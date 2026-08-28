AFP
Traducido por
La Juventus reactiva su interés por el delantero del Crystal Palace Jean-Philippe Mateta mientras la venta de Jonathan David sigue siendo clave
En busca de un nuevo delantero físico
Según Calciomercato, la Juventus está buscando activamente un delantero centro físico para reforzar las opciones ofensivas del técnico Luciano Spalletti de cara a la nueva temporada. Aunque objetivos alternativos como Joshua Zirkzee han despertado interés, el conjunto turinés está explorando varios perfiles de la Premier League para encontrar el encaje adecuado. El director deportivo Frederic Massara está evaluando cuidadosamente el mercado, mientras el gigante italiano busca añadir más pegada directa a su delantera.
- Getty Images
Mateta emerge como una opción viable
Según La Gazzetta dello Sport, el delantero del Crystal Palace Jean-Philippe Mateta ha vuelto a surgir como un objetivo importante después de ofrecer sus servicios al club de Turín. El atacante francés sigue teniendo contrato en Selhurst Park hasta junio de 2027 y está dispuesto a explorar sus opciones tras un cambio de entrenador en el Palace. La Juventus sigue de cerca su situación junto a la de otros talentos emergentes mientras sopesa sus últimos movimientos en el mercado de fichajes.
Sopesando perfiles ofensivos alternativos
Más allá de Mateta, la Juventus también ha seguido de cerca a varios otros delanteros jóvenes europeos para reforzar la profundidad de su plantilla. Nombres como Arnaud Kalimuendo, del Nottingham Forest, y Nick Woltemade, del Newcastle United, figuran en la agenda de varios grandes clubes, incluido el Nápoles. Sin embargo, equilibrar los parámetros financieros y el espacio en la plantilla sigue siendo una prioridad crucial para la dirección antes de dar el paso definitivo.
- Getty Images Sport
Las salidas, necesarias para desbloquear un acuerdo
Antes de que pueda cerrarse cualquier fichaje ofensivo, la Juventus debe resolver primero las salidas en curso de la plantilla para liberar tanto espacio como fondos. La marcha del delantero canadiense Jonathan David sigue siendo un requisito esencial para que el club avance en su búsqueda de nuevos fichajes. A medida que el mercado de fichajes entra en su fase final, resolver estas salidas marcará el éxito de sus planes de incorporación.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias