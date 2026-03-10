Getty
La leyenda del Celtic Gordon Strachan se pregunta por qué los entrenadores deben responder ante personas «que llevan máscaras y golpean a la policía» en medio de los cortos mandatos de Wilfried Nancy y Ange Postecoglou
Reinados cortos a ambos lados de la división del Old Firm
En una época en la que los aficionados pueden expresar sus quejas más alto que nunca, ya que las redes sociales se utilizan a menudo como barómetro del descontento interno, los mandatos cortos en el banquillo son cada vez más habituales.
Ha habido casos de ello en ambos equipos de Glasgow en 2025-26, con Nancy siendo despedido del Celtic Park pocas semanas después de su llegada procedente de la MLS, mientras que Russell Martin fue destituido por el Rangers en octubre tras 17 partidos al frente del equipo.
Los clubes de la Premier League conceden poco tiempo a Postecoglou y Frank
En Inglaterra, Postecoglou no logró ganar ninguno de los ocho partidos que dirigió con el Forest, y los Reds también prescindieron de Sean Dyche y contrataron a su cuarto entrenador de la temporada, mientras que Graham Potter y Thomas Frank se encuentran entre los que han sido despedidos por el West Ham y el Tottenham, respectivamente.
El excentrocampista del Manchester United y del Leeds Strachan conoce bien la presión que supone entrenar al más alto nivel, ya que ha trabajado en la gestión de clubes y selecciones internacionales, y le preocupa la influencia que ahora tienen los aficionados en las decisiones que se toman en las salas de juntas.
¿Están los propietarios cediendo a la presión de los aficionados?
El domingo fue testigo de escenas desagradables en Ibrox, cuando aficionados de ambos bandos de la encarnizada rivalidad entre el Old Firm invadieron el campo y se enzarzaron en peleas que han sido calificadas de «despreciables».
En declaraciones a Covers.com, Strachan, que estuvo cuatro años al frente del Celtic entre 2005 y 2009, respondió a GOAL cuando se le preguntó si los propietarios están cediendo a la presión de los aficionados porque no quieren convertirse ellos mismos en blanco de la ira: «Podría ser, pero también hay propietarios impacientes, así que realmente depende de las personas que están al frente de los clubes.
En cuanto a la presión de los aficionados, el domingo vimos a seguidores tanto del Celtic como del Rangers saltar al campo y provocar actos violentos. Estas personas que corren por el campo son las mismas que en las redes sociales exigen el despido de los entrenadores y los presidentes. Son las personas a las que nosotros, como entrenadores, tenemos que dar explicaciones. Sinceramente, piénsalo por un momento: son las mismas personas que cuestionan nuestra capacidad como entrenadores, que llevan máscaras y golpean a la policía.
Cuando los periodistas se reúnen para escribir sobre los entrenadores y los miembros de la junta directiva de un club y dicen: «Los aficionados están descontentos», ¿se refieren a ese grupo de personas que casi se pelean entre sí en el campo? Vivimos en un mundo loco en el que tenemos que rendir cuentas ante esas personas. Me resulta muy difícil cuando alguien dice: "los aficionados piensan esto", porque acabamos de ver un pequeño atisbo del tipo de personas que son realmente».
Los grandes clubes en busca de nuevos entrenadores permanentes
El Celtic vuelve a trabajar bajo la dirección de Martin O'Neill, que asume el cargo de forma interina por segunda vez esta temporada. Durante el verano habrá que cubrir un puesto permanente, mientras que equipos como el Tottenham y el Manchester United también están buscando entrenadores a tiempo completo para satisfacer las expectativas de sus exigentes aficionados.
