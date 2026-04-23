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La Juventus prepara una oferta por Bernardo Silva, mientras el Barcelona busca ficharlo gratis
La Juve lidera la pugna por el jugador creativo del City
Según La Gazzetta dello Sport, la Juventus quiere a Silva y prepara una oferta formal al Manchester City. Aunque en el Allianz Stadium las conversaciones se han intensificado, el jugador mantiene la distancia profesional ante los rumores. El futbolista, de 31 años, se muestra abierto a fichar por la Juve, pero ahora se centra en ganar más títulos con el City y evita distracciones.
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El Barcelona y el Benfica plantean una dura competencia
La Juventus sabe que no es la única interesada en el exjugador del Mónaco. El Barcelona lleva tiempo vinculado a su fichaje y el atractivo del Camp Nou pesa en la decisión del jugador. Aunque Benfica y Galatasaray también han mostrado interés, la lucha se reduce a una carrera entre Barça y Juve.
Su deseo de seguir jugando al máximo nivel y de mantenerse relevante para club y selección en la recta final de su carrera inclina la balanza.
El factor Jorge Mendes en las negociaciones
Un elemento clave en cualquier acuerdo por Silva es su representante, Jorge Mendes. La Juventus mantiene un diálogo constante con el superagente para ser la primera opción. El objetivo es resolver las complejidades financieras y presentar un proyecto que satisfaga las ambiciones deportivas y personales del jugador.
- AFP
Ser el primero en llegar
La Juventus prepara una oferta inmediata por Silva, quien ya anunció su salida del Manchester City al final de esta temporada. Desde su llegada al club inglés en 2017 procedente del Mónaco, el centrocampista portugués ha conquistado 19 títulos.
En Turín temen que, si esperan a la apertura oficial del mercado veraniego, otros grandes clubes europeos presenten ofertas más lucrativas.