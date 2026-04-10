Getty Images Sport
Traducido por
¡La historia de Hollywood sigue! La serie documental «Welcome to Wrexham» se renueva por tres temporadas más, un gran impulso para Ryan Reynolds y Rob Mac
Un compromiso sin precedentes con Wrexham
FX ha renovado «Welcome to Wrexham» por tres temporadas más, lo que subraya el atractivo global de los Red Dragons. Este compromiso sin precedentes garantiza la serie hasta la octava temporada, mientras el club sigue su camino por la pirámide del fútbol inglés.
La noticia llega un mes antes del estreno de la quinta temporada, prevista para el 14 de mayo en FX y Hulu, con un doble episodio inicial y luego uno cada semana.
Repercusión en el club y la comunidad
Nick Grad, presidente de FX Entertainment, celebró la renovación de la serie y destacó que ha superado los límites de la retransmisión deportiva tradicional, con un impacto incalculable en el club y la comunidad de norte de Gales.
«Cuando lanzamos “Welcome to Wrexham”, nunca imaginamos su impacto en el club y la ciudad, ni que nos daría una de las series documentales más queridas de la televisión», afirmó. «Esta renovación de tres temporadas demuestra la visión de Rob y Ryan y la conexión duradera que han creado con los aficionados de todo el mundo».
- Getty
Reynolds y McElhenney comentan la renovación
Los copresidentes del club, Rob McElhenney y Ryan Reynolds, agradecieron el apoyo constante de sus socios de retransmisión. Ambos han sido clave para convertir al Wrexham en un nombre conocido mundialmente, usando el documental para mostrar las vicisitudes del fútbol de las divisiones inferiores.
En un comunicado conjunto, afirmaron: «Un encargo de tres temporadas es casi inaudito y solo es posible gracias al trabajo pionero de nuestro equipo de documentales, ganador de un Emmy, y al imparable ascenso del Wrexham AFC y de todos aquellos que trabajan tan duro para hacer historia en el deporte. Estaremos eternamente agradecidos a nuestros socios de FX, tan intrépidos e incansables como nosotros, por acompañarnos en cada paso del camino. Estamos encantados de seguir contando la historia del Wrexham durante muchos años más».
En busca de la Premier League
Las temporadas anteriores mostraron la salida del club de la National League y sus triunfos en la League Two; ahora la narrativa será más ambiciosa. La quinta temporada detallará el intento de Wrexham AFC de alcanzar la Premier League tras tres ascensos consecutivos, algo nunca logrado en la historia de la English Football League.
La sinopsis oficial confirma que la serie mostrará «la aventura del Wrexham AFC para llegar a la Premier League tras tres ascensos consecutivos, algo nunca logrado en la historia de la Football League inglesa». Con tres temporadas garantizadas, los aficionados vivirán cada paso del viaje, sea cual sea el desenlace.