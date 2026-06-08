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Dusan Vlahovic(C)Getty Images
Tim Ursinus

Traducido por

La Juventus de Turín habría encontrado en la Bundesliga al sustituto de Dusan Vlahovic

Serie A
Juventus
Atlético Madrid
Primera División
A. Soerloth

Al parecer, ya se sabe quién sustituirá al delantero Dusan Vlahovic en la Juventus de Turín: un exjugador de la Bundesliga.

Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, el elegido es Alexander Sörloth, del Atlético de Madrid. Pero los clubes aún negocian las condiciones del traspaso.

  • El exdelantero del RB Leipzig, fichado por el Real Madrid en 2024 procedente de la Real Sociedad por 32 millones de euros, marcó 44 goles en 107 partidos oficiales con los colchoneros. Nunca se consolidó como titular indiscutible bajo Diego Simeone.

    La Juve reacciona así a la inminente salida de Dusan Vlahovic, cuyo contrato, según rumores, no se renovará al expirar. El fichaje de 85 millones y la Vecchia Signora no se pusieron de acuerdo sobre su salario. Ahora, el jugador de 26 años puede fichar gratis por otro club. Se rumoreaba su interés en el Bayern de Múnich y el Barcelona. 

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  • SorlothGetty Images

    La Juve tiene un problema con los delanteros: ¿Openda, a punto de marcharse otra vez?

    Sin embargo, Sörloth tiene contrato con el Atlético hasta 2028, así que ficharlo no sería barato. Tras el sexto puesto de la temporada pasada, que les privó de la Liga de Campeones, el Torino necesita refuerzos en ataque.

    Ni Jonathan David (ocho goles, cinco asistencias) ni Lois Openda (dos tantos) convencieron. Este último, gracias a una cláusula de compra obligatoria que activó la Juve al quedar entre los diez primeros de la Serie A, será fichado por más de 40 millones de euros por el RB Leipzig, exequipo de Sörloth, pese a su bajo rendimiento. Mientras tanto, se rumorea otra vez sobre su salida: el Eintracht de Fráncfort también lo tendría en mente.

  • Alexander Sorlöth: datos de rendimiento y estadísticas de la temporada pasada

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