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Khaled Mahmoud

Traducido por

La leyenda del Leeds United, Marcelo Bielsa, deja claro qué hará tras el Mundial, mientras el seleccionador de Uruguay hace un anuncio sorprendente

M. Bielsa
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Marcelo Bielsa sugirió que dejará la selección de Uruguay tras el Mundial 2026. El exentrenador del Leeds United, aún venerado en West Yorkshire, pondrá fin a su etapa con La Celeste después de ese torneo.

  • ¿El final definitivo para El Loco?

    El técnico argentino, que cumple 70 años, dirige la selección sudamericana desde mayo de 2023. En 36 partidos ha impuesto su estilo de alta intensidad y llevó a Uruguay al tercer lugar de la Copa América 2024. Sin embargo, sus recientes declaraciones sugieren que su etapa con la selección nacional terminará pronto.

    En un acto de la Asociación Uruguaya de Fútbol, admitió: «Nuestro trabajo termina con el Mundial. Participar es un milagro en la carrera de cualquier profesional. Estaré eternamente agradecido a Uruguay por permitirme vivirlo».

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    Éxitos y dificultades en Montevideo

    El mandato de Bielsa combina brillantez táctica y las habituales fricciones “bielsistas”. Con un 42 % de victorias, sus métodos no siempre gustan a la vieja guardia. El legendario delantero Luis Suárez ya criticó su gestión fuera del campo y el ambiente riguroso que genera.

    Aun así, la afición uruguaya ha recibido con entusiasmo a la renovada plantilla. De cara al torneo de 2026, hay optimismo sobre las posibilidades de Uruguay de superar un complicado Grupo H con España, Cabo Verde y Arabia Saudí. Medios de Montevideo confirman que Bielsa dejará el cargo tras la competición.

  • De vuelta a la escena internacional

    Para Bielsa, el Mundial 2026 es su última oportunidad de consolidar su legado tras dirigir a Argentina y Chile. A sus 70 años, sigue siendo una de las figuras más influyentes del fútbol moderno. Su trabajo en Elland Road lo consagra: llevó al Leeds United al título de la Championship 2019-2020 y lo devolvió a la Premier League.

    En marzo regresó a Inglaterra para un amistoso contra los Tres Leones en Wembley que terminó 1-1; en ese partido destacó el delantero del Leeds Dominic Calvert-Lewin, aunque luego fue descartado de la lista final de Thomas Tuchel para Inglaterra. 

  • Chile v Uruguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    En busca de los fantasmas de 2002 con un nuevo sueño uruguayo

    Bielsa ya vivió el Mundial 2002 con Argentina, pero la Albiceleste quedó eliminada en la primera fase. Ahora, al frente de Uruguay, busca redimirse y dejar huella en el próximo torneo.

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