La leyenda del Bayern reconoce el desastre de Tuchel... y valora la sorpresa de Kompany

Hay momentos en la historia de los grandes clubes en los que las decisiones técnicas parecen totalmente lógicas sobre el papel, pero con el paso del tiempo se revelan otros resultados, una vez que la realidad toma un rumbo desfavorable que se aleja por completo de las expectativas.

Eso ocurrió hace años en el Bayern de Múnich, cuando se destituyó a Julian Nagelsmann y se fichó a Thomas Tuchel como sustituto; los responsables del club bávaro recibieron una lección de este tipo, mientras que el legendario portero Oliver Kahn recuerda con franqueza esta decisión, cuya ejecución él mismo impulsó.

Oliver Kahn concedió una entrevista al periódico Süddeutsche Zeitung, en la que el exdirector ejecutivo del Bayern de Múnich habló con franqueza sobre el error que, según él, sigue desconcertándole hasta hoy.