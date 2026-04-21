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FC Barcelona Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

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La Liga de Campeones es el gran objetivo: Hansi Flick sugiere que renovará su contrato con el FC Barcelona

Primera División
Barcelona vs Celta Vigo
Barcelona
H. Flick

Hansi Flick quiere seguir en el Barcelona.

«Por supuesto que ese es mi plan», respondió el exseleccionador nacional al preguntársele si ya tenía claro que renovaría su contrato hasta 2028.

  • El presidente del club, Joan Laporta, afirmó que Flick prefiere esperar al final de la temporada para hablar de su renovación.

    «Creo que se ha ganado la renovación, pero prefiere analizar la situación al final de la temporada y decidir entonces cómo seguir adelante», afirmó Laporta, y añadió: «Si conseguimos un año más, ya tiene la renovación en el bolsillo».

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  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Hansi Flick quiere ganar la Liga de Campeones con el FC Barcelona

    Aunque Flick había eludido recientemente las preguntas al respecto, ahora ha admitido que le gustaría quedarse más allá de 2027. «Sí, me gustaría renovar mi contrato, pero no es el momento adecuado para hablar de ello, ya que nos esperan unas semanas importantes», declaró Flick antes del partido de liga contra el Celta de Vigo del miércoles (21:30 h/DAZN). «Quiero ganar la Champions con el Barça y ser el técnico cuando se termine el estadio», añadió.

    Con nueve puntos sobre el Real Madrid a siete jornadas del final, el Barça encamina su segundo título liguero con Flick, que sumaría así cinco trofeos en dos cursos.

  • La trayectoria de Hansi Flick en el FC Barcelona en cifras


    Partidos

    110

    Victorias

    83

    Empates

    10

    Derrotas

    17

    Títulos

    1 Liga (2025), 1 Copa (2025) y 2 Supercopas (2025, 2026).


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