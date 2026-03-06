La lesión de Cristiano Ronaldo es «más grave de lo esperado», según confirma el entrenador del Al-Nassr, que afirma que la estrella se someterá a tratamiento en Madrid

El Al-Nassr se ha visto sacudido por la noticia de que las recientes molestias físicas de Ronaldo son más graves de lo que se temía inicialmente. Tras salir cojeando de su último partido oficial con dolor en el muslo, las evaluaciones médicas posteriores han revelado un desgarro importante en la parte posterior del muslo derecho. En consecuencia, el veterano delantero ha sido descartado para los próximos partidos del Al-Nassr, incluido el choque contra el Neom. Para acelerar su recuperación, Ronaldo ha utilizado su jet privado para volar a la capital española esta semana, en busca de la experiencia de su equipo médico personal de toda la vida. Esta decisión se produce en un momento de gran tensión en la región, pero el club ha dado prioridad al acceso del jugador a una atención médica de alto nivel y familiar para garantizar su regreso con éxito.