La Liga introducirá el fuera de juego totalmente automatizado la próxima temporada, confirma el presidente Javier Tebas

Tebas se mostró abierto sobre su insatisfacción con las herramientas existentes, alegando que el término «semiautomático» implica un nivel de intervención humana que la liga prefiere evitar. El presidente de La Liga hizo hincapié en el objetivo de lograr un resultado fluido y objetivo con un mínimo de calibración manual por parte de los árbitros de vídeo. El plan es que el fuera de juego totalmente automatizado se implemente el año que viene.

«Estamos implementando, veremos si está listo para el año que viene, el fuera de juego automático», explicó Tebas, según cita Marca. «Actualmente, hay uno semiautomático, pero no me gusta lo de "semi". Implicaría colocar un chip dentro del balón, aprobado por la FIFA, para detectar cuándo se golpea el balón. Esto requiere un sistema de cámaras especial en los estadios. Sería un sistema de fuera de juego automático, que eliminaría la necesidad de los famosos fotogramas. La aprobación aún está pendiente, al igual que la revisión de las diferentes marcas de balones que se utilizan en las ligas... todo debe coordinarse. Pero es uno de los objetivos tecnológicos que nos hemos marcado para la próxima temporada».