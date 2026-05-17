La estrategia del Chelsea funcionó durante 72 minutos: el entrenador interino Calum McFarlane colocó hasta seis defensas, más Moisés Caicedo, para anular el ataque del City y salir al contraataque. Por un momento, los visitantes parecieron capaces de ganar.

Sin embargo, el equipo de Pep Guardiola reaccionó a tiempo y, cuando parecía quedarse atrás, encontró el gol. Un partido gris se iluminó con un instante de genialidad: Semenyo remató a la red un exquisito tacón de Erling Haaland.

El City sufrió en un desenlace loco, pero se llevó su segundo título nacional tras ganar la Carabao Cup al Arsenal en marzo. La derrota cierra la puerta europea al Chelsea, que además se queda sin técnico a falta de dos jornadas.

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