La Juve sobre Rüdiger: «Ya he terminado el tratamiento, estoy al 100 %. Tengo un estilo duro, pero no supongo ningún riesgo». Contactos para ficharlo como agente libre, la jugada del Real Madrid

Desde que Antonio Rüdiger regresó de su última lesión de rodilla, el Real Madrid ha sumado 8 victorias y solo 1 derrota en 9 partidos, logrando además la espectacular eliminación del Manchester City en la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones y neutralizando, de hecho, casi por completo a un gigante del ataque como Erling Haaland.





Criticado a menudo de forma injustificada por su forma de interpretar el papel, el central alemán se ha convertido estos días en el centro del debate no solo por el estilo agresivo que mantiene en el campo, sino también y sobre todo por el tema relacionado con su futuro y el contrato que expira el 30 de junio de 2026, lo que le convierte en un posible fichaje libre.





En este vacío contractual está intentando colarse la Juventus con Rüdiger, quien, por su parte, ha confirmado en una entrevista al Frankfurter Allgemeine Zeitung que por fin ha recuperado el 100 % de su forma.