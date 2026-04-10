FX ha renovado «Welcome to Wrexham» por tres temporadas más, lo que subraya el atractivo global de los Red Dragons. Este compromiso sin precedentes garantiza la serie hasta la octava temporada, mientras el club sigue su camino por la pirámide del fútbol inglés.

La noticia llega un mes antes del estreno de la quinta temporada, prevista para el 14 de mayo en FX y Hulu, con un doble episodio inicial y luego uno cada semana.