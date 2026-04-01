Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
FBL-EUR-C1-BARCELONA-TRAININGAFP

Traducido por

La indulgencia de Fleck y la denuncia de la FIFA... Laporta traza las líneas maestras del futuro del Barcelona

Barcelona
Raphinha
Pedri
H. Flick
España
Brasil
Alemania

La lesión de Rafeina y el rendimiento de Pedri, entre las preocupaciones del presidente del Barça

Juan Laporta, el recién elegido presidente del FC Barcelona, ha reafirmado su gran confianza en el actual proyecto deportivo del equipo catalán.

Destacó la importancia de mantener la estabilidad y confiar en los jugadores que ya están en el club, al tiempo que elogió el trabajo del entrenador alemán Hansi Flick y del mediocampista Pedri.

Laporta habló con franqueza sobre varios temas candentes en una extensa entrevista publicada por el diario español «Sport», empezando por el futuro de Flick, que lleva al equipo con éxito desde que asumió el cargo.

Leer más:

Un nombre confirmado... Deco se enfrenta a un misterio en el Barcelona


  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-RAYO VALLECANOAFP

    ¿Cómo ve el futuro de Flick en el Camp Nou?

    El recién elegido presidente del FC Barcelona dijo sobre la renovación del contrato de Flick: «Lo discutiremos con calma al final de la temporada; él no siente la necesidad de renovar el contrato en este momento».

    Y añadió: «Es sincero consigo mismo y muy profesional. Creo que se merece la renovación, pero prefiere analizar la situación al final de la temporada y tomar la decisión adecuada». 

    Y continuó: «Si renovamos el contrato por un año más, habrá conseguido lo que quiere; creo que siente que un contrato de larga duración podría dar a entender a algunos que se ha vuelto complaciente».

    El presidente catalán se refirió a la política de fichajes del club, defendiendo el compromiso con la filosofía de La Masía, y dijo: «Entiendo que seguiremos mejorando en todos los aspectos, pero debo decir que, tras construir un equipo tan fuerte como este, lo que creo es que hay que mantenerlo y consolidarlo». 

    Y añadió: «No hay necesidad de recurrir al mercado de fichajes por el simple hecho de hacerlo; debemos seguir fijándonos en lo que tenemos dentro del club y, si es necesario, mejorar el equipo».

    Leer más:

    La propuesta de Flick no se llevará a cabo... El Mundial cambia los planes de verano del Barcelona

    • Anuncios

  • El baile de Laporta y las aspiraciones de títulos

    En cuanto a su evidente alegría tras ganar las elecciones presidenciales, Laporta justificó su celebración diciendo: «No creo que haya ofendido a nadie por bailar un poco y celebrar. En cuanto a la pancarta, eso ya es cosa del pasado; me pidieron que hiciera otra durante esta campaña, pero no me gusta repetir las cosas, porque eso carecería de originalidad».

    En cuanto a las ambiciones del club para la temporada actual, Laporta se mostró muy optimista, especialmente con respecto a la Copa del Rey: «Soy muy optimista, veo la Copa del Rey como si ya la hubiéramos ganado tras el rendimiento que ofrecimos y la pérdida por un estrecho margen».

    Y confirmó que el club solo fichará cuando sea realmente necesario, diciendo: «Ficharemos a jugadores cuando la directiva solicite incorporar a uno o varios para reforzar el equipo. Queremos mejorar y no queremos desmantelar nuestro equipo. Tenemos una plantilla muy competitiva y fuerte, contamos con un portero de talla mundial como Juan García y tenemos una columna vertebral en el equipo».

    Leer más:

    No es el sueldo... Un gran obstáculo empuja al Barcelona a congelar el futuro de Rashford

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-RAYO VALLECANOAFP

    Crítica al calendario internacional y elogios a Pedri

    Al referirse a la lesión que sufrió el brasileño Rafinha mientras estaba concentrado con su selección, Laporta criticó el apretado calendario internacional: «Debemos pedir a la FIFA que elabore un calendario internacional que tenga en cuenta las competiciones en las que participan los grandes clubes». 

    Y añadió: «Es muy molesto que uno de nuestros mejores jugadores se lesione. No vamos a culpar a nuestros jugadores, son profesionales y dan lo mejor de sí mismos por su país, pero es muy complicado encontrar una solución en este calendario tan apretado en el que nos jugamos todo».

    Para concluir sus declaraciones, Laporta elogió al joven centrocampista Pedri, afirmando que «encarna el estilo del Barcelona a pesar de no ser un producto de La Masía».

    Estas declaraciones llegan en un momento en el que el Barcelona busca reforzar su estabilidad deportiva y administrativa, centrándose en la integración de los jóvenes y en mantener el núcleo fuerte del equipo bajo la dirección de Flick.

Liga de Campeones
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM