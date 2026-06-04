La Juventus se fija en Emi Martínez tras fracasar el acuerdo para fichar a Alisson, del Liverpool

La Juventus renuncia a fichar a Alisson. Aunque el portero brasileño alcanzó un acuerdo personal con el club italiano hace meses, el Liverpool no piensa venderlo este verano y ha activado una prórroga de 12 meses en su contrato.

El club de la Premier quiere mantener la estabilidad tras varias salidas importantes. Aunque ha habido cambios internos, la postura no ha variado, por lo que la Juventus busca alternativas en el mercado.