueva propiedad bajo presión.
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Lamari rompe su silencio
Mientras Mbappé se centra en sus obligaciones con el Real Madrid, su madre ha valorado la trayectoria del club. En declaraciones aOuest-France, admitió: «No ha terminado, pero está claro que no está a la altura». «A la competidora que llevo dentro le gusta ganar. Pero paso a paso: lo lograremos, daremos tiempo y creemos en ello».
Apoyamos a Gaël Clichy de cara al futuro
A pesar de la frustración por los últimos resultados, Lamari reiteró su apoyo a Gaël Clichy, nombrado entrenador a finales de 2025 para sustituir a Maxime d'Ornano. El exdefensa de Arsenal y Manchester City asumió el cargo cuando Caen estaba décimo y, aunque el ascenso en la tabla ha sido lento, la directiva mantiene su confianza en su proyecto a largo plazo. «Encarna nuestros valores. Estoy muy contenta de que esté aquí. Representa los valores humanos, una cultura de esfuerzo y trabajo duro», explicó Lamari. «Ya vemos cambios en los entrenamientos; pronto se notarán en los partidos. Trabajaremos como un equipo y esperamos volver más fuertes la próxima temporada».
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Aumenta la presión para un cambio de rumbo inmediato.
Aunque se insiste en la paciencia y en construir un proyecto sostenible, el carácter competitivo de la familia Mbappé no tolerará la mediocridad por mucho más tiempo. La inversión busca devolver al Caen a sus antiguas glorias, pero la posibilidad de otra temporada en la National preocupa al grupo propietario. Lamari concluyó su valoración con un recordatorio: «Ahora, todavía tenemos que ganar».