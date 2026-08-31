Sin embargo, la Juventus no es la única potencia europea que sigue al ex del Werder Bremen. El Borussia Dortmund también ha mostrado su interés, ya que busca resolver una repentina crisis de lesiones en su ataque. El club de la Bundesliga se vio obligado a volver al mercado tras un golpe devastador a uno de sus nuevos fichajes. Según Bild, el Dortmund podría tratar de reforzar sus opciones ofensivas después de que se confirmara que Giannis Konstantelias ha sufrido una grave lesión del ligamento cruzado anterior. Esto ha dejado al Dortmund falto de profundidad, y un regreso a Alemania para Woltemade podría ser una propuesta atractiva para todas las partes implicadas.

El director deportivo del Dortmund, Ole Book, mantiene una relación de larga data con el delantero, después de haber supervisado anteriormente su desarrollo durante una exitosa cesión en el Elversberg. Esta conexión previa podría dar al club alemán una ventaja en las negociaciones, especialmente porque prefiere una cesión debido a sus actuales limitaciones financieras.