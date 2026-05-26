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La leyenda de la NBA Michael Jordan lideró los homenajes a Pep Guardiola en la fiesta de despedida del técnico del Manchester City
El emblemático entrenador recibe una gran despedida
Una multitud de 19 000 aficionados se reunió en el Co-Op Live Arena tras el desfile en autobús descapotable por la ciudad. La fiesta celebró los logros de los equipos masculino, femenino y de la cantera del Manchester City junto a su entrenador saliente, que tras una década cerró con un doblete de copas nacionales. Leyendas como Vincent Kompany y Fernandinho mostraron los trofeos conseguidos bajo la dirección del técnico español.
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Las leyendas del deporte dedican emotivos elogios
La leyenda de la NBA Jordan, en un mensaje de vídeo, encabezó los homenajes mundiales: «Felicidades por tu increíble carrera. Disfruta de tu jubilación. Buena suerte en el golf y mantén la bola recta. Enhorabuena».
El golfista Tommy Fleetwood añadió: «Te mereces todo lo que venga ahora. Es un honor llamarte amigo; has sido increíble».
El veterano entrenador Neil Warnock añadió: «No me puedo creer que te vayas. He visto marchar a muchos, pero tú eres el mejor entrenador que he visto».
El genio catalán se despide definitivamente
La celebración incluyó la sorpresa de la presencia del ex capitán Kompany y del cedido Jack Grealish, además del anuncio de la firma de un contrato de cuatro años de la estrella del equipo femenino, Khadija Shaw.
En una última entrevista con el guitarrista de Oasis, Noel Gallagher, Guardiola reflexionó sobre su vínculo con el club: «En primer lugar, muchas gracias por venir esta noche a despedirme. Siento que esta noche se demuestra realmente la conexión que tiene este club. Khaldoon Al Mubarak y toda la gente y todos los aficionados del City que estuvieron conectados desde el primer minuto. No tengo palabras para expresar mi gratitud. Siempre os llevaré en mi corazón».
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La directiva de Etihad afronta una difícil reconstrucción.
El City afronta un periodo de transición tras la era Guardiola. La directiva, rápida, habría cerrado un contrato de tres años con el exayudante Enzo Maresca como nuevo entrenador. El técnico italiano debe renovar la plantilla en la próxima ventana de fichajes para mantener el nivel competitivo en todos los frentes.