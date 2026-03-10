AFP
La Liga introducirá el fuera de juego totalmente automatizado la próxima temporada, confirma el presidente Javier Tebas
Un acuerdo histórico para el arbitraje español
La revelación se produjo durante la firma oficial del primer Convenio Colectivo para el arbitraje profesional de fútbol en España. Reunidos en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, los dirigentes de La Liga, la RFEF y el Comité Técnico de Árbitros (CTA) formalizaron un acuerdo para profesionalizar aún más el sector. Aunque el evento se centró en las mejoras administrativas y financieras para los árbitros, Tebas aprovechó la plataforma para esbozar un cambio radical en la forma de arbitrar los partidos, alejándose de las soluciones «semi» en favor de la automatización total.
Desguace de los bastidores para microchips
Tebas se mostró abierto sobre su insatisfacción con las herramientas existentes, alegando que el término «semiautomático» implica un nivel de intervención humana que la liga prefiere evitar. El presidente de La Liga hizo hincapié en el objetivo de lograr un resultado fluido y objetivo con un mínimo de calibración manual por parte de los árbitros de vídeo. El plan es que el fuera de juego totalmente automatizado se implemente el año que viene.
«Estamos implementando, veremos si está listo para el año que viene, el fuera de juego automático», explicó Tebas, según cita Marca. «Actualmente, hay uno semiautomático, pero no me gusta lo de "semi". Implicaría colocar un chip dentro del balón, aprobado por la FIFA, para detectar cuándo se golpea el balón. Esto requiere un sistema de cámaras especial en los estadios. Sería un sistema de fuera de juego automático, que eliminaría la necesidad de los famosos fotogramas. La aprobación aún está pendiente, al igual que la revisión de las diferentes marcas de balones que se utilizan en las ligas... todo debe coordinarse. Pero es uno de los objetivos tecnológicos que nos hemos marcado para la próxima temporada».
Proteger la integridad del juego
La cumbre abordó el alarmante aumento de la hostilidad hacia los árbitros, y Soto destacó que los insultos verbales a menudo se convierten en peligro físico. Reveló que la CTA está trabajando en una propuesta para que los árbitros sean clasificados legalmente como «agentes de la autoridad», un estatus que ya se utiliza en otros países para proporcionar una mayor protección legal. «Para mí, poner fin a la agresión física es primordial», afirmó Soto. «Estamos muy preocupados y trabajando duro en propuestas específicas».
El presidente de la RFEF, Louzan, se hizo eco de estos sentimientos y señaló que el primer convenio colectivo es un paso hacia una mejor protección. Sin embargo, advirtió que la raíz del problema suele encontrarse en la cima de la pirámide profesional. «Tenemos que pedir a los grandes equipos que den ejemplo», comentó Louzan. «En última instancia, estas situaciones, los comentarios agresivos y los vídeos producidos por los grandes clubes se transfieren a las categorías inferiores, lo que conduce a la violencia que vemos hoy en día».
Mejoras en el estadio y aumentos salariales
Antes de que la tecnología chip-in-ball pueda debutar, La Liga debe atravesar una compleja fase de coordinación que implica la aprobación de la FIFA y la estandarización de los distintos fabricantes de balones utilizados en toda la liga. Los aficionados pueden esperar una importante inversión en infraestructura en los estadios españoles para dar cabida a los necesarios sistemas de cámaras de alta velocidad. Al mismo tiempo, el nuevo convenio colectivo provocará aumentos salariales retroactivos para los árbitros, con el objetivo de estabilizar la profesión mientras se prepara para esta transición tecnológica durante las próximas vacaciones de verano.
