La leyenda de la NBA Michael Jordan lideró los homenajes a Pep Guardiola en la fiesta de despedida del técnico del Manchester City

La leyenda de la NBA Jordan, en un mensaje de vídeo, encabezó los homenajes mundiales: «Felicidades por tu increíble carrera. Disfruta de tu jubilación. Buena suerte en el golf y mantén la bola recta. Enhorabuena».

El golfista Tommy Fleetwood añadió: «Te mereces todo lo que venga ahora. Es un honor llamarte amigo; has sido increíble».

El veterano entrenador Neil Warnock añadió: «No me puedo creer que te vayas. He visto marchar a muchos, pero tú eres el mejor entrenador que he visto».



