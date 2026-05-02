La Juventus prepara un «plan» para fichar a Mason Greenwood, mientras el Marsella se prepara para el interés que despertará este exdelantero del Manchester United en el mercado de verano

Según La Gazzetta dello Sport, Juventus prepara una estrategia para fichar al jugador de 24 años en el próximo mercado veraniego y llevarlo de la Ligue 1 a la Serie A.

No es la primera vez que la Vecchia Signora se fija en Greenwood: se le ha relacionado con el club en varias ocasiones durante las dos últimas temporadas. Tras una etapa prolífica en Francia, su nombre vuelve a sonar en Turín, ahora que la Juventus busca reforzar su ataque de cara a la nueva campaña.