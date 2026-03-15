Se produjo un peculiar intercambio de opiniones en Udine entre el entrenador de laJuventus, Luciano Spalletti —que se impuso por 1-0 al Udinese en la 29.ª jornada de la liga— y el comentarista de Sky, Giancarlo Marocchi. El motivo de la discusión fue la actuación del jugador bianconero Andrea Cambiaso.
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La Juventus, Spalletti y el pequeño encontronazo con Marocchi sobre Cambiaso: «Si te hace caso, no volverá a jugar»
EL CHISTETE
En la entrevista posterior al partido en Sky, Marocchi preguntó: «Cambiaso siempre está moviéndose por el campo. ¿Crea más problemas a los rivales o al entrenador?».
Spalletti respondió así: «Si no se mueve por todo el campo, ya no juega. Si te hace caso, ya no juega. Le conviene moverse por todo el campo, porque es bueno como centrocampista».
LA TEMPORADA DE CAMBIASO
Cambiaso ha disputado hasta ahora 27 partidos, con 3 goles y 3 asistencias en la liga. A esto hay que sumar 9 partidos y 1 asistencia en la Liga de Campeones y 2 partidos en la Copa de Italia, lo que suma un total de 38 partidos, 3 goles y 4 asistencias.
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