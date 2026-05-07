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La leyenda de la selección estadounidense Landon Donovan advierte a Gio Reyna que «no abra la boca», mientras el talentoso mediapunta espera la convocatoria para el Mundial de 2026
Aumenta la presión de cara al Mundial de 2026
Estados Unidos se prepara para coorganizar la Copa del Mundo de 2026 en Norteamérica, lo que genera grandes expectativas y presión sobre la actual generación de jugadores. Reyna es considerado uno de los mayores talentos de la selección, pero su falta de minutos con su club y antiguos problemas con la selección ponen en duda su futuro.
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Donovan da un consejo sin rodeos
Donovan, referente del fútbol estadounidense, cree que Reyna debe centrarse en su rendimiento. Con la competencia cada vez mayor en ataque y medio campo, el margen de error se reduce. No anduvo con rodeos al hablar de la situación de Reyna y del escrutinio que rodea su carrera.
En su pódcast Unfiltered Soccer afirmó: «Si la convocatoria fuera de 23, Gio no entraría. Pero como son 26, se pueden incluir uno, dos o tres jugadores con cualidades de superestrella. A veces basta con ser un compañero excepcional, brillante en los entrenamientos y capaz de elevar al grupo. Otras veces se trata de alguien que haga algo especial, y Gio puede hacerlo.
Mi advertencia es que, si fuera Pochettino, le diría: “Gio, quizá no juegues ni un minuto este verano, o tal vez juegues mucho. Sea lo que sea, necesito saber que serás un gran compañero. Mantén la boca cerrada, sigue trabajando y ayuda al grupo. Si estás dispuesto, te llevaré; si no, te mandaré a casa. Si acepta, merece la pena tenerlo».
La lucha por los minutos en la Bundesliga
La falta de ritmo de partido de Reyna preocupa al cuerpo técnico de la selección estadounidense. Desde su fichaje por el Mönchengladbach el verano pasado, el jugador de 23 años no ha sido titular este año y solo ha sumado 82 minutos en seis sustituciones.
Solo ha jugado 82 minutos en seis sustituciones, lo que genera dudas sobre su preparación física para el torneo. Aun así, el exguardameta de EE. UU. Tim Howard considera que Reyna aporta un plus que Pochettino podría aprovechar bajo presión.
«Gio no recibe suficiente crédito por su garra y agresividad», explicó Howard. «Me pregunto si llegará un momento en que Poch, digamos en el minuto 60, diga: "Necesito a alguien que dé todo en el campo". Y, claro, Gio tiene mucho talento con el balón».
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Reyna se enfrenta a un momento decisivo
La competencia por los puestos de ataque en la selección masculina de fútbol de Estados Unidos se intensifica. Christian Pulisic, Malik Tillman y Brenden Aaronson luchan por aportar creatividad al equipo. Las próximas semanas serán decisivas para Reyna: necesita minutos de juego regulares con su club y demostrar madurez para afianzar su lugar de cara al Mundial de 2026.