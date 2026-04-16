La Juventus se ha marcado el ambicioso «sueño» de fichar a Alisson, Bernardo Silva y la estrella del Marsella

Comolli ha afirmado que las bases del éxito están sentadas, pero ahora se necesita un jugador capaz de aguantar la presión de Turín. El director general insiste en fichar futbolistas con la fortaleza mental para liderar en el campo.

Al describir la mentalidad del club de cara al mercado de verano, Comolli explicó: «Un mercado ambicioso. Las bases están ahí; de lo contrario, Spalletti no nos habría devuelto a la lucha por la Liga de Campeones. Muchos jugadores se sienten atraídos por la Juve y se unirían al equipo sin siquiera saber en qué competición europea jugaremos el año que viene. Necesitamos personalidad y carácter, no necesariamente jugadores que lo hayan ganado todo».