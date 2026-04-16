AFP
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La Juventus se ha marcado el ambicioso «sueño» de fichar a Alisson, Bernardo Silva y la estrella del Marsella
Se presenta una estrategia ambiciosa
Según el Corriere dello Sport, la Juventus prioriza fichajes con experiencia sobre jóvenes promesas. Tras renovar, Comolli y Spalletti buscan tres o cuatro refuerzos de alto nivel para mejorar de inmediato la plantilla.
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Identificación de objetivos de élite
La Juventus quiere a Pierre-Emile Hojbjerg, del Marsella, como pivote por su liderazgo; costaría 15 millones. También interesan Alisson, del Liverpool, y Silva, del City, aunque este último es más factible porque quedará libre en junio. En ataque, la prioridad es renovar a Dusan Vlahovic, mientras se sigue a Lois Openda y Jonathan David; además, se reavivará el interés por Randal Kolo Muani tras su cesión en el Tottenham este julio.
El liderazgo es fundamental
Comolli ha afirmado que las bases del éxito están sentadas, pero ahora se necesita un jugador capaz de aguantar la presión de Turín. El director general insiste en fichar futbolistas con la fortaleza mental para liderar en el campo.
Al describir la mentalidad del club de cara al mercado de verano, Comolli explicó: «Un mercado ambicioso. Las bases están ahí; de lo contrario, Spalletti no nos habría devuelto a la lucha por la Liga de Campeones. Muchos jugadores se sienten atraídos por la Juve y se unirían al equipo sin siquiera saber en qué competición europea jugaremos el año que viene. Necesitamos personalidad y carácter, no necesariamente jugadores que lo hayan ganado todo».
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El salto a la élite
La Juventus debe mantener un delicado equilibrio financiero mientras compite con equipos como el Barcelona por el fichaje de Silva este verano. Su rendimiento en la Serie A determinará su poder de negociación, ya que busca regresar a la Liga de Campeones para afrontar estos altos salarios. Las futuras negociaciones con Manuel Locatelli y Vlahovic definirán cuánto presupuesto quedará para estos ambiciosos fichajes «de ensueño».