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La joven promesa del Hertha de Berlín, Kennet Eichhorn, cerrará su fichaje por el Bayer Leverkusen por 9 millones de euros tras rechazar ofertas del Liverpool y del RB Leipzig
El Leverkusen se lleva a Eichhorn
El Leverkusen está a punto de fichar al joven prodigio Eichhorn por 9 millones de euros, según Fabrizio Romano. El centrocampista de 16 años, que ya destaca en la 2. Bundesliga con el Hertha, firmará un contrato hasta 2031 en el BayArena.
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Los grandes clubes se han quedado con las manos vacías
La noticia es un golpe para varios grandes clubes europeos que seguían al joven. Liverpool y Manchester City seguían de cerca al centrocampista, pero Eichhorn ha optado por seguir creciendo en Alemania y se ha unido al proyecto del Leverkusen, tras rechazar también al RB Leipzig.
Un impulso económico para el Hertha
Para el Hertha, los 9 millones de euros del traspaso son un respiro en su lucha por ascender desde la 2. Bundesliga. Aunque el club quería retener al jugador, la oferta y su deseo de jugar en la máxima categoría hicieron la venta inevitable. El acuerdo incluye variables por objetivos y una posible cláusula de reventa, lo que garantiza que el club de la capital siga beneficiándose si Eichhorn cumple su potencial en Leverkusen.
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¿Y ahora qué?
El fichaje de Eichhorn, con un contrato de larga duración, muestra la ambición del Leverkusen. Al activar su cláusula de rescisión, el club alemán ha conseguido un jugador de primer nivel por un precio moderado para el mercado actual. Se espera que Eichhorn sea clave en la temporada 2026-27, en la que el equipo buscará recuperarse tras quedar sexto en la Bundesliga.