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La leyenda del Bayern provoca al Real Madrid: «Solo el Barcelona nos hace sombra»

Real Madrid vs Bayern Múnich
Real Madrid
Bayern Múnich
Liga de Campeones
Barcelona vs Atlético Madrid
Barcelona
Atlético Madrid
L. Diaz
España
Alemania
Colombia

... ¡y una advertencia muy seria sobre la magia del Bernabé!

A pocas horas del apasionante enfrentamiento entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, la leyenda del fútbol alemán Lothar Matthäus planteó una comparación interesante que situó al Barcelona en el centro de la ecuación.

Para Matthäus, el Barcelona es el único equipo capaz actualmente de seguir el ritmo del feroz ataque del Bayern de Múnich.

Elogió encarecidamente la línea de ataque bávara, formada por Luis Díaz, Michael Olise, Jamal Musiala, Serge Gnabry y Harry Kane, señalando que funciona con una sincronización similar a la de un «reloj suizo».

Al mismo tiempo, Matheus lanzó advertencias claras y contundentes a los jugadores del Bayern y al entrenador Vincent Kompany.

  • La magia del Bernabéu... ¡Precaución obligatoria!

    En declaraciones a «Sky Sports», Matthäus afirmó: «En mi opinión, en Madrid no se trata fundamentalmente de los jugadores como individuos, sino únicamente de la mentalidad del equipo. El Bayern debe mantener la calma y la concentración, porque en el Bernabéu puede surgir una magia muy especial, que ya han experimentado muchos equipos, sobre todo en la Liga de Campeones».

    Añadió que el Real Madrid «herido» se vuelve más peligroso que cuando juega sin presión, y advirtió de que los últimos resultados negativos del Real Madrid (como la derrota ante el Mallorca o su situación en la Liga) no tendrán importancia en el contexto de la Liga de Campeones.

    Y afirmó: «Europa saca lo mejor del Madrid y lo peor de sus rivales».

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  • ¿Egoísmo?... El Bayern es lo contrario del Real Madrid

    A pesar de las advertencias, el campeón del mundo de 1990 considera que el Bayern de Múnich es el principal favorito para pasar de ronda.

    Y explicó: «El equipo de Vincent Kompany me da una impresión de mayor estabilidad… La plantilla del Bayern ha demostrado que no está formada por jugadores egoístas, mientras que en el Real Madrid, por el contrario, el egoísmo se manifiesta una y otra vez, y a menudo se echa en falta ese sentimiento de cohesión colectiva».

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  • Una revancha aplazada... ¿Acabará el Bayern con su maldición de un cuarto de siglo?

    El Bayern busca una revancha histórica en el «Santiago Bernabéu», donde ha perdido en 7 de sus últimas 8 visitas al feudo del Real Madrid.

    Y aunque ganó en la tanda de penaltis en 2012, la última victoria del Bayern en España se remonta a la temporada 2000-2001.

    Matthäus pide a sus jugadores que no se confíen ante el mal momento que atraviesa el Real Madrid, ya que la Liga de Campeones es «algo completamente diferente», y en ella el Bernabéu se convierte en un lugar mágico que pone a prueba la mentalidad más que cualquier otra cosa.

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